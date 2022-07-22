Herb Weisbaum on medical debt and funeral home pricing

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 493 NATIONAL WEATHER SERVICE CHICAGO IL 927 PM CDT SAT JUL 23 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 493 FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS CANCELS 4 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS BOONE WINNEBAGO IN NORTHEAST ILLINOIS LAKE IL MCHENRY THIS INCLUDES THE CITIES OF ALGONQUIN, BELVIDERE, BUFFALO GROVE, CRYSTAL LAKE, GURNEE, MCHENRY, MUNDELEIN, ROCKFORD, WAUKEGAN, AND WOODSTOCK. THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 493 FOR THE FOLLOWING AREAS THIS CANCELS THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL LAKE MICHIGAN FROM WINTHROP HARBOR TO WILMETTE HARBOR IL 5NM OFFSHORE TO MID LAKE.
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