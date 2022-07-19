Senior fair books available at the main office on the Ashland County Fairgrounds

Effective: 2022-07-20 20:08:00 EDT Expires: 2022-07-20 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Ashtabula; Cuyahoga; Geauga; Holmes; Knox; Lake; Lorain; Mahoning; Medina; Morrow; Portage; Richland; Stark; Summit; Trumbull; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 478 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND KNOX LORAIN MORROW RICHLAND IN NORTHEAST OHIO ASHTABULA CUYAHOGA GEAUGA HOLMES LAKE MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST PENNSYLVANIA CRAWFORD ERIE THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ALLIANCE, ASHLAND, ASHTABULA, AURORA, AUSTINTOWN, AVON LAKE, BAINBRIDGE, BOARDMAN, BRUNSWICK, BURTON, CANTON, CARDINGTON, CHARDON, CHESTERLAND, CLEVELAND, CONNEAUT, EASTLAKE, ELYRIA, ERIE, GENEVA, KENT, KILLBUCK, LORAIN, MANSFIELD, MASSILLON, MEADVILLE, MEDINA, MENTOR, MIDDLEFIELD, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NILES, NORTH RIDGEVILLE, ORRVILLE, PAINESVILLE, RAVENNA, RITTMAN, SOUTH RUSSELL, STREETSBORO, TITUSVILLE, WADSWORTH, WARREN, WICKLIFFE, WILLOUGHBY, WILLOWICK, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
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