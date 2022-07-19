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Hartselle, AL

Hartselle man arrested on theft charges

By Staff Reports
Hartselle Enquirer
 5 days ago

Cover picture for the articleJuly 2, Lt. Alan McDearmond arrested Tony Dewayne Jones, 46, of Hartselle for theft of property...

hartselleenquirer.com

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