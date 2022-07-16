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Calvert County, MD

Severe Thunderstorm Warning issued for Calvert, Charles, Prince Georges, St. Marys by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 17:36:00 EDT Expires: 2022-07-16 18:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Calvert; Charles; Prince Georges; St. Marys...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, St. Lawrence by NWS

Effective: 2022-07-19 17:29:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Franklin; St. Lawrence The National Weather Service in Burlington has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Franklin County in northern New York St. Lawrence County in northern New York * Until 630 PM EDT. * At 529 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles northwest of Lisbon to near Ogdensburg to near Morristown to near Jacques Cartier State Park, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and powerlines. * Locations impacted include Potsdam, Ogdensburg, Canton, Norfolk, Lisbon, De Kalb, Parishville, Colton, Morley, Degrasse, Carry Falls Reservoir, Waddington, Richville, Madrid, Rensselaer Falls, Norwood, Edwardsville, Hermon, Chipman and Heuvelton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, NY
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Special Weather Statement issued for Coastal Duval, Coastal St. Johns, Eastern Clay, Eastern Putnam by NWS

Effective: 2022-07-20 06:34:00 EDT Expires: 2022-07-20 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Coastal Duval; Coastal St. Johns; Eastern Clay; Eastern Putnam; Inland Flagler; Inland St. Johns; Western Putnam PATCHES OF LOCALLY DENSE FOG EARLY THIS MORNING Patches of locally dense fog have developed early this morning along portions of the I-95 and U.S. Highway 17 corridors in northeast Florida as well as across portions of inland southeast Georgia. This fog will dissipate during the early morning hours. The nature of the fog is such that visibilities will vary greatly over short distances. Motorists should be alert for rapidly changing conditions early this morning.
CLAY COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Essex, Richmond, Westmoreland by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Essex; Richmond; Westmoreland The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Richmond County in east central Virginia Northwestern Westmoreland County in east central Virginia Northwestern Essex County in east central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 452 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Loretto, or near Champlain, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near Leedstown and Newland around 500 PM EDT. Montross around 510 PM EDT. Colonial Beach around 525 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Lerty, Currioman Landing, Hustle, Potomac Beach, Oak Grove, Singerly, Peeds, Foneswood, Chance and Stratford Hall. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESSEX COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beltrami, Carlton, Cook, Itasca, Kittson, Koochiching, Lake by NWS

Effective: 2022-07-19 14:50:00 CDT Expires: 2022-07-19 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beltrami; Carlton; Cook; Itasca; Kittson; Koochiching; Lake; Lake of the Woods; Roseau; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 476 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE BELTRAMI CARLTON COOK ITASCA KITTSON KOOCHICHING LAKE LAKE OF THE WOODS ROSEAU ST. LOUIS
BELTRAMI COUNTY, MN
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Wind Advisory issued for Eastern Alaska Range by NWS

Effective: 2022-07-21 04:00:00 AKDT Expires: 2022-07-22 04:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Eastern Alaska Range WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM THURSDAY TO 4 AM AKDT FRIDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Eastern Alaska Range. * WHEN...From 4 AM Thursday to 4 AM AKDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
ALASKA STATE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
foxbaltimore.com

Tornado warnings hit several Maryland counties

(WBFF) — People in Baltimore County, Carroll County, and Frederick County scrambled for cover as tornado warnings moved through Maryland. The evening storms caused traffic slowdowns as torrential rain fell on road around Baltimore. These storms come as people are still without power from the storms that swept through...
BALTIMORE COUNTY, MD
IN THIS ARTICLE
#Southern Maryland#Thunderstorm#St Marys#Mph
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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WALDORF, MD
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UPPER MARLBORO, MD

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