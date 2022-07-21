Special Weather Statement issued for Berrien by NWS

Effective: 2022-07-23 09:55:00 CDT Expires: 2022-07-23 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cook; De Kalb; DuPage; Grundy; Kane; Kankakee; Kendall; Will SEVERE THUNDERSTORM WATCH 487, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ILLINOIS DE KALB IN NORTHEAST ILLINOIS COOK DUPAGE GRUNDY KANE KANKAKEE KENDALL WILL THIS INCLUDES THE CITIES OF AURORA, BOLINGBROOK, BOURBONNAIS, CAROL STREAM, CHICAGO, COAL CITY, DEKALB, DOWNERS GROVE, ELGIN, EVANSTON, JOLIET, KANKAKEE, LEMONT, LOMBARD, MINOOKA, MORRIS, NAPERVILLE, OAK LAWN, ORLAND PARK, OSWEGO, PARK FOREST, PLANO, SCHAUMBURG, SYCAMORE, WHEATON, WILMINGTON, AND YORKVILLE.
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