Special Weather Statement issued for Sullivan by NWS

Effective: 2022-07-28 16:49:00 EDT Expires: 2022-07-28 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albany; Columbia; Dutchess; Greene; Rensselaer; Saratoga; Schenectady; Schoharie; Ulster; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEW YORK ALBANY COLUMBIA DUTCHESS GREENE RENSSELAER SARATOGA SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER WARREN WASHINGTON IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN VERMONT BENNINGTON WINDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ARLINGTON, ATHENS, BEACON, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, BREAKABEEN, CAIRO, CAMBRIDGE, CATSKILL, COBLESKILL, COXSACKIE, DALTON, FLORIDA, FORT EDWARD, GILBOA, GLENS FALLS, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER, HANCOCK, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING, JEFFERSON, JEFFERSON HEIGHTS, KINGSTON, LIVINGSTONVILLE, MIDDLEBURGH, NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, NORTH BLENHEIM, PITTSFIELD, POUGHKEEPSIE, POWNAL, ROTTERDAM, SARATOGA LAKE, SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, STAMFORD, TROY, WEST BRATTLEBORO, WEST GLENS FALLS, WHITEHALL, AND WOODFORD STATE PARK.
Comments / 0