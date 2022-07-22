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FBI, Florence PD arrest 2 people for financially exploiting a 71-year-old woman

By Charles Montgomery
WAFF
 3 days ago

Cover picture for the articleFLORENCE, Ala. (WAFF) - In a joint operation with the FBI, the Florence Police Department arrested two people for financially exploiting a 71-year-old woman. According to Florence PD, the woman was...

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FLORENCE, AL
IN THIS ARTICLE
#Fbi#Florence#Muscle Shoals
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