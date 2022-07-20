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Demopolis, AL

Alphus Shipman named new principal at US Jones

By Andrea Burroughs
Demopolis Times
 3 days ago

Cover picture for the articleAlphus Shipman was named as the new principal at U.S. Jones Elementary School during the July 18 Demopolis Board of Education meeting. Though originally from Dothan, AL, Shipman is not a stranger to the Demopolis area. He and his family lived in Demopolis for seven years when he served as...

www.demopolistimes.com

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