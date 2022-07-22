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Herb Weisbaum on medical debt and funeral home pricing

By Breandan Rook
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 2 days ago

Cover picture for the articleHerb Weisbaum, The ConsumerMan, is a contributing editor at CHECBOOK.ORG, the non-profit that...

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#Medical Debt#Consumerman
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This Popular Shopping Mall Named One Of The Best In Illinois

If you love shopping and always looking for the perfect shopping center to spend all your money, I think I found the place for you. One of my most toxic traits is impulse buying. It's not that I purposely do it, but it just sort of happens when I'm at any store. If you brought me to a mall, don't think I'd leave that building empty-handed. I'd have bags on top of bags full of clothes I really don't have room for in my closet!!!
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'High' level of Covid-19 spread reported in Chicago's collar counties

DUPAGE COUNTY - According to the CDC, 58 Illinois counties are now rated at "High" for community level of transmission for COVID-19 — an area that includes most of the counties in northern Illinois, as well as counties around Peoria, Champaign, Metro East and Quincy. An additional 36 counties...
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Pritzker, Lightfoot are record holders

Governor JB Pritzker has so much money he can pretty much do whatever he wants, including helping to elect the Republican he preferred to run against in November. There is absolutely no doubt that Pritzker, either directly or indirectly, used money to slam all of the Republican gubernatorial candidates in the past June 28 Republican Primary, orchestrating the nomination of the person he felt would be his weakest opponent, Darren Bailey.
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Very Popular West Coast Taco and Margarita Joint is Coming to Illinois

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Illinois’ Best Chocolate Chip Cookie Found in This Old Fashioned Shop

This would be a very difficult thing for me to ever judge. I've never had a bad chocolate chip cookie, but reviewers say there's none better in Illinois. The big holiday is August 4, 2022, and it's a no-brainer on how to best spend a portion of this day, devouring a box of chocolate chip cookies. Sometimes I like mine to be a little crunchy on the outside with a soft middle and buttery smooth., other times I like my cookie to be so fresh from the oven that the chocolate is almost too hot to eat. How do you like your chocolate chip cookie?
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Illinois driver’s license expiration dates extended again

CHICAGO - The expiration dates of Illinois driver’s licenses, ID cards and learner permits has been pushed back yet again. Illinois Secretary of State Jesse White announced the four-month extension, from July 31, 2022, to Dec. 1, 2022. "As a result, expired driver’s licenses, ID cards and learner’s permits...
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Lake Pepin on the Mississippi, a paradise then, and one today. Plus, Lake Michigan, will it rise dramatically in the future?
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Illinois State Representative Tom Bennett: Secretary of State issues warning on another scam targeting Illinoisans

It seems that scammers never stop trying to fraudulently obtain our personal information. The latest warning comes from the Illinois Secretary of State’s office and concerns a scam which tries to obtain personal information by claiming to be coming from the “Illinois DMV” and offering a rebate payment due to high gas prices. This is a scam.
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Severe Thunderstorm Watch #493 has been canceled. The severe thunderstorms have stayed to the north of Illinois and have moved east into Lake Michigan

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 493 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 927 PM CDT SAT JUL 23 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 493 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS LAKE IL MCHENRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, BELVIDERE, BUFFALO GROVE, CRYSTAL LAKE, GURNEE, MCHENRY, MUNDELEIN, ROCKFORD, WAUKEGAN, AND WOODSTOCK. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 493 FOR THE FOLLOWING AREAS THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM OFFSHORE TO MID LAKE.
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Strong storms approaching NE Illinois

Strong to severe thunderstorms are moving ESE across central and southern Wisconsin this evening. The southern end of the line of storms is building, and with an upper-level disturbance approaching from the west along with a low-level infusion of warm moist unstable SW flow, there appears to be favorable support for continued expansion of the storms southward into northern Illinois. Should this development occur, storms could move SE first into northernmost counties, track toward Chicago and then farther SE.
CHICAGO, IL

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