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Carroll County, MD

Severe Thunderstorm Warning issued for Carroll, Frederick, Washington by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-18 15:06:00 EDT Expires: 2022-07-18 15:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Carroll; Frederick; Washington The National Weather...

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Heat Advisory issued for Anne Arundel, Calvert, Cecil, Charles, Prince Georges by NWS

Effective: 2022-07-21 11:00:00 EDT Expires: 2022-07-21 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Anne Arundel; Calvert; Cecil; Charles; Prince Georges; Southeast Harford; Southern Baltimore; St. Marys HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values around 105 expected. * WHERE...Portions of The District of Columbia and locations along and east of Interstate 95 in Maryland and Virginia. * WHEN...From 11 AM this morning to 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Heat Advisory issued for Arlington, Falls Church, Alexandria, Fairfax, King George by NWS

Effective: 2022-07-21 11:00:00 EDT Expires: 2022-07-21 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Arlington, Falls Church, Alexandria; Fairfax; King George; Prince William, Manassas, Manassas Park; Spotsylvania; Stafford HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values around 105 expected. * WHERE...Portions of The District of Columbia and locations along and east of Interstate 95 in Maryland and Virginia. * WHEN...From 11 AM this morning to 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
ARLINGTON COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:59:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Frederick County in northwestern Virginia Northern Clarke County in northwestern Virginia The City of Winchester in northwestern Virginia Southwestern Jefferson County in the Panhandle of West Virginia South central Berkeley County in the Panhandle of West Virginia Southeastern Hampshire County in eastern West Virginia * Until 245 PM EDT. * At 159 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Star Tannery, or 10 miles west of Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, High View, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Cedar Hill, Albin, Gore, Stringtown, Brucetown, Greenwood, High View Manor and Gainesboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Severe Weather Statement issued for Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREDERICK COUNTY, VA
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Heat Advisory issued for Thursday in Baltimore area

BALTIMORE, MD—The National Weather Service has issued a Heat Advisory for the Baltimore area.  The advisory will be in effect from 11 a.m. until 8 p.m. on Thursday, July 21st. Heat index values of 105 to 109 degrees are expected.  Forecasters says the hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur. Residents are encourage to drink plenty of fluids, … Continue reading "Heat Advisory issued for Thursday in Baltimore area" The post Heat Advisory issued for Thursday in Baltimore area appeared first on Nottingham MD.
BALTIMORE, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Allegany, Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Allegany; Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Frederick; Harford; Howard; Kent; Montgomery; Prince Georges; Queen Anne's; Washington SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MD . MARYLAND COUNTIES INCLUDED ARE ALLEGANY ANNE ARUNDEL BALTIMORE CARROLL CECIL FREDERICK HARFORD HOWARD KENT MONTGOMERY PRINCE GEORGES QUEEN ANNE`S WASHINGTON MARYLAND INDEPENDENT CITIES INCLUDED ARE BALTIMORE CITY
ALLEGANY COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Caroline, Kent, Queen Anne's by NWS

Effective: 2022-07-18 18:26:00 EDT Expires: 2022-07-18 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caroline; Kent; Queen Anne's A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR QUEEN ANNE`S...NORTHEASTERN CAROLINE AND CENTRAL KENT COUNTIES At 626 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Massey to Old Town, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. Locations impacted include Centerville, Chestertown, Centreville, Oakland, Church Hill, Millington, Sudlersville, Goldsboro, Sassafras, Old Town, Langford, Overton, Starkey Corner, Morgnec, Massey, Crumpton, Carville, Hope, Galena and Henderson. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CAROLINE COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Baltimore area on Monday

BALTIMORE, MD—The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Watch for the Baltimore area. The watch covers most of central Maryland and will be in effect until 10 p.m. on Monday. Forecasters say hail, 70 m.p.h. winds, and a few tornadoes are possible. A Flood Watch also remains in effect for the area until midnight. The post Severe Thunderstorm Watch issued for Baltimore area on Monday appeared first on Nottingham MD.
BALTIMORE, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Tornado warnings hit several Maryland counties

(WBFF) — People in Baltimore County, Carroll County, and Frederick County scrambled for cover as tornado warnings moved through Maryland. The evening storms caused traffic slowdowns as torrential rain fell on road around Baltimore. These storms come as people are still without power from the storms that swept through...
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
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