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2022 SWAC Football Media Day recap

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 3 days ago

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Alabama kicker commit Conor Talty ‘likes the situation’ he is walking into

Alabama football’s newest kicker commit, Conor Talty had no idea playing football at the University of Alabama was a possibility for him a month ago. The St. Rita High School rising senior had his mind set on the end of his recruitment in June. He had camped and visited a couple of programs not named Alabama, and the Crimson Tide were not on his mind until he got a call from kicker specialist, Chris Sailer on June. 23.
TUSCALOOSA, AL
AL.com

Comeback Town: All bets are off for Birmingham

ComebackTown giving voice to the people of Birmingham & Alabama. This is the article I always wished to write, but didn’t know if it would ever be possible. ComebackTown began publishing in February, 2012 with the sole purpose to begin a discussion about how to revitalize a struggling Birmingham. That’s why it was titled ‘ComebackTown.’
BIRMINGHAM, AL
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Alabama celebrates 'Sweet Grown Alabama Day'

BIRMINGHAM, Ala. — Farmers markets across the state of Alabama took part in "Sweet Grown Alabama Day" today. The event was held at markets from Cullman to Foley, and encouraged folks to buy local fresh vegetables and fruits. Three markets were held in the Birmingham area. "With the supply...
BIRMINGHAM, AL
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Thank You, Birmingham!

The Cutoff News Sports coverage brought to you by McDonald’s, Owned by Black Family Restaurants with the following locations Hueytown, Academy Drive, Morgan Road, Hoover Galleria, Helena, Montevallo, Valleydale, Hwy 280, Chelsea and Forestdale, Legacy YMCA, Jefferson County Sheriff's Department, Lawson State Community College and American Cheer Centers / Bama All Starz.
BIRMINGHAM, AL
thecutoffnews.com

The 8th Annual Alabama Music Awards To Be Held On Sunday, July 24, 2022 @ Bessemer Civic Center

The Alabama Music Awards (AMAs) is a celebration that showcases Alabama’s musical talent. The audience will get to enjoy LIVE performances, RED CARPET interviews, HONOREE presentations and more! A&R from well-known record labels, management companies, and various media outlets will be present at this awesome event! The opportunities and exposure for artists will be in great multitude! In addition, the audience will get to indulge in the hard work and accomplishments of these talented and unique artists.
BESSEMER, AL
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#Media Day#Swac#American Football#College Football#Swac Football
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AL residents crossing state lines for lottery tickets

MOBILE, Ala (WPMI) — The Mega Millions jackpot is now at $630 million dollars. The next drawing Friday night is sure to have people lining up to buy tickets. Including many from right here in Alabama who will need to travel across state lines into Florida, Mississippi, Georgia, or Tennessee because there is no lottery in our state.
ALABAMA STATE
Calhoun Journal

Divine House Of Soul and Chef Evanuel Serving It Up for Alabama

Calhoun County, AL – Warning – looking at the food prepared by Divine House Of Soul may make you hungry and that is what Chef Evanuel is hoping for. Chef Evanuel aka Brandin Blakely graduated from culinary arts school at Jefferson State Community College in 2020. He actually started his business as soon as he got to Jefferson State in 2018. One of the first jobs he had was cooking was at Waffle House around 2010. At the time he acknowledges he was struggling with a alcohol and drug addiction. Even though at the time he was struggling with addiction he knew cooking was for him. “To me cooking is one of the most powerful things in the world. When I cook I do it for something and I have to opportunity to control the way a person acts, thinks, and feel through the happiness of food. I’m given the opportunity to turn your bad day into a great day or a good day into a awesome day just by providing a wonderful meal.” While going to school he was also in a drug and alcohol rehab called Fresh Start Ministries in Lincoln Alabama. He was the first client that the rehab owner let attend college. Not only did he let Brandin attend college, he let Brandin start his private chef and catering business.
CALHOUN COUNTY, AL
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Lightning rips through a Pinson home

BIRMINGHAM, Ala. (WBRC) - Thousands of lightning strikes occurred all across central Alabama during storms on July 21, and while most just lit up the stormy sky, one ripped a part a family home in Pinson. The Davies family say that they have heard from damage accessors, and several firefighters...
PINSON, AL
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Alabama: Plane makes hard-landing in Smith Lake

CULLMAN COUNTY, Ala. (WIAT) — Alabama Law Enforcement Agency is investigating a small plane landing in Smith Lake Saturday afternoon in Cullman. According to ALEA troopers, the plane executed a hard-landing on Smith Lake near Crane Creek. The plane was not severely damaged and there were no reported injuries. Nothing else is available as ALEA’s […]
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Storm damage reports in central Alabama

BIRMINGHAM, Ala. — Deadly storms badly damaged some parts of central Alabama on Thursday. Learn more in the video above. In Birmingham, police said two children died and others were trapped inside a home on Tenth Ave. W. after a tree fell on the roof. One woman and another child were taken to the hospital with injuries.
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Alabama Power reports multiple outages after severe storms

BIRMINGHAM, Ala. (WBRC) - Alabama Power is currently working to fix multiple outages after severe thunderstorms across the state. At last check, there were more than 600 outages with more than 34,000 customers affected. For more information on power outages, click here. Subscribe to our WBRC newsletter and receive the...
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EXPIRED Severe T-Storm Warning — Parts of Calhoun, Clay, Cleburne, Randolph, Talladega Co. Until 5 pm

The National Weather Service in Birmingham has issued a. Northeastern Talladega County in east central Alabama…. Northwestern Randolph County in east central Alabama…. South central Calhoun County in east central Alabama…. Southwestern Cleburne County in east central Alabama…. Clay County in east central Alabama…. * Until 500 PM CDT. *...
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Gov. Ivey celebrates new bio-friendly addition to Alabama cement company

RAGLAND, Ala. (WIAT) — The National Cement Company of Alabama is officially revamped. Company officials joined Governor Kay Ivey this morning for the groundbreaking of the plant’s new addition. The Ragland cement plant’s new production line is a rotary kiln that substitutes fossil fuels with alternative fuels coming from items like recycled woodchips and shredded […]
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Severe Thunderstorm Watch issued for Autauga, Bibb, Blount, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton by NWS

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