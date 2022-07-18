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Baltimore County, MD

Severe Thunderstorm Warning issued for Baltimore, Carroll, Frederick, Howard, Montgomery by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-18 15:38:00 EDT Expires: 2022-07-18 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Allegany, Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegany; Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Frederick; Harford; Howard; Kent; Montgomery; Prince Georges; Queen Anne's; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MD . MARYLAND COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGANY ANNE ARUNDEL BALTIMORE CARROLL CECIL FREDERICK HARFORD HOWARD KENT MONTGOMERY PRINCE GEORGES QUEEN ANNE`S WASHINGTON MARYLAND INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BALTIMORE CITY
ALLEGANY COUNTY, MD
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Heat Advisory issued for Thursday in Baltimore area

BALTIMORE, MD—The National Weather Service has issued a Heat Advisory for the Baltimore area.  The advisory will be in effect from 11 a.m. until 8 p.m. on Thursday, July 21st. Heat index values of 105 to 109 degrees are expected.  Forecasters says the hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur. Residents are encourage to drink plenty of fluids, … Continue reading "Heat Advisory issued for Thursday in Baltimore area" The post Heat Advisory issued for Thursday in Baltimore area appeared first on Nottingham MD.
BALTIMORE, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baltimore area on Monday

BALTIMORE, MD—The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for the Baltimore area. The watch covers most of central Maryland and will be in effect until 10 p.m. on Monday. Forecasters say hail, 70 m.p.h. winds, and a few tornadoes are possible. A Flood Watch also remains in effect for the area until midnight. The post Severe Thunderstorm Watch issued for Baltimore area on Monday appeared first on Nottingham MD.
BALTIMORE, MD
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Tornado warnings hit several Maryland counties

(WBFF) — People in Baltimore County, Carroll County, and Frederick County scrambled for cover as tornado warnings moved through Maryland. The evening storms caused traffic slowdowns as torrential rain fell on road around Baltimore. These storms come as people are still without power from the storms that swept through...
BALTIMORE COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:59:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Frederick County in northwestern Virginia Northern Clarke County in northwestern Virginia The City of Winchester in northwestern Virginia Southwestern Jefferson County in the Panhandle of West Virginia South central Berkeley County in the Panhandle of West Virginia Southeastern Hampshire County in eastern West Virginia * Until 245 PM EDT. * At 159 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Star Tannery, or 10 miles west of Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, High View, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Cedar Hill, Albin, Gore, Stringtown, Brucetown, Greenwood, High View Manor and Gainesboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Latest round of severe storms leave more damage in parts of Maryland

|| Closings/Delays | Weather Advisories | Radar | Forecast | Email Alerts | Send us your pics ||. Follow: @ttasselWBAL | @AvaWBAL | @TonyPannWBAL | @TaylorWBAL | @wbaltv11. Severe storms moved through northern Maryland, prompting a tornado warning for part of Monday afternoon. The latest line of storms caused more...
BALTIMORE COUNTY, MD
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Code Orange Air Quality Alert issued for Wednesday in Baltimore area

BALTIMORE, MD—The Maryland Department of the Environment has issued a Code Orange Air Quality Alert for Wednesday in the Baltimore area. A Code Orange Air Quality Alert means that air pollution concentrations within the region may become unhealthy for sensitive groups. Sensitive groups include children, people suffering from asthma, heart disease or other lung diseases, and the elderly. The effects … Continue reading "Code Orange Air Quality Alert issued for Wednesday in Baltimore area" The post Code Orange Air Quality Alert issued for Wednesday in Baltimore area appeared first on Nottingham MD.
BALTIMORE, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for New Castle by NWS

Effective: 2022-07-18 17:37:00 EDT Expires: 2022-07-18 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. In addition to large hail and damaging winds, frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: New Castle The National Weather Service in Mount Holly NJ has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern New Castle County in northern Delaware South central Chester County in southeastern Pennsylvania * Until 615 PM EDT. * At 535 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Glen Roy to Zion to Charlestown, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. * Locations impacted include Newark, Elsmere, Kennett Square, New Castle, Oxford, West Grove, Newport, Greenville, Stanton, North Star, Glasgow, Bear, Landenberg, Pike Creek, Kemblesville, Hockessin, Ashland, Wilmington Manor, Avondale and Toughkenamon. This includes Interstate 95 in Delaware between mile markers 0 and 11. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
NEW CASTLE COUNTY, DE
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorms#Thunderstorm#Taneytown#Westm
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Weather Statement issued for Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREDERICK COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Caroline, Kent, Queen Anne's by NWS

Effective: 2022-07-18 18:26:00 EDT Expires: 2022-07-18 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caroline; Kent; Queen Anne's A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR QUEEN ANNE`S...NORTHEASTERN CAROLINE AND CENTRAL KENT COUNTIES At 626 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Massey to Old Town, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. Locations impacted include Centerville, Chestertown, Centreville, Oakland, Church Hill, Millington, Sudlersville, Goldsboro, Sassafras, Old Town, Langford, Overton, Starkey Corner, Morgnec, Massey, Crumpton, Carville, Hope, Galena and Henderson. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CAROLINE COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Over 800 without power in Seven Courts

NOTTINGHAM, MD—Severe storms knocked out power to several local residents on Monday afternoon. Storms rolled through northeastern Baltimore County at just after 4:30 p.m., resulting in storm warnings being issued and creating some ominous cloud formations. At 5:30 p.m., over 850 power outages were reported in the Seven Courts community. There has been no ETA on when power will be … Continue reading "Over 800 without power in Seven Courts" The post Over 800 without power in Seven Courts appeared first on Nottingham MD.
NOTTINGHAM, MD
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Baltimore elections officials locate 12 flash drives containing votes

Baltimore Board of Elections Director Armstead Jones said the flash drives that were unaccounted for earlier Wednesday have been found. Video above: Jones discusses the misplaced flash drives. This comes after Jones said elections officials were looking for 12 flash drives. The drives go into scanning machines and keep a...
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CBS Baltimore

Shooting near I-295 in Anne Arundel County under investigation

BALTIMORE -- Authorities are investigating a shooting that unfolded Wednesday morning in Anne Arundel County.It happened near a convenience store near the intersection of Interstate 295 and Nursery Road, Maryland State Police said.Police said the shooting was not deadly. It was not immediately clear how many people were wounded.Additional details about the incident were not released. This story will be updated as new information emerges.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Maryland Judiciary launches E-rent Pilot Program in Baltimore County

ANNAPOLIS, MD—On June 6, 2022, the District Court in Baltimore County launched an E-rent Pilot Program allowing landlords with property in Baltimore County to electronically file failure to pay rent documents into the court. Landlords and management companies who typically file multiple complaints at one time have the ability to e-file their documents using certified bulk filing service providers. A … Continue reading "Maryland Judiciary launches E-rent Pilot Program in Baltimore County" The post Maryland Judiciary launches E-rent Pilot Program in Baltimore County appeared first on Nottingham MD.
BALTIMORE COUNTY, MD

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