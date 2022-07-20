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Columbus, GA

Chance for severe storms tomorrow late afternoon

wrbl.com
 3 days ago

Cover picture for the articleCOLUMBUS, GA (WRBL) – This afternoon and tonight will be quieter than the last couple of days, with only a chance for a stray shower. However, tomorrow evening,...

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COLUMBUS, GA
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James Spann: Strong to severe storms possible in Alabama through tonight

RADAR CHECK: Strong storms are on the Alabama/Georgia state line at mid-afternoon. A severe thunderstorm warning is in effect for parts of Chambers County as I write this update. New showers and storms are forming near the Tennessee River. We expect a marked increase in the number of thunderstorms over the next few hours, and where storms do form they could be severe in spots, with potential for strong winds, heavy rain and lots of lightning. The Storm Prediction Center maintains a slight risk (level 2 out of 5) for much of north and central Alabama, with a marginal risk (level 1) for the rest of the state.
CHAMBERS COUNTY, AL
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Columbus, GA
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SUMTER COUNTY, GA
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Robin Lake in Callaway Gardens temporarily closed to public

PINE MOUNTAIN, Ga. (WTVM) - Robin Lake - located at Callaway Gardens - is temporarily closed. At this time, swimming and other water activities are not available. Land activities at our east, west, and north beaches remain open to guests. The decision to close the lake to swimming and other...
PINE MOUNTAIN, GA
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#North Georgia#Late Afternoon#Ga
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Autauga, Bibb, Blount, Calhoun, Chambers, Cherokee, Chilton by NWS

Effective: 2022-07-21 17:06:00 CDT Expires: 2022-07-21 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Bibb; Blount; Calhoun; Chambers; Cherokee; Chilton; Clay; Cleburne; Coosa; Dallas; Elmore; Etowah; Fayette; Greene; Hale; Jefferson; Lamar; Lee; Marengo; Marion; Perry; Pickens; Randolph; Shelby; St. Clair; Sumter; Talladega; Tallapoosa; Tuscaloosa; Walker; Winston SEVERE THUNDERSTORM WATCH 481 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 32 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA AUTAUGA BIBB BLOUNT CALHOUN CHAMBERS CHEROKEE CHILTON CLAY CLEBURNE COOSA DALLAS ELMORE ETOWAH FAYETTE GREENE HALE JEFFERSON LAMAR LEE MARENGO MARION PERRY PICKENS RANDOLPH SHELBY ST. CLAIR SUMTER TALLADEGA TALLAPOOSA TUSCALOOSA WALKER WINSTON THIS INCLUDES THE CITIES OF ALABASTER, ALEXANDER CITY, ALICEVILLE, ANNISTON, ASHLAND, AUBURN, BIRMINGHAM, BRENT, CARROLLTON, CENTRE, CENTREVILLE, CLANTON, COLUMBIANA, DEMOPOLIS, EUTAW, FAYETTE, GADSDEN, GREENSBORO, HALEYVILLE, HAMILTON, HEFLIN, HOOVER, JACKSONVILLE, JASPER, LANETT, LINDEN, LINEVILLE, LIVINGSTON, MARION, MILLBROOK, MOODY, MOUNDVILLE, ONEONTA, OPELIKA, PELHAM, PELL CITY, PRATTVILLE, ROANOKE, ROCKFORD, SELMA, SULLIGENT, SYLACAUGA, TALLADEGA, TUSCALOOSA, UNIONTOWN, VALLEY, VERNON, WETUMPKA, AND YORK.
AUTAUGA COUNTY, AL
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Barbour, Bullock, Russell by NWS

Effective: 2022-07-21 16:59:00 CDT Expires: 2022-07-21 18:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Barbour; Bullock; Russell The National Weather Service in Birmingham has issued a * Severe Thunderstorm Warning for East central Bullock County in southeastern Alabama Northeastern Barbour County in southeastern Alabama Southern Russell County in southeastern Alabama * Until 600 PM CDT. * At 459 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles northeast of Lakepoint Resort State Park to near Hurtsboro, moving south at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Eufaula, Hurtsboro, Midway, Clayton, Hawkinsville, Spring Hill, Comer, Barbour County Public Lake Dam, Osco, White Oak, Lakepoint Resort State Park, Guerryton, Batesville, Twin Springs, Rutherford, Lugo and Mount Andrew. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARBOUR COUNTY, AL
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