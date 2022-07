Charlie Wilson, Anthony Hamilton, Keyshia Cole, and More Take The Stage at The Cincinnati Music Festival

After a two-year hiatus because of COVID, the Cincinnati Music Festival has made its return to Paul Brown Stadium in the heart of downtown.

Get Breaking News & Exclusive Contest in Your Inbox:

Close Thank you for subscribing! Email

This festival is the largest of its kind drawing over 90,000 music lovers each night to enjoy legends in hip hop, r&b, and jazz. And the Friday night line-up for the 2022 festival didn’t disappoint with Jonathan Butler, Tony! Toni! Toné!, Anthony Hamilton, Keyshia Cole, and Charlie Wilson headlining.

Check out pictures from Friday nights shows below

1. Jonathan Butler opening up Friday’s show at Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

2. Jonathan Butler at the Cincinnati Music Festival Friday Show

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

3. Jonathan Butler briught the soul to the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

4. Tony! Toni! Toné! at the Cincinnati Music Festival Friday Show

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

5. Tony! Toni! Toné! at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

6. Tony! Toni! Toné! at the Cincinnati Music Festival Friday Show

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

7. Tony! Toni! Toné! at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

8. Anthony Hamilton also performed at the Cincinnati Music Festival Friday show

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

9. Anthony Hamilton at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

10. Anthony Hamilton looked and sounded great at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

11. Anthony Hamilton giving it to us at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

12. Keyshia Cole performed all of her. hits at the Cincinnati Music Festival Friday show

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

13. Keyshia Cole at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

14. Keyshia Cole at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

15. Keyshia Cole showing love to the fans at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

16. The headliner for Friday’s show at the Cincinnati Music Festival Charlie Wilson

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

17. Charlie Wilson and his band gave all the energy at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

18. The legendary Charlie Wilson Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

19. Charlie Wilson looking good and sounding good at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

20. Charlie Wilson at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone

21. The legendary Charlie Wilson at the Cincinnati Music Festival

Source:Cincinnati Music Festival

Cincinnati Music Festival 2022 Friday photos of Charlie Wilson, Keyshia Cole, Charlie Wilson, Toni Tony Tone, Jonathan Butler keyshia cole,jonathan butler,friday,charlie wilson,cincinnati music festival,2022,toni tony tone