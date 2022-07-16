ContributorsPublishersAdvertisers
Baltimore County, MD

Flood Warning issued for Baltimore, Baltimore City by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 16:57:00 EDT Expires: 2022-07-16 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for New Castle by NWS

Effective: 2022-07-18 17:37:00 EDT Expires: 2022-07-18 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. In addition to large hail and damaging winds, frequent cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: New Castle The National Weather Service in Mount Holly NJ has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern New Castle County in northern Delaware South central Chester County in southeastern Pennsylvania * Until 615 PM EDT. * At 535 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Glen Roy to Zion to Charlestown, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. * Locations impacted include Newark, Elsmere, Kennett Square, New Castle, Oxford, West Grove, Newport, Greenville, Stanton, North Star, Glasgow, Bear, Landenberg, Pike Creek, Kemblesville, Hockessin, Ashland, Wilmington Manor, Avondale and Toughkenamon. This includes Interstate 95 in Delaware between mile markers 0 and 11. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
NEW CASTLE COUNTY, DE
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Caroline, Kent, Queen Anne's by NWS

Effective: 2022-07-18 18:26:00 EDT Expires: 2022-07-18 18:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Caroline; Kent; Queen Anne's A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT FOR QUEEN ANNE`S...NORTHEASTERN CAROLINE AND CENTRAL KENT COUNTIES At 626 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Massey to Old Town, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to roofs, siding, trees, and power lines is possible. Locations impacted include Centerville, Chestertown, Centreville, Oakland, Church Hill, Millington, Sudlersville, Goldsboro, Sassafras, Old Town, Langford, Overton, Starkey Corner, Morgnec, Massey, Crumpton, Carville, Hope, Galena and Henderson. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CAROLINE COUNTY, MD
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD

Comments / 0

Community Policy