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Cleveland, OH

Blazing Paddles Paddlefest returning to Cuyahoga River

By gracelukich
ohio.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleCLEVELAND, Ohio — Whether you’re on the banks or on the water, Blazing Paddles Paddlefest will give everyone an opportunity to enjoy the Cuyahoga...

weare.techohio.ohio.gov

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