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Alexander City, AL

Governor awards $500K grant for Alexander City development

By WSFA 12 News Staff
WSFA
 4 days ago

Cover picture for the articleALEXANDER CITY, Ala. (WSFA) - Gov. Kay Ivey has awarded a $500,000 grant to help provide 50 new jobs and increased business in the Alexander City area. According to the governor’s office, the Community Development Block Grant funds will be used to...

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