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Linden, AL

G.P. Austin gym floor project underway, third grade reading scores improve

By Andrea Burroughs
Demopolis Times
 3 days ago

During the July 14 Linden Board of Education meeting, Dr. Timothy Thurman provided updates on the gym floor project at G.P. Austin Middle School and third grade testing improvements. Thurman reported that work has begun on the gym floor at G.P. Austin, and teachers have moved back into the...

www.demopolistimes.com

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