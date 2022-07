Tax Deed...

NOTICE OF SALE OF REAL PROPERTY FOR

DELINQUENT TAXES

STATE OF WYOMING )

)

COUNTY OF CONVERSE )

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT I, JOEL SCHELL, THE DULY ELECTED, QUALIFIED AND ACTING COUNTY TREASURER WITHIN AND FOR THE COUNTY AND STATE AFORESAID, WILL ON THE 1ST DAY OF AUGUST, 2022, AT THE COURTHOUSE AT DOUGLAS IN THE COUNTY AND STATE AFORESAID, OFFER FOR SALE THE FOLLOWING DESCRIBED REAL ESTATE FOR TAXES DUE AND UNPAID. THE REAL ESTATE WILL BE SOLD SUBJECT TO ALL SPECIAL ASSESSMENTS FOR LOCAL OR PUBLIC IMPROVEMENTS. SAID SALE SHALL TAKE PLACE BETWEEN THE HOURS OF 9 A.M. AND 5 P.M. OF SAID DAY AND WILL BE CONTINUED FROM DAY TO DAY, SATURDAYS AND SUNDAYS EXCEPTED, UNTIL ALL OF SAID LAND HAS BEEN SOLD. THE REAL PROPERTY TO BE OFFERED AT SAID SALE, TOGETHER WITH THE TAXES, PENALTY, INTEREST AND COSTS DUE ON THE SAME IS DESCRIBED AS FOLLOWS, TO WIT:

ALD PIPELINE SERVICES, LLC - 153 ST HWY 59 PARCEL#: 00012826 PT.LOTS 2,3: S4 T32 R71: 1.00 ACRE....................872.04

ALDRIDGE, HELEN MARIE ET AL - 2491 ESTERBROOK RD PARCEL#: 00022403 PT.NE4SE4: S32 T29 R71: 5.00 ACRES.......275.16

ALEXANDER, THAD W. - 40 LAKEVIEW DR PARCEL#: 00018633 RIDGEWATER ESTATES #1, LOT\ 6: BLOCK 8: .57 ACRE...1,303.10

ANADARKO E&P ONSHORE LLC - 96 BRIDGER CROSSING RD PARCEL#: 00222508 APC MAJOR LAND DIVISION, TRACT B: 38.54 ACRES............................................................................57.85

AYRES, ALVAH H. - AYRES NATURAL BRIDGE RD PARCEL#: 00225626 SW4NW4: S21 T32 R73: 40.00 ACRES...................510.20

BALLEW, JOHN ROBERT ET AL - 257 STEPHENS RD PARCEL#: 00007701 W2: S3 T32 R77: 257.28 ACRES LOT 16:NE4SE4: S4 T32 R77: 71.10 ACRES TOTAL ACRES 328.38.....................189.97

BARR, WILLIAM R. ET UX - 6 FRONTIER CT PARCEL#: 00037708 SCOTT, LOT 2:.......................................................................839.91

BAUMAN TRUST - 110 COMBS RD PARCEL#: 00011141 S2SE4:-HW RW: S7 T33 R70: 79.46 ACRES W2NW4:-HW RW: S17 T33 R70: 79.83 ACRES N2:-HW RW: S18 T33 R70: 296.95 ACRES TOTAL ACRES 456.24.................................................................237.14

BAUMAN TRUST - 110 COMBS RD PARCEL#: 00201544 NE4: S13 T33 R71: 160.00 ACRES.................................................109.74

BILGER, ROBERT L. ET UX - 887 LOOKOUT DR PARCEL#: 00140411 SUNUP RIDGE, LOT 8: BLOCK 30:.......................119.41

BLACKBURN, RONALD K. - 66 WINDHIL RD PARCEL#: 00135858 SE4SW4: S7 T32 R70: 40.00 ACRES....................................1,575.26

BLOCK, JORDAN - LOOKOUT DR PARCEL#: 00147044 SUNUP RIDGE, LOT 18: PT.LOT 19: BLOCK 28:................................437.27

BODILY, TYLER - MAY ST PARCEL#: 00058159 DOUGLAS, LOT 2: BLOCK 47: (1.73 ACRES)....................................................68.59

BODILY, TYLER - MAY ST PARCEL#: 00058423 DOUGLAS, LOTS 1,3,4: BLOCK 47: TOTAL 4.48 ACRES...................................125.74

BODILY, TYLER PARCEL#: 00166317 DOUGLAS, PT. LOTS 5-12: BLOCK 48: (ALSO INCLUDES 20’ VACATED ALLEY)........................................................................................164.25

BOUTWELL, LEWIS R. ET UX - 202 EAST ANTELOPE RD PARCEL#: 00013063 PLAINVIEW ESTATES, LOT 9: 5.97 ACRES........................................................................................1,030.36

BRYDE, WESLEY J. ET UX - 563 DULL CENTER RD PARCEL#: 00181571 SE4NE4: S13 T38 R70: 40.00 ACRES...............1,128.05

BUD’S FIELD SERVICE, INC - 2336 RICHARDS ST PARCEL#: 00010119 PT.SW4SW4: S14 T32 R71: .34 ACRES.................712.09

BURD, PAULA DIANNE - 800 S 5TH ST PARCEL#: 00050990 DOUGLAS, LOT 1: BLOCK 64:..............................................346.96

CETARUS LTD - 252 ST HWY 59 PARCEL#: 00227317 INDUSTRIAL PROPERTY LOCATED AT 252 HWY 59-WYOMING CNG HUB (#2420)...................................................................................216.56

CHAPPELL, AMBER JEAN ET AL - MAIN ST PARCEL#: 00176092 LILLIE FIRST, LOTS 1- 4,LOTS 16-19: BLOCK 6:......................78.10

CHRISTENSEN FAMILY LIVING TRUST - 3026 ESTERBROOK RD PARCEL#: 00104169 SADDLEBACK SUBDIVISION, LOT 1: BLOCK 1:................................................................................159.27

CHRISTENSEN FAMILY LIVING TRUST - 3026 ESTERBROOK RD PARCEL#: 00104177 SADDLEBACK SUBDIVISION, LOT 2: BLOCK 1:................................................................................172.67

CIB, LLC - 105 N 2ND ST PARCEL#: 00040876 DOUGLAS, LOT 15: BLOCK 12:........................................................................299.30

CIB, LLC - 103 N 2ND ST PARCEL#: 00050222 DOUGLAS, LOT 16: BLOCK 12: COLLEGE INN............................................1,269.15

CLAUSEN, EVERETT ET AL - 1128 SMYLIE RD PARCEL#: 00013014 B H & H TR., LOT 6: TRACT 6:..............................672.49

COFFELT, CHAD ET AL - 2770 ESTERBROOK RD PARCEL#: 00019524 NW4NW4: S28 T28 R71: 40.00 ACRES E2NE4NE4: S29 T28 R71: 20.00 ACRES TOTAL ACRES 60.00....................1,678.67

COLLINS, STEVEN ET UX - 935 WASHINGTON ST PARCEL#: 00041007 FAIRVIEW, LOTS 42,43: BLOCK 23:.....................287.84

CRAWFORD, CHARLOTTE - 37 W DOVE RD PARCEL#: 00092042 PT.S2NE4NW4: S24 T32 R71: 18.35 ACRES.......................458.43

CUSHMAN, MICHAEL C. ET UX - 100 BOXELDER RD PARCEL#: 00162647 PT.SE4SW4: PT.SW4SE4: -RW: S14 T33 R75: 34.099 ACRES.....................................................................................1,389.78

DAVIS, CECIL J. ET UX - 59 WILD HORSE RD PARCEL#: 00022775 PT.NW4: NOW PT. TR. 42: LESS RW: S2 T31 R71: 6.79 ACRES SW4SW4: LESS RW: S35 T32 R71: 40.00 ACRES TOTAL ACRES 46.79..........................................................................451.40

DETMER, KEITH ET UX - 510 N 5TH ST PARCEL#: 00183858 DETMER ADDITION, LOT 5: (REPLAT).................................................106.73

DETMER, KEITH ET UX - 512 N 5TH ST PARCEL#: 00183866 DETMER ADDITION, LOT 6: (REPLAT).................................................122.94

DIKE, ALLAN - 209 N 3RD ST PARCEL#: 00031883 JONES, LOTS 20,21,22: BLOCK 3:................................................................469.46

DISCOVERY PRESBYTERIAN CHURCH - 3254 WALKER CREEK RD PARCEL#: 00011752 S2NW4: SW4: S28 T37 R67: 240.00 ACRES E2SE4: S29 T37 R67: 80.00 ACRES NE4NE4: S32 T37 R67: 40.00 ACRES NW4NW4: S33 T37 R67: 40.00 ACRES TOTAL ACRES 400.00 OIL PRODUCTION SE4SE4: S29 T37 R67: 40.00 ACRES NW4NW4: S33 T37 R67: 40.00 ACRES TOTAL ACRES IN PRODUCTION 80.00............................................360.36

DOMINGUEZ, CARLOS C. ET AL - BROWNFIELD RD PARCEL#: 00014194 B H & H TR. PT. LOT 2: TR. 1:...............................322.84

DOMINGUEZ, CARLOS C. ET AL - 211 RICHARDS ST PARCEL#: 00014202 B H & H TR. PT. LOT 2: TR.1:................................245.54

EPPERLY, DENNIS - 610 S 3RD ST PARCEL#: 00030836 HIGGINS, LOT 28: S2 OF LOT 29: BLOCK 36:.............................415.13

ETHEL E. QUIRAM SEPARATE PROPERTY TRUST - 203 & 207 N 5TH ST PARCEL#: 00032683 MC DONALD, LOTS 20-24 INC: BLOCK 5:.............................................................................2,144.24

FERGUSON, STEPHANIE S. - 129 TRINITY LN PARCEL#: 00178197 SW4SE4: S11 T38 R70: 40.00 ACRES W2E2: S14 T38 R70: 160.00 ACRES TOTAL ACRES 200.00..........................875.23

GARNICA, KAL J. - 622 BROWNFIELD RD PARCEL#: 00014384 B H & H TR. LOT 24: TR. 9:......................................................67.60

GLASS, W. A. ET UX - 104 S 1ST ST PARCEL#: 00032311 HAPPY HOLLOW, LOT 1: BLOCK 1:...................................................530.25

GOECKE, SCOTT J. ET UX - 7 EVERGREEN LN PARCEL#: 00023047 MILL CREEK HOLLOW, LOT 10: 2.745 ACRES.....279.46

GORDON, ROY T. - 22 SPOTTED HORSE RD PARCEL#: 00226327 PT. TR 43: S2 T31 R71: 5.00 ACRES.....................................309.49

GORRIE, ANDREW ET UX - 42 RUNNING DUTCHMAN DR PARCEL#: 00007560 PLATTE RIVER ESTATES, LOT 1: 4.69 ACRES...........................................................................................638.37

GRANT, KRISTEN LEE - 10 COPPER CROSSING PARCEL#: 00005416 CANYON-AYRE, TRACT A: 1.66 ACRES..............154.48

GREGORY, THOMAS - 831 VAN BUREN ST PARCEL#: 00044811 FAIRVIEW, LOTS 29,30: BLOCK 11:......................................262.61

HARNDEN ENTERPRISES LLC - 324 S 6TH ST PARCEL#: 00048234 DOUGLAS, LOT 10: BLOCK 27:............................513.95

HARNDEN ENTERPRISES LLC - 709 S 3RD ST PARCEL#: 00030570 HIGGINS, LOT 4: BLOCK 49:...............................240.33

HARNDEN ENTERPRISES LLC - 705 S 3RD ST PARCEL#: 00091911 HIGGINS, LOT 3: BLOCK 49:................................317.05

HARNDEN ENTERPRISES LLC - 717 S 3RD ST PARCEL#: 00091929 HIGGINS, LOT 5: BLOCK 49:................................240.41

HARNDEN, PHILLIP MARTIN ET UX - 145 FORT FETTERMAN ST PARCEL#: 00033129 OREGON TRAIL ESTATES, LOT 33:...818.34

HAYES, PATRICK M. - 22 RIDGE DR PARCEL#: 00015910 RIDGEWATER ESTATES #4, LOT 8: BLOCK 2: 1.37 ACRES..............329.41

HAYES, PATRICK M. - 403 N 4TH ST PARCEL#: 00043169 DOUGLAS, PT. OUTLOT A:...............................................................942.90

HEGGLUND, EDWIN R. - 826 S 6TH ST PARCEL#: 00058449 DOUGLAS, LOT 4: BLOCK 65:...............................................624.95

HEGGLUND, MISTY - 94 Z LAZY Y RD PARCEL#: 00026073 CLEARVIEW ACRES, LOT 9: BLOCK 2: 3.22 ACRES........................651.25

HENSON, PETER II - 1119 SMYLIE RD PARCEL#: 00017064 B H & H TR., PT. OF LOT 3: TRACT 4: (70’ X 300’).......................751.43

HENSON, PETER II - 1121 SMYLIE RD PARCEL#: 00019276 B H & H. TR., PT. LOT 3: TRACT 4: (87.8’ X 300’)........................473.74

HIRSCH, BILLIE JEAN - DULL CENTER RD PARCEL#: 00177470 PT.S2SW4: S1 T38 R70: 10.30 ACRES PT.N2NW4: S12 T38 R70: 29.70 ACRES PT.E2SE4: S13 T38 R70: 40.00 ACRES TOTAL ACRES 80.00.........................................................................415.84

HOUT, NICHOLAS - 39 2ND ST ORIN PARCEL#: 00022098 ORIN, LOTS 45,46: BLOCK 2:............................................................48.53

HOUT, NICHOLAS - AVENUE A ORIN PARCEL#: 00023161 ORIN, LOTS 43,44,47,48: BLOCK 2:...................................................57.00

HOUT, NICK - 2ND ST--ORIN ST PARCEL#: 00219355 ORIN-REPLAT, LOTS 1-3 INC: BLOCK 2: (REPLAT--SCHRANDT MH PARK)..................................................................................................57.00

JACKSON, RICHARD BERT - 15 CAMEO RD PARCEL#: 00021256 CLEARVIEW ACRES, LOT 3: BLOCK 1: (4.57 ACRES)..........393.43

KNOTTY PINE, LLC - 315 W BIRCH ST PARCEL#: 00030943 GLENROCK, PT. LOTS 21-24: BLOCK 14:............................541.94

LADD, WHITNEY WRAY ET AL - 270 BOXELDER RD PARCEL#: 00180136 DRY CREEK SUB., LOT 1: 3.89 ACRES................168.63

LADD, WHITNEY WRAY ET AL - BOXELDER RD PARCEL#: 00216369 PT.W2NW4: S26 T33 R75: 10.197 ACRES PT.E2NE4: S27 T33 R75: 10.607 ACRES TOTAL ACRES 20.804................1,775.44

LAYHER, KEITH M. - 1028 JEFFERSON ST PARCEL#: 00049471 FAIRVIEW, LOTS 14,15: BLOCK 29:......................................906.96

LAYHER, STEPHEN - 931 S 5TH ST PARCEL#: 00048283 FAIRVIEW, LOT 57: BLOCK 24: (REPLAT)...............................................289.02

LAYHER, STEPHEN ET UX - 933 S 5TH ST PARCEL#: 00041783 FAIRVIEW, LOT 58: BLOCK 24: (REPLAT)....................................263.49

LAYHER, STEPHEN I. - 935 S 5TH ST PARCEL#: 00117708 FAIRVIEW, LOT 59: BLOCK 24: (REPLAT)...............................................262.61

LINDEMAN, JOHN L. ET UX ET AL - 1144 BROWNFIELD RD PARCEL#: 00017387 B H & H TR., LOT 13: TRACT 4: .87 ACRES (REPLAT)......................................................................................369.73

LINDMIER, WILLIAM WARREN ET AL - 940 SMYLIE RD PARCEL#: 00113236 PT.W2NE4: S17 T32 R71: 5.01 ACRES.................200.74

LOPP, RICHARD ET UX - 10 WAGON RD PARCEL#: 00004823 PLATTE RIVER ESTATES, LOT 8: 7.654 ACRES..................507.93

MARCUS INVESTMENTS, LLC - 124 S 2ND ST PARCEL#: 00051832 DOUGLAS, E.60’ LOTS 6,7: LOTS 8,9,10: BLOCK 14:...........................................................................................780.24

MC MILLAN, JOHN - 14B WESTRIDGE WAY PARCEL#: 00015373 PT.SE4SW4: S13 T32 R72: 2.71 ACRES...............................328.58

MEMORIAL HOSPITAL - 1 FAIRWAY DR PARCEL#: 00013154 FAIRWAY ESTATES, LOT 58: (REPLAT #1 OF LOTS 55 & 56) .2549 ACRES.....................................................................................1,296.26

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE COUNTY - 425 CENTER ST PARCEL#: 00004509 DOUGLAS, E.85’ OF LOTS 1,2: E.85’ OF THE N.4’ OF LOT 3: BLOCK 17:..........................................3,815.36

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE COUNTY - 2034 ADOBE AVE PARCEL#: 00057458 CLEARFIELD #2, LOT 47: BLOCK 4: (REPLAT OF LOTS 5-8 INC--BLOCK 1)..............................1,192.90

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE COUNTY - 215 S 5TH ST PARCEL#: 00059603 DOUGLAS, W.95’ LOT 3: BLOCK 19:........................................................................................1,082.86

MEMORIAL HOSPITAL OF CONVERSE COUNTY - 2036 ADOBE AVE PARCEL#: 00116106 CLEARFIELD #2, LOT 48: BLOCK 4: (REPLAT OF LOTS 5-8 INC--BLOCK 1)..............................1,190.54

MIDDLETON, BEN & PAULINE PARCEL#: 00143555 SW4SW4: S29 T32 R71: 40.00 ACRES TOTAL ACRES WATER RIGHTS 40.00...........................................................................................908.45

MORENO, CLEMENTE - 1199 MESA DR PARCEL#: 00044746 CLEARFIELD #2, LOT 1: BLOCK 5: (REPLAT #1 BLOCK 5)........................................................................................................1,540.18

MORRIS, EDWARD L. ET UX - 970 WALNUT ST PARCEL#: 00026727 PT.SW4NE4: S9 T32 R71: .937 ACRES...................................95.22

MORRIS, EDWARD L. ET UX - 1014 WALNUT ST PARCEL#: 00026735 PT.SW4NE4: S9 T32 R71: .937 ACRES..................95.22

MORRIS, EDWARD L. ET UX - 1003 CEDAR ST PARCEL#: 00026743 PT.SW4NE4: S9 T32 R71: .918 ACRES...................................96.59

MOSHER, DAVID L. - 40 COUGAR RD PARCEL#: 00001514 ROLLING HILLS #4, LOT 148: 2.50 ACRES........................................1,785.56

MUELLER LIVING TRUST- 209 W PLATTE ST PARCEL#: 00040629 JONES, PT. OF LOTS 40,41,42: BLOCK 2:............................175.81

NEEDHAM, JOHN H. ET UX - 1401 HAMILTON ST PARCEL#: 00044878 FAIRVIEW, LOTS 17,18,19: BLOCK 7:....................947.56

NOBLIN, JULIE - 614 KEARNY ST PARCEL#: 00056864 LA BONTE, LOT 16: BLOCK 1:............................................................256.46

PARKER, ERIC PARCEL#: 00210800 SW4NE4: S31 T32 R71: 7.00 ACRES TOTAL WATER RIGHTS 7.00...................................191.98

PEARSON, LEONARD M. - 225 N 5TH ST PARCEL#: 00034036 MC DONALD, LOT 12: N.17.1’ OF LOT 13: BLOCK 5:...................185.73

PEIRCE, JOHN E. - 14 PEIRCE CT PARCEL#: 00168669 BIG MUDDY CREEK RANCHETTES, TRACT 8: 8.07 ACRES.........2,243.38

PERRINE, ROY A. - 726 S 11TH ST PARCEL#: 00049356 PLEASANTVIEW, LOT 6: BLOCK 7:..................................................408.09

PEXTON, FRANKLIN L. - HORSETHIEF RD PARCEL#: 00214331 HORSETHIEF SUBDIVISION, LOT 8: 9.30 ACRES...........................................................................................360.74

PHIPPS FAMILY TRUST ET AL - 12 LAKOTA CT PARCEL#: 00036882 SCOTT, LOT 18:..................................................1,333.11

PHIPPS, DEBRA L. ET AL - US HWY 87 26 20 PARCEL#: 00009160 PT.SW4NW4:-RW: S11 T33 R75: 12.98 ACRES....................190.70

POWELL, HOMER - 98 ST HWY 59 PARCEL#: 00022239 PT. LOT 5: S4 T32 R71: 1.87 ACRES...................................................797.22

RAMSHORN PROPERTIES, LLC - 935 LOOKOUT DR PARCEL#: 00136807 SUNUP RIDGE, LOTS 4,5: BLOCK 29:....................193.41

RAMSHORN PROPERTIES, LLC - 935 LOOKOUT DR PARCEL#: 00140403 SUNUP RIDGE, LOT 6: BLOCK 29: (FORMERLY PT. BLOCK 15).............................................................................130.48

RECLUSE RANCH TRUST - 506 S 2ND ST PARCEL#: 00037468 HIGGINS, LOTS 17-20 INC: BLOCK 29:.............................2,058.58

RENO, FLOYD C. & SONS, INC. - 5493 ST HWY 59 PARCEL#: 00020571 W2SE4: S30 T41 R72: 80.00 ACRES N2NE4: SE4NE4: NE4SE4: S31 T41 R72: 160.00 ACRES NW4: S2NE4: N2S2: S32 T41 R72: 400.00 ACRES TOTAL ACRES 640.00...................105.51

SALAZAR, EVANGELINA - 196 DOVE LP PARCEL#: 00088982 DOVE ACRES, LOT 25: 4.90 ACRES....................................221.68

SEAMAN, SCOTT ANTHONY - 513 S 3RD ST PARCEL#: 00133440 HIGGINS, S.28’ OF LOT 4: N.10’ OF LOT 5: BLOCK 31:........793.66

SMITH, AMANDA L. - 409 CLAIM DRAW PARCEL#: 00085293 SUNUP RIDGE, LOT 2: BLOCK 6:..........................................239.87

SMITH, FAITH - 331 N 2ND ST PARCEL#: 00041213 DOUGLAS, LOTS 19,20: BLOCK 2:..........................................................364.32

ST. JOHN, KATHLEEN - 172 ROANOKE TR PARCEL#: 00030034 OREGON TRAIL ESTATES #2, LOT 14: BLOCK 9: (REPLAT)......................................................................................467.81

STERNHAGEN, CARLA - WILD HORSE RD PARCEL#: 00022742 PT.NW4:(NOW TR.42:)-RW: S2 T31 R71: 5.737 ACRES TOTAL ACRES 5.737...........................................................................40.21

STEVENS, EDWARD H. ET AL - 288 BOXEDLER RD PARCEL#: 00180144 DRY CREEK SUB., LOT 2: 7.20 ACRES..............2,746.64

STONE VALLEY OF DOUGLAS, LLC - 1125 S GRANITE DRAW PARCEL#: 00183957 STONE VALLEY, BLOCK 1: LOT 8:.....330.21

TERRY, CHARLES E. - 58 COTTONWOOD DR PARCEL#: 00011455 WESTLAND ESTATES, LOT 2: TR.6: .987 AC.......................173.48

TIKAMI INVESTMENTS LLC - 230 S 3RD ST PARCEL#: 00058183 DOUGLAS, LOTS 22,23: BLOCK 22:.....................................627.45

WANGLER, MASON C. - 122 N 5TH ST PARCEL#: 00060353 DOUGLAS, LOT 4: BLOCK 10:............................................1,578.41

WHISTLE STOP PROPERTIES, LLC - 2937 ESTERBROOK RD PARCEL#: 00097793 PT.SE4SE4: S7 T28 R71: 10.638 ACRES...........................................................................................709.82

WHITAKER, GENEVIEVE R. - 221 N 4TH ST PARCEL#: 00031222 MC DONALD, S.3’ OF LOT 37: BLOCK 4:................................50.40

WILKINSON, WILLIAM M. ET AL - 17 YORK RANCH RD PARCEL#: 00028806 PRAIRIE HILLS, LOT 3: 4.84 ACRES..................414.34

WILKINSON, WILLIAM M. ET AL - 19 YORK RANCH RD PARCEL#: 00028814 PRAIRIE HILLS, LOT 4: 4.84 ACRES........................................................................................1,261.22

WINGER HOLDINGS, LLC - 502 E RICHARDS ST PARCEL#: 00051873 DOUGLAS, LOT 8: S.10’ OF LOT 9: BLOCK 65.......342.20

WISECUP, DENNIS LEE ET UX - 609 S 8TH ST PARCEL#: 00067135 DIELEMAN, LOT 11: BLOCK 4:.............................417.76

WJ’S DUCKBAR, LLC - 915 E RICHARDS ST PARCEL#: 00177314 OLD AIRPORT SUB. II, LOT 3: .401 ACRES (REPLAT)...................................................................................1,850.70

WRIGHT, RUSSELL A. - 335 S 3RD ST PARCEL#: 00058514 DOUGLAS, W.70’ OF LOT 8: BLOCK 25:..............................308.65

YOUNG, JAMES C. - 311 COLD SPRINGS RD PARCEL#: 00115488 PT.NENE4: S10 T32 R72: 38.00 ACRES.................................911.69

Witness this 20th day of July, 2022 Joel Schell

Publish: July 20, 2022 5421