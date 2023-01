Here’s where winning Mega Millions tickets have been sold in Ohio

**Watch a previous Mega Millions report from last week in the video player above.**

(WJW) — The Mega Millions jackpot is once again one of the highest in history. It’s now $1.1 billion with a cash option of $568.7 million. If that all seems familiar, it’s because the jackpot was also over a billion last summer.

This got us wondering: Where in Ohio are the luckiest places to buy lottery tickets? So, we checked with the Ohio Lottery.

They tell FOX 8 that since 2013, 51 stores in Ohio have sold Mega Million tickets worth at least $1 million, and 20 stores have sold winning Jackpot tickets worth tens or hundreds of millions of dollars.

Here are the store locations that sold winning jackpot tickets:

DATE PRIZE BUSINESS NAME BUSINESS LOCATION 12/17/2019 $372 Million Giant Eagle MENTOR 5/04/2018 $143 Million Fat Daddy’s Road Dog LLC MORAINE 3/12/2013 $41 Million Deli-4-Less WEST LAKE 8/05/2011 $99 Million Speedway JEFFERSON 11/16/2010 $25 Million Marc’s #67 BROADVIEW HEIGHTS 05/01/2009 $75.6 Million Shawnee Lanes CHILLICOTHE 12/12/2008 $207 Million Kroger PIQUA 09/16/2008 $15 Million Jeep Fuel SOUTH WEBSTER 05/16/2008 $196 Million Main Street Wine & Spirits AMELIA 12/01/2006 $40 Million Wyandotte Shell WHITEHALL 06/27/2006 $24 Million Miller’s New Market GENOA 04/12/2006 $265 Million Kroger CINCINNATI 02/28/2006 $270 Million Lyons Main Stop LYONS 01/06/2006 $15 Million Chuck’s Carryout NORWALK 07/22/2005 $170 Million Convenient Food Mart PAINESVILLE 06/03/2005 $106 Million Emery Food Mart WARRENSVILLE HEIGHTS 08/20/2004 $52 Million Shaker Quality Foods SHAKER HEIGHTS 03/02/2004 $21 Million Food City Supermarket DAYTON 12/30/2003 $162 Million Quick Shop Food Mart SOUTH EUCLID ‘

Here is a list of locations that sold Mega Million tickets worth $1 million or more:

DATE PRIZE GAME BUSINESS NAME BUSINESS ADDRESS BUSINESS CITY 12/6/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS SPEEDWAY #3408 9191 ROYALTON RD NORTH ROYALTON 12/10/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS PETES MARKET 3449 STICKNEY AVE TOLEDO 12/10/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS SHEETZ #422 21034 ROYALTON RD STRONGSVILLE 12/17/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS SPEEDWAY #5298 1894 W MAIN ST TROY 1/21/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS BOULEVARD CONVENIENT 8808 GARFIELD BLVD GARFIELD HEIGHTS 3/14/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 GIANT EAGLE #216 30320 LAKE SHORE BLVD WILLOWICK 3/14/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS GET GO #3617 6079 ANDREW RD MENTOR 7/22/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 BUTTS AND MORE 305 W PERKINS AVE SANDUSKY 10/10/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS CAR-E-IT PARTY SHOP 1206 E MAIN ST OTTAWA 1/30/2015 $1,000,001 MEGA MILLIONS EASTSIDE CARRY OUT 1217 E HARDING WAY GALION 5/8/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS RUFF CREEK MARKETS #1810 953 N 7TH ST STEUBENVILLE 5/19/2015 $1,000,001 MEGA MILLIONS SPEEDWAY #1165 747 E CENTRAL AVE WEST CARROLLTON 5/29/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS 7-ELEVEN #36231 16625 ROYALTON RD STRONGSVILLE 7/31/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS 7-ELEVEN #36232 34050 AURORA RD SOLON 11/13/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS GET GO #3431 14013 DETROIT AVE LAKEWOOD 3/4/2016 $1,000,000 MEGA MILLIONS 52 BAR 4016 GLENWAY AVE CINCINNATI 3/8/2016 $5,000,000 MEGA MILLIONS MARATHON #495 495 WOODVILLE RD MANSFIELD 4/1/2016 $2,000,000 MEGA MILLIONS EMERY CONVENIENT FOOD MART 21925 EMERY RD WARRENSVILLE HEIGHTS 5/27/2016 $1,000,000 MEGA MILLIONS MEIJER INC #062 5555 CLEVELAND AVE COLUMBUS 7/22/2016 $3,000,000 MEGA MILLIONS KROGER CO #747 780 NORTHWOODS BLVD VANDALIA 8/12/2016 $1,000,000 MEGA MILLIONS GIANT EAGLE #6376 6300 BIDDULPH RD BROOKLYN 11/8/2016 $4,000,004 MEGA MILLIONS GASLAND #2 860 PARKMAN RD WARREN 11/11/2016 $5,000,000 MEGA MILLIONS CIRCLE K #5639 6008 SECOR RD TOLEDO 2/24/2017 $1,000,016 MEGA MILLIONS VINE STREET KAFE -CONVENIENCE STORE 1014 VINE ST CINCINNATI 3/7/2017 $1,000,001 MEGA MILLIONS3 STOP & SHOP #57 4001 N HOLLAND-SYLVANIA AVE TOLEDO 3/10/2017 $1,000,000 MEGA MILLIONS RICHS DRIVE THRU 835 FREMONT RD PORT CLINTON 4/28/2017 $1,000,001 MEGA MILLIONS PUFFS EAST 950 F ASHLAND RD MANSFIELD 6/16/2017 $1,000,000 MEGA MILLIONS BARLEY BIN OF DUBLIN 5931 KARRIC SQ DR DUBLIN 8/11/2017 $1,000,000 MEGA MILLIONS BUEHLERS #12 7138 FULTON DR NW CANTON 1/2/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS REMKE #17 3872 PAXTON AVE CINCINNATI 3/16/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS THE KROGER CO #805 6417 COLUMBUS PIKE LEWIS CENTER 3/30/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS SPEEDWAY #7391 10789 MARKET ST. NORTH LIMA 5/4/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS MEIJER INC #115 1391 CONANT ST MAUMEE 10/23/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS BEE GEE’S MINIT MARKET 5995 BIGGER RD KETTERING 11/13/2018 $3,000,000 MEGA MILLIONS LOTTERY EXPRESS 1614 S BYRNE RD TOLEDO 1/1/2019 $1,000,002 MEGA MILLIONS MT ORAB MARATHON 570 N HIGH STREET MOUNT ORAB 2/4/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS SPEEDWAY #8018 1501 ST MARY RD SIDNEY 5/19/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS MONROE IGA EXPRESS 2 EAST AVE MONROE 6/2/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS TWINSBURG BEVERAGE 9224 DARROW RD TWINSBURG 6/30/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS CIRCLE K #5387 4163 PORTAGE ST NORTH CANTON 12/8/2020 $1,000,002 MEGA MILLIONS SHARON SQUARE WINE SHOP 5590 NORTH HIGH ST WORTHINGTON 1/15/2021 $1,000,000 MEGA MILLIONS Meijer Inc., #106 9200 N MAIN ST ENGLEWOOD 2/12/2021 $1,000,000 MEGA MILLIONS Northbend Express 3295 N BEND RD CINCINNATI 7/21/2021 $1,000,000 MEGA MILLIONS Acme Fresh Market #6 3200 Greenwich Rd NORTON 1/28/2022 $3,000,000 MEGA MILLIONS C’s Beverage & Deli 4621 Broadview Rd CLEVELAND 5/31/2022 $1,000,000 MEGA MILLIONS Love’s Travel Stop #744 6023 Alum Creek Drive OBETZ 7/26/2022 $1,000,000 MEGA MILLIONS Hirsch’s Marathon 455 West Bagley Road BEREA 7/26/2022 $3,000,000 MEGA MILLIONS Bell Store St. Clairsville #3080 418 South Marietta ST. CLAIRSVILLE 8/23/2022 $1,000,000 MEGA MILLIONS Pak A Sak #55 2451 Tiffin Avenue FINDLAY 11/1/2022 $1,000,000 MEGA MILLIONS Love Gas Car Wash 530 East Cherry Street TUSCARAWAS 12/30/2022 $1,000,000 MEGA MILLIONS Giant Eagle #6359 27264 Lorain Road NORTH OLMSTED

The top Mega Millions jackpot in history came in at $1.5 billion back in 2018. The winning ticket was sold in South Carolina. Other winning tickets for some of the highest jackpots ever were sold in states including Michigan, Kansas, Maryland, Illinois and California.

The odds of winning the Mega Millions … well, we’re not sure you want to know the odds. Nonetheless, best of luck to all. If no one wins Tuesday, the next drawing is Friday at 11 p.m.

