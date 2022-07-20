G.P. Austin gym floor project underway, third grade reading scores improve

Effective: 2022-07-21 17:06:00 CDT Expires: 2022-07-21 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Bibb; Blount; Calhoun; Chambers; Cherokee; Chilton; Clay; Cleburne; Coosa; Dallas; Elmore; Etowah; Fayette; Greene; Hale; Jefferson; Lamar; Lee; Marengo; Marion; Perry; Pickens; Randolph; Shelby; St. Clair; Sumter; Talladega; Tallapoosa; Tuscaloosa; Walker; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 481 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA AUTAUGA BIBB BLOUNT CALHOUN CHAMBERS CHEROKEE CHILTON CLAY CLEBURNE COOSA DALLAS ELMORE ETOWAH FAYETTE GREENE HALE JEFFERSON LAMAR LEE MARENGO MARION PERRY PICKENS RANDOLPH SHELBY ST. CLAIR SUMTER TALLADEGA TALLAPOOSA TUSCALOOSA WALKER WINSTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALABASTER, ALEXANDER CITY, ALICEVILLE, ANNISTON, ASHLAND, AUBURN, BIRMINGHAM, BRENT, CARROLLTON, CENTRE, CENTREVILLE, CLANTON, COLUMBIANA, DEMOPOLIS, EUTAW, FAYETTE, GADSDEN, GREENSBORO, HALEYVILLE, HAMILTON, HEFLIN, HOOVER, JACKSONVILLE, JASPER, LANETT, LINDEN, LINEVILLE, LIVINGSTON, MARION, MILLBROOK, MOODY, MOUNDVILLE, ONEONTA, OPELIKA, PELHAM, PELL CITY, PRATTVILLE, ROANOKE, ROCKFORD, SELMA, SULLIGENT, SYLACAUGA, TALLADEGA, TUSCALOOSA, UNIONTOWN, VALLEY, VERNON, WETUMPKA, AND YORK.
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