HBP--Morton 2 (Ohtani,Rengifo), Loup (Olson). WP--Peguero. Umpires--Home, Quinn Wolcott; First, Alan Porter; Second, John Bacon; Third, Mark Wegner. T--2:59. A--42,867 (41,084). This story is from ESPN.com's automated news wire. Wire index.

LOS ANGELES, CA ・ 1 DAY AGO