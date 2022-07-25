ContributorsPublishersAdvertisers
Sullivan County, NY

Special Weather Statement issued for Sullivan by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-25 10:27:00 EDT Expires: 2022-07-25 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Heavy rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Special Weather Statement issued for Lackawanna, Northern Wayne, Pike, Southern Wayne by NWS

Effective: 2022-07-28 16:00:00 EDT Expires: 2022-07-28 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for central New York...and northeastern Pennsylvania. Target Area: Lackawanna; Northern Wayne; Pike; Southern Wayne Strong thunderstorms will impact portions of south central Delaware, Sullivan, northern Lackawanna, Wayne and northwestern Pike Counties through 530 PM EDT At 452 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Jeffersonville to Archbald. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Fallsburg, Carbondale, Archbald, Monticello, Blakely, Dickson City, Olyphant, Clarks Summit, Lackawaxen and Blooming Grove. This includes the following highway exits Interstate 86/Route 17 between 96 and 104. Pennsylvania Interstate 81 between 194 and 199. Interstate 84 between 26 and 30. Interstate 476 near 131. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
LACKAWANNA COUNTY, PA
weather.gov

Special Weather Statement issued for Hunterdon, Morris, Warren by NWS

Effective: 2022-07-28 17:00:00 EDT Expires: 2022-07-28 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Hunterdon; Morris; Warren Strong thunderstorms will impact portions of southwestern Morris, central Hunterdon, southern Warren, southeastern Lehigh, northwestern Bucks and southeastern Northampton Counties through 530 PM EDT At 500 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Harmony to near Pleasant Valley. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Easton, Bethlehem, Forks, Hackettstown, Quakertown, Byram, Wilson, Bedminster, Washington, Hellertown, Mount Arlington, Tinicum, High Bridge, Clinton, Belvidere, Harmony, Oxford, Alpha, Glen Gardner and Ferndale. This includes the following highways Northeast Extension between mile markers 44 and 46. Interstate 78 in Pennsylvania between mile markers 66 and 76. Interstate 78 in New Jersey between mile markers 0 and 21. Interstate 80 in New Jersey between mile markers 28 and 30. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
HUNTERDON COUNTY, NJ
weather.gov

Special Weather Statement issued for Eastern Albany, Eastern Columbia, Eastern Greene by NWS

Effective: 2022-07-28 12:08:00 EDT Expires: 2022-07-28 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 800 PM EDT for western Massachusetts...and east central New York. Target Area: Eastern Albany; Eastern Columbia; Eastern Greene; Eastern Rensselaer; Western Columbia; Western Rensselaer A strong thunderstorm will impact portions of central Berkshire, northeastern Columbia, southeastern Albany, northeastern Greene and southern Rensselaer Counties through 600 PM EDT At 517 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Castleton-On-Hudson, or near East Greenbush, moving east at 55 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Albany, Pittsfield, East Greenbush, Rensselaer, Nassau, Delmar, Lenox, New Baltimore, Ravena, Cheshire, Stephentown, New Lebanon, Valatie, Becket, Castleton-On-Hudson, Kinderhook, Hancock, Savoy, New Ashford and West Sand Lake. This includes the following highways Interstate 90 between exits 10 and 9. Interstate 87 between exits 21A and 23. Interstate 787 between exits 1 and 4. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
ALBANY COUNTY, NY
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Albany, Columbia, Dutchess, Greene, Rensselaer, Saratoga by NWS

Effective: 2022-07-28 16:49:00 EDT Expires: 2022-07-28 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albany; Columbia; Dutchess; Greene; Rensselaer; Saratoga; Schenectady; Schoharie; Ulster; Warren; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 505 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES IN EAST CENTRAL NEW YORK ALBANY COLUMBIA DUTCHESS GREENE RENSSELAER SARATOGA SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER WARREN WASHINGTON IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHERN VERMONT BENNINGTON WINDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ARLINGTON, ATHENS, BEACON, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, BREAKABEEN, CAIRO, CAMBRIDGE, CATSKILL, COBLESKILL, COXSACKIE, DALTON, FLORIDA, FORT EDWARD, GILBOA, GLENS FALLS, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER, HANCOCK, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING, JEFFERSON, JEFFERSON HEIGHTS, KINGSTON, LIVINGSTONVILLE, MIDDLEBURGH, NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, NORTH BLENHEIM, PITTSFIELD, POUGHKEEPSIE, POWNAL, ROTTERDAM, SARATOGA LAKE, SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, STAMFORD, TROY, WEST BRATTLEBORO, WEST GLENS FALLS, WHITEHALL, AND WOODFORD STATE PARK.
ALBANY COUNTY, NY

Comments / 0

Community Policy