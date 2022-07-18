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Carroll County, MD

Severe Thunderstorm Warning issued for Carroll, Frederick by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-18 15:29:00 EDT Expires: 2022-07-18 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm....

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Severe Weather Statement issued for Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREDERICK COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Caroline, Kent, Queen Anne's by NWS

Effective: 2022-07-18 18:26:00 EDT Expires: 2022-07-18 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caroline; Kent; Queen Anne's A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR QUEEN ANNE`S...NORTHEASTERN CAROLINE AND CENTRAL KENT COUNTIES At 626 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Massey to Old Town, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. Locations impacted include Centerville, Chestertown, Centreville, Oakland, Church Hill, Millington, Sudlersville, Goldsboro, Sassafras, Old Town, Langford, Overton, Starkey Corner, Morgnec, Massey, Crumpton, Carville, Hope, Galena and Henderson. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CAROLINE COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA

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