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Chilton County, AL

CCS sets fee for after-school care

By Carey Reeder
Clanton Advertiser
 3 days ago

The Chilton County Schools after-school program will have a weekly cost this year following a vote by the Board of Education on July 19. The board had requested a plan to make the program pay for itself in order to be self-sustaining when the Elementary and Secondary School Emergency Relief funding...

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