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Ashland, OH

Ashland's Fox scales Mt. Rainier -- climbing above clouds

By Adam Fox
ashlandsource.com
 4 days ago

Cover picture for the articleMt. Rainier was such a brutal climb that I was in the emergency room four days after leaving the mountain. Sacrificing acclimation for safety was something that had to be done, and thus our schedule was thrown off, resulting in much more suffering. Mitigating risk was everything on the most glaciated...

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