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Decatur, AL

3 men charged with allegedly stealing thousands of dollars in fuel using company card

By Brittany Harry
WAAY-TV
 4 days ago

Cover picture for the articleThree Morgan County men are charged with fraudulent use of a credit card. The Priceville Police Department says JW Steakhouse in Decatur reported fraudulent use of one...

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