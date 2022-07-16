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Culpeper County, VA

Severe Thunderstorm Warning issued for Culpeper, Madison, Orange by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 17:38:00 EDT Expires: 2022-07-16 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Culpeper; Madison; Orange...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:07:00 EDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Rockingham The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Rockingham County in western Virginia * Until 245 PM EDT. * At 207 PM EDT, a severe thunderstorm was located 10 miles west of Broadway, or 15 miles north of Harrisonburg, moving east at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Broadway, Timberville, Fulks Run, Yankeetown and Cherry Grove. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ROCKINGHAM COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Essex, Richmond, Westmoreland by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Essex; Richmond; Westmoreland The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Richmond County in east central Virginia Northwestern Westmoreland County in east central Virginia Northwestern Essex County in east central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 452 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Loretto, or near Champlain, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near Leedstown and Newland around 500 PM EDT. Montross around 510 PM EDT. Colonial Beach around 525 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Lerty, Currioman Landing, Hustle, Potomac Beach, Oak Grove, Singerly, Peeds, Foneswood, Chance and Stratford Hall. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESSEX COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Frederick, Shenandoah by NWS

Effective: 2022-07-17 14:14:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Frederick; Shenandoah The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for North central Shenandoah County in northwestern Virginia Southwestern Frederick County in northwestern Virginia Northeastern Hardy County in eastern West Virginia Southeastern Hampshire County in eastern West Virginia * Until 300 PM EDT. * At 214 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Wardensville, or 16 miles south of Romney, moving east at 10 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Wardensville, Rio, Gravel Springs, Capon Springs and Wilde Acres. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREDERICK COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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RICHMOND, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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One person killed in crash on I-81 in Augusta County

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Culpeper deputies make arrest after early Saturday morning pursuit

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