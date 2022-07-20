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Benzie County, MI

Beach Hazards Statement issued for Beaver Island and surrounding islands, Benzie, Leelanau by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-20 02:55:00 EDT Expires: 2022-07-20 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Remain out of the water...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Alcona, Alpena, Arenac, Bay, Cheboygan, Crawford, Genesee by NWS

Effective: 2022-07-20 12:55:00 EDT Expires: 2022-07-20 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcona; Alpena; Arenac; Bay; Cheboygan; Crawford; Genesee; Gladwin; Hillsdale; Huron; Ingham; Iosco; Jackson; Lapeer; Lenawee; Livingston; Macomb; Midland; Monroe; Montmorency; Oakland; Ogemaw; Oscoda; Otsego; Presque Isle; Roscommon; Saginaw; Sanilac; Shiawassee; St. Clair; Tuscola; Washtenaw; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 477 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MI . MICHIGAN COUNTIES INCLUDED ARE ALCONA ALPENA ARENAC BAY CHEBOYGAN CRAWFORD GENESEE GLADWIN HILLSDALE HURON INGHAM IOSCO JACKSON LAPEER LENAWEE LIVINGSTON MACOMB MIDLAND MONROE MONTMORENCY OAKLAND OGEMAW OSCODA OTSEGO PRESQUE ISLE ROSCOMMON SAGINAW SANILAC SHIAWASSEE ST. CLAIR TUSCOLA WASHTENAW WAYNE
ALCONA COUNTY, MI

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