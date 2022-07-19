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Tuscaloosa, AL

Replacing cornerbacks from last season to be ‘significant’ challenge for Alabama

By TouchdownAlabama.com
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 2 days ago

Cover picture for the articleAlabama’s starting cornerbacks from last season, Josh Jobe and Jalyn Armour-Davis have moved on to the NFL, and Nick Saban feels it will be a challenge to replace both of them this upcoming season. The Crimson Tide will return two cornerbacks in Kool-Aid McKinstry and Khyree Jackson, who...

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