ContributorsPublishersAdvertisers
The Times-Gazette

Senior fair books available at the main office on the Ashland County Fairgrounds

By Staff Report
The Times-Gazette
The Times-Gazette
 2 days ago
https://img.particlenews.com/image.php?url=3kqMr6_0gl7kuM400

The Ashland County Senior Fair books are here.

Books are available at the main office 9 a.m. to 4 p.m. Monday through Friday and on the website ashlandcountyfair.com.

Comments / 0

Related
ashlandsource.com

Ashland roundabout construction chugs along

ASHLAND — The construction of Ashland's first roundabout entered its second week recently, and officials say construction is moving along. Mayor Matt Miller said the $2.2 million roundabout project at the intersection of Cottage Street. U.S. Route 250 and Faultless Drive is "well underway" and that everything, so far, is going as planned.
ASHLAND, OH
IN THIS ARTICLE
richlandsource.com

Westbound lane to close on Park Ave. West through July 27

MANSFIELD -- Due to storm line repairs, the city of Mansfield has announced it will be necessary to single line traffic in the following area while work is being completed. Park Avenue West westbound lane from Brickman Avenue to South Linden Road. Support Our Journalism. Our reporting empowers people to...
MANSFIELD, OH
Cleveland.com

What’s on Ohio’s Aug. 2 special primary election ballot? See what district you’re in and who’s running for state legislature

COLUMBUS, Ohio – In case you haven’t heard – and it’s quite possible you have not – Ohio has another primary election coming up soon. The Aug. 2 election is Ohio’s second primary election of the year, a byproduct of redistricting, since unresolved legal challenges meant state House and Senate district maps weren’t ready when the election was supposed to be held in May. A federal court picked the maps in June, overruling an earlier Ohio Supreme Court decision that said they were illegally slanted in favor of Republicans under the new anti-gerrymandering rules voters added to the state constitution.
OHIO STATE
richlandsource.com

Galion Schools hosting Mobile Food Pantry event July 26

GALION – The Galion City Schools, in partnership with the Second Harvest Food Bank of North Central Ohio, will hold the Crawford County Mobile Drive-Thru Pantry event on the district’s campus on Tuesday, July 26. Second Harvest will be distributing FREE assorted boxes of shelf-stable food, fresh produce,...
WKYC

Sandusky named 7th most affordable 'lake town' in the US by Realtor.com

SANDUSKY, Ohio — Editor's note: The video above is from a story on Cedar Point being voted the 6th best amusement park in America for 2022. Looking for a lake view that doesn't break the bank with a nationally revered entertainment destination a short drive away? That reality isn't a pipe dream according to Realtor.com.
SANDUSKY, OH
richlandsource.com

Apple a Day owner Myrna Bohr to close store, retire

MANSFIELD -- Myrna Bohr's eyes welled with tears as she sat in the back of the store. The longtime owner of Apple A Day is ready to retire, but saying goodbye to customers is still difficult. Bohr said she's been overwhelmed by the support since announcing her retirement. Local News....
MANSFIELD, OH
Morning Journal

Sandusky says it will include public in development plans for parks

The city of Sandusky will include the public in any development proposals for its parks, according to a statement issued by the city. “Since the passage of Issue 8 in 2014, the city of Sandusky has significantly invested in upgrading and enhancing parks throughout the city and on the waterfront — notably Lions Park, Shoreline Park and Pipe Creek Wildlife Area,” said Tom Horsman, communications manager for the city manager’s office.
SANDUSKY, OH
richlandsource.com

Jose Mangin and City of the Weak talk Inkcarceration & Mansfield

MANSFIELD – "Anywhere in Ohio, I feel like it's hard rock central." Those are the words of prominent SiriusXM radio host Jose "Metal Ambassador" Mangin, who also hosted Inkcarceration last weekend on the grounds of the Ohio State Reformatory. Local News. Locally Powered. Our goal is to help make...
MANSFIELD, OH
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Ashland, Ashtabula, Cuyahoga, Geauga, Holmes, Knox, Lake by NWS

Effective: 2022-07-20 20:08:00 EDT Expires: 2022-07-20 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Ashtabula; Cuyahoga; Geauga; Holmes; Knox; Lake; Lorain; Mahoning; Medina; Morrow; Portage; Richland; Stark; Summit; Trumbull; Wayne SEVERE THUNDERSTORM WATCH 478 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND KNOX LORAIN MORROW RICHLAND IN NORTHEAST OHIO ASHTABULA CUYAHOGA GEAUGA HOLMES LAKE MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHWEST PENNSYLVANIA CRAWFORD ERIE THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ALLIANCE, ASHLAND, ASHTABULA, AURORA, AUSTINTOWN, AVON LAKE, BAINBRIDGE, BOARDMAN, BRUNSWICK, BURTON, CANTON, CARDINGTON, CHARDON, CHESTERLAND, CLEVELAND, CONNEAUT, EASTLAKE, ELYRIA, ERIE, GENEVA, KENT, KILLBUCK, LORAIN, MANSFIELD, MASSILLON, MEADVILLE, MEDINA, MENTOR, MIDDLEFIELD, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NILES, NORTH RIDGEVILLE, ORRVILLE, PAINESVILLE, RAVENNA, RITTMAN, SOUTH RUSSELL, STREETSBORO, TITUSVILLE, WADSWORTH, WARREN, WICKLIFFE, WILLOUGHBY, WILLOWICK, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.
ASHLAND COUNTY, OH
richlandsource.com

Lexington council denies gas station permit

LEXINGTON – Lexington Village Council voted unanimously Monday to deny a conditional-use permit application for a gas station near the village square. Council members voted 6-0 to deny the application filed by John S. Gordon, vice president of Englefield Oil, and B and B Realty Holdings, an affiliated organization, to build a convenience store and fueling station at 15 East Main St.
LEXINGTON, OH
whbc.com

Stark Real Estate Tax Bill Due on Wednesday

CANTON, Ohio (News Talk 1480 WHBC) – Your Stark County second half property tax bill is due on Wednesday, July 20. If you mail your payment, it must be processed with the due date on it. There’s a 10-percent penalty and interest for failing to pay on time.
STARK COUNTY, OH
cleveland19.com

Stark County Sheriff announces sobriety checkpoint

STARK COUNTY, Ohio (WOIO) - The Stark County Sheriff’s Office announced today that they, alongside other members of the OVI Task Force, will be conducting sobriety checkpoints on Friday in Louisville. Sheriff George Maier said that officers will conduct a roadside check of drivers for alcohol and drug impairment.
STARK COUNTY, OH
The Times-Gazette

The Times-Gazette

1K+
Followers
1K+
Post
179K+
Views
ABOUT

Get the latest breaking news, sports, entertainment and obituaries in Ashland, OH from Ashland Times Gazette.

 http://times-gazette.com

Comments / 0

Community Policy