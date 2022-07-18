ContributorsPublishersAdvertisers
Phoenix, AZ

Anyone know what's going on downtown?

Phoenix Civic
Phoenix Civic
 3 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=2TukFA_0gj2XLid00
anyone know what's going on downtown?titofetyukov

There are two separate house fires around 3rd Ave , south of the 10. (u/electricballroom)
Phoenix in July. Shit just combusts. (u/Hypogi)
It’s pretty hot outside. Like, pretty sure PHX is descending into Avernus. (u/Rogue_Assassin69)

More popular pics on r/phoenix today ↓

https://img.particlenews.com/image.php?url=0Ewtbd_0gj2XLid00
The-Taco-Between-Us
Lightning near Buckeye Az 7/16/22 fromu/The-Taco-Between-Us
https://img.particlenews.com/image.php?url=38jSJE_0gj2XLid00
BimblesMcPippens
Osborn and the 17 - Phoenix Monsoon Lightning 071622 fromu/BimblesMcPippens
https://img.particlenews.com/image.php?url=3ar4y5_0gj2XLid00
ginaration
From the west valley the other night fromu/ginaration
https://img.particlenews.com/image.php?url=111tQI_0gj2XLid00
tinksdreamlife-
Sky immediately after lightning hit tonight in downtown Phoenix Roosevelt row area. fromu/tinksdreamlife-

Comments / 5

 

FROM LOCAL CONTRIBUTORS

More
Related
AZFamily

Valley realtor notices an uptick in rental properties on the market

PHOENIX (3TV/CBS 5) -- Finding a home to rent in the Valley may be a bit easier compared to this time last year. A Valley-based realtor says the long-term rental market appears to be growing. According to Shelley Sakala with the Sakala Group Real Estate Team, as of Monday afternoon...
KNIX 102.5 KNIX

4 Arizona Cities Among The Best Places To Rent In America

Not everyone has the dream of owning a home, while others are just temporarily living in certain cities. Whatever the reason, some agree that renting a home is just better. WalletHub compiled a list of the best places to rent in America for 2022. The website states, "To determine where renters can get the most bang for their buck, WalletHub compared more than 180 rental markets based on 22 key measures of rental attractiveness and quality of life."
ARIZONA STATE
oucampus.org

4530 N 10th St

CENTRAL PHOENIX BUNGALOW - CHARMING HISTORIC HOME IN PHENOMENAL LOCATION. FRESH AND IMMACULATELY CLEAN WITH UPDATED FLOORS THROUGHOUT. TONE ON TONE PAINT, CEILING FANS, UPDATED BATH VANITY, AND TONS OF STORAGE ALL COMBINE TO PROVIDE A BEAUTIFUL LIVING ATMOSPHERE. OUTSIDE ENJOY THE LARGE COVERED PATIO OVERLOOKING A SHADED, GREEN BACKYARD. CLOSE PROXIMITY TO THE BILTMORE, 51 FREEWAY, AND SOME OF THE BEST RESTAURANTS AND BARS IN TOWN. IN THE HIGHLY RATED MADISON SCHOOLS DISTRICT. PLEASE, NO SMOKERS.
PHOENIX, AZ
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Phoenix, AZ
Phoenix, AZ
Government
Local
Arizona Government
oucampus.org

3710 East McDowell Road

Papago View is a modest complex, located in central Phoenix. This prime location offers close access to freeways Loop 202, AZ 143, State Route 51 and Interstate 10, and minutes away from Sky Harbor Airport. Also located near many restaurants, parks, and hospitals. This small close-knit community offers small and...
PHOENIX, AZ
IN THIS ARTICLE
#Downtown Phoenix#U Hypogi#Phx
AZFamily

Man warns neighbors about peeping Tom in north Phoenix neighborhood

Sheriff Paul Penzone said his office will have deputies in regular clothes at many of the polling locations to make sure things are calm. Phoenix husband grieves over pregnant wife killed in head-on crash. Updated: 3 hours ago. |. A pregnant nurse was killed in a head-on crash while her...
PHOENIX, AZ
ABC 15 News

Free pet adoptions through the end of July

PHOENIX — Many animal shelters are overcrowded and trying to make room for more animals in need, so they are offering free or reduced-cost pet adoptions. The deal is thanks to the BISSELL Pet Foundation, which sponsors pet adoptions to help dogs and cats find forever homes. Arizona Animal...
PHOENIX, AZ
KOLD-TV

Thousands without power after southern Arizona storm

TUCSON, Ariz. (KOLD News 13) - Thousands remain without power Tuesday afternoon after a monsoon storm ripped though the Eloy area Sunday night. Arizona Public Service hopes to have power restored to the Eloy area by Tuesday at 8 p.m. APS set up two shelters at area schools help people...
ELOY, AZ
gilaherald.com

Leftover permit-tags available for 2022 fall hunts

PHOENIX — Arizona hunters will have an opportunity to receive a permit-tag for select 2022 fall hunts. There are 38 leftover permit-tags available for general deer hunts (antlered white-tailed deer only) in the southeastern portion of the state. There also are leftover permit-tags for muzzleloader deer (138), youth-only muzzleloader deer (13), and youth-only javelina (27) hunts.
YOU MAY ALSO LIKE
News Break
Politics
NewsBreak
Environment
AZFamily

Eloy, Arizona City residents left without power until Wednesday after monsoon storm

ELOY, AZ (3TV/CBS 5) -- Many Eloy and Arizona City residents are trying to find shelter and stay cool after a night of monsoon storms left thousands without power on Monday. Arizona’s Family news chopper was over Battaglia Drive and Toltec Road in Eloy and saw the damage left behind. Power lines were knocked down by the storm and completely snapped in half. Our news chopper kept flying along Battaglia and saw more power lines down in Arizona City.
ELOY, AZ
AZFamily

Working Dogs Rescue in Phoenix damaged during powerful monsoon storm

PHOENIX (3TV/CBS 5) -- Tarps were torn to shreds, cooling systems were damaged and fencing toppled over at a dog rescue near Interstate 10 and 40th Street during Sunday night’s storm. “Everything was just flying everywhere,” said Alicia Via, who is part of the foundation for Working Dogs Rescue....
PHOENIX, AZ
365traveler.com

14 PHENOMENAL DAY TRIPS FROM PHOENIX YOU’LL LOVE

On a vacation to Phoenix, Arizona, or other parts of the Valley of the Sun, the natural wonders alone could keep you busy during your entire trip. Still, should you decide to venture outside of the Arizona capital area, there are plenty of amazing day trips from Phoenix. Whether you’re...
PHOENIX, AZ
santansun.com

Chandler to study Hunt Highway safety concerns as casino nears

Hunt Highway is an inviting target for anyone looking to drive fast. There are few impediments with only one stop sign between Cooper Road and Val Vista Drive for the highway, which marks the city’s southern border and lots of undeveloped land to the south. However, the Chandler half...
CHANDLER, AZ
Phoenix Civic

Phoenix Civic

Seattle, WA
372
Followers
173
Post
51K+
Views
ABOUT

Aggregate posts from Twitter to help you stay in touch with local municipality.

Comments / 0

Community Policy