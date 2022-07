Novavax COVID-19 vaccine authorized and recommended for adults 18 and older

NCDHHS

RALEIGH — The Food and Drug Administration and the Centers for Disease Control and Prevention announced the Novavax COVID-19 vaccine can be used as an additional vaccine option for adults ages 18 years and older.

The Novavax COVID-19 vaccine is the latest authorized and recommended vaccine to prevent severe illness, hospitalization and death caused by the virus.

“We have the tools we need to manage COVID-19 so that it doesn’t manage us,” said N.C. Department of Health and Human Services Secretary Kody H. Kinsley. “Novavax provides another option for a safe, effective and free vaccine. With the BA.5 variant spreading rapidly, now is the best time to get a vaccine if you haven’t already.”

The Novavax COVID-19 vaccine provides a more familiar type of protein-based vaccine technology that has been used for more than 30 years in shots that help prevent diseases like shingles, hepatitis B, the flu and other illnesses.

Access to multiple types of safe and effective COVID-19 vaccines authorized by the FDA and recommended by the CDC gives people more options and flexibility to choose their vaccine.

The Novavax vaccine will be made available in the coming weeks to North Carolinians over the age of 18 who are not yet vaccinated.

It is given in a two-dose primary series, with a second dose administered between three-to-eight weeks after the first.

Neither a booster nor a third dose is authorized at this time.

North Carolina’s actions are based on authorization from the FDA and recommendations from the CDC. Read the CDC’s full statement here.

For more information about COVID-19 vaccines, testing and treatments, visit MySpot.nc.gov or contact the North Carolina COVID-19 Vaccine Help Center by phone at 1-888-675-4567.

La vacuna de Novavax contra el COVID-19 es autorizada y recomendada para adultos de 18 años o más

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que la vacuna de Novavax contra el COVID-19 es una opción de vacuna adicional que se puede usar para adultos de 18 años o más.

La vacuna de Novavax contra el COVID-19 es la vacuna autorizada y recomendada más recientemente para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes causadas por el virus.

“Tenemos las herramientas que necesitamos para controlar el COVID-19 para que el virus no nos controle a nosotros”, dijo el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, Kody H. Kinsley. “La vacuna de Novavax nos brinda otra opción y es una vacuna segura, efectiva y gratuita. Con la variante BA.5 propagándose rápidamente, ahora es el mejor momento para vacunarse si aún no lo ha hecho”.

La vacuna de Novavax contra el COVID-19 utiliza un tipo de tecnología más familiar basada en proteínas, y que se ha utilizado durante más de 30 años en vacunas que ayudan a prevenir enfermedades como el herpes zóster, la hepatitis B, la gripe y otras enfermedades.

El acceso a diferentes tipos de vacunas seguras y efectivas contra el COVID-19 autorizadas por la FDA y recomendadas por los CDC brinda más opciones y flexibilidad para que las personas puedan elegir su vacuna preferida.

La vacuna de Novavax estará disponible en las próximas semanas para los habitantes de Carolina del Norte de 18 años o más que aún no estén vacunados.

La vacuna se administra en una serie primaria de dos dosis, con una segunda dosis administrada entre tres y ocho semanas después de la primera dosis.

En este momento no se autoriza una dosis de refuerzo ni una tercera dosis.

Las acciones de Carolina del Norte se basan en la autorización de la FDA y las recomendaciones de los CDC. Lea la declaración completa de los CDC aquí (en inglés).

Para obtener más información sobre las vacunas, las pruebas y los tratamientos contra el COVID-19, visite Vacunate.nc.gov o comuníquese con el Centro de Ayuda para la Vacunación contra el COVID-19 de Carolina del Norte llamando al 1-888-675-4567.