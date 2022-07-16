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Baltimore County, MD

Flood Warning issued for Baltimore by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 16:57:00 EDT Expires: 2022-07-16 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most...

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Red Flag Warning issued for Middle Snake River Valley, Twin Falls BLM north of the Snake River by NWS

Effective: 2022-07-18 13:00:00 MDT Expires: 2022-07-18 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will occur shortly based on any one or more of the following criteria for southeast Idaho: - Relative humidity at or below 15 percent combined with wind gusts of at least 25 MPH in the mountains or 30 MPH in the Snake Plain. - Thunderstorm coverage of 25 percent or greater, without specific rainfall criteria. - Other high impact conditions deemed critical by the National Weather Service and area fire management agencies. Target Area: Middle Snake River Valley, Twin Falls BLM north of the Snake River; Upper Snake River Valley, Idaho Falls BLM RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 9 PM MDT MONDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 410 AND 425 The National Weather Service in Pocatello has issued a Red Flag Warning for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from 1 PM to 9 PM MDT Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zone 410 Upper Snake River Valley/Idaho Falls BLM and Fire Weather Zone 425 Middle Snake River Valley/Twin Falls BLM north of the Snake River. * WINDS...Southwest 20 to 30 MPH with gusts of 35 to 45 MPH. Locally higher winds will be possible across northern portions of Zone 410 from the Arco Desert northeast to the Dubois area. * RELATIVE HUMIDITY...9 to 20 percent, driest north trending more moist into southern portions of Zones 410 and 425. * IMPACTS...Gusty winds and low humidity may create hazardous fire weather conditions.
BINGHAM COUNTY, ID
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Severe Thunderstorm Warning issued for Franklin, St. Lawrence by NWS

Effective: 2022-07-19 17:29:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Franklin; St. Lawrence The National Weather Service in Burlington has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central Franklin County in northern New York St. Lawrence County in northern New York * Until 630 PM EDT. * At 529 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles northwest of Lisbon to near Ogdensburg to near Morristown to near Jacques Cartier State Park, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and powerlines. * Locations impacted include Potsdam, Ogdensburg, Canton, Norfolk, Lisbon, De Kalb, Parishville, Colton, Morley, Degrasse, Carry Falls Reservoir, Waddington, Richville, Madrid, Rensselaer Falls, Norwood, Edwardsville, Hermon, Chipman and Heuvelton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FRANKLIN COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beltrami, Carlton, Cook, Itasca, Kittson, Koochiching, Lake by NWS

Effective: 2022-07-19 14:50:00 CDT Expires: 2022-07-19 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beltrami; Carlton; Cook; Itasca; Kittson; Koochiching; Lake; Lake of the Woods; Roseau; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 476 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE BELTRAMI CARLTON COOK ITASCA KITTSON KOOCHICHING LAKE LAKE OF THE WOODS ROSEAU ST. LOUIS
BELTRAMI COUNTY, MN
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Flash Flood Warning issued for Lexington, Richland by NWS

Effective: 2022-07-18 17:49:00 EDT Expires: 2022-07-18 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Flash flooding will occur in the Five Points area extending downstream along Rocky Branch Creek. This includes Maxcy Gregg Park, areas of the USC campus along the creek, the intersection at Pickens and Blossom, the intersection at Whaley and Main and areas of the Olympia neighborhood along the creek. Target Area: Lexington; Richland FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR EAST CENTRAL LEXINGTON AND CENTRAL RICHLAND COUNTIES At 549 PM EDT, Stream gauge reports and webcam footage show roadway flooding at the intersection of Main Street and Whaley Street in Columbia. Although significant rainfall has ended, floodwaters will remain high in this area over the next hour. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Gauges reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Columbia, West Columbia, Cayce, Forest Acres, Springdale, St. Andrews, Oak Grove, South Congaree, Pine Ridge, Cayce Riverwalk, Olympia, Guignard Park, Rosewood and Dixiana. This includes the following highways Interstate 126 between mile markers 2 and 3. Interstate 77 between mile markers 0 and 13. Interstate 26 between mile markers 111 and 118. FLASH FLOOD...GAUGE INDICATED
LEXINGTON COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bronx, Rockland, Westchester by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bronx; Rockland; Westchester The National Weather Service in Upton NY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Passaic County in northeastern New Jersey Bergen County in northeastern New Jersey Southern Westchester County in southeastern New York Bronx County in southeastern New York Rockland County in southeastern New York * Until 300 PM EDT. * At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Hawthorne, or over Paterson, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * This severe thunderstorm will be near Ridgewood around 220 PM EDT. Hackensack and Paramus around 225 PM EDT. Oradell around 230 PM EDT. Bergenfield and Englewood around 235 PM EDT. Tappan and Riverdale around 240 PM EDT. Nyack and Orangeburg around 245 PM EDT. Yonkers and Dobbs Ferry around 250 PM EDT. New Rochelle and Tarrytown around 255 PM EDT. White Plains and Scarsdale around 300 PM EDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRONX, NY
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Flood Advisory issued for Columbia, Lincoln, McDuffie by NWS

Effective: 2022-07-20 09:51:00 EDT Expires: 2022-07-20 10:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Most flooding deaths occur in vehicles. Never drive through a flooded roadway or around barricades. Turn around, don`t drown. Flooding is occurring or is imminent. Campers and hikers should move away from streams and creeks immediately. Target Area: Columbia; Lincoln; McDuffie FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1045 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east central Georgia, including the following counties, Columbia, Lincoln and McDuffie. * WHEN...Until 1045 AM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Overflowing poor drainage areas. Ponding of water in urban or other areas is occurring or is imminent. * ADDITIONAL DETAILS - At 951 AM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Up to 0.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Thomson, Lincolnton, Mistletoe State Park, Thomson-McDuffie County Airport, Appling, Wrightsboro, Winfield, Clay Hill Campground, Amity Recreation Area, Ansley Mill, Woodlawn, Phinizy, Eubank-Blanchard Community Center, Carpenter Airport, Leah, White Oak Campground, University Hospital McDuffie, Loce, Cherokee Boat Ramp and New Hope. - This includes the following highways Interstate 20 in Georgia between mile markers 167 and 182. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Flood#High Water#Target Area
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Severe Thunderstorm Warning issued for Greenville, Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-18 20:12:00 EDT Expires: 2022-07-18 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Greenville; Spartanburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR NORTHEASTERN GREENVILLE AND NORTHWESTERN SPARTANBURG COUNTIES At 811 PM EDT, a severe thunderstorm was located 13 miles south of Columbus, or 4 miles northeast of Lake Robinson, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. Locations impacted include Greer, Landrum, Inman, Campobello, Paris Mountain State Park, Tigerville, Lake Robinson, Glassy Mountain, Gowensville and Taylors. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENVILLE COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Watch issued for New Castle by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: New Castle SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS DE . DELAWARE COUNTIES INCLUDED ARE NEW CASTLE
NEW CASTLE COUNTY, DE
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Excessive Heat Warning issued for Colbert, Franklin, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-07-20 10:09:00 CDT Expires: 2022-07-20 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Colbert; Franklin; Lauderdale EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM THIS EVENING TO 6 PM CDT THURSDAY * WHAT...For the Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values of 110 to 114. For the Heat Advisory, heat index values up to 109 expected. * WHERE...Lauderdale, Colbert and Franklin AL Counties. * WHEN...For the Excessive Heat Warning, until 7 PM CDT this evening. For the Heat Advisory, from 7 PM this evening to 6 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities. * ADDITIONAL DETAILS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
COLBERT COUNTY, AL
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Flood Advisory issued for Scott by NWS

Effective: 2022-07-17 17:40:00 CDT Expires: 2022-07-17 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Scott FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east Tennessee, including the following county, Scott. * WHEN...Until 715 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 511 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oneida, Winfield and Big South Fork National Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
SCOTT COUNTY, TN
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NWS
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Severe Weather Statement issued for Navajo by NWS

Effective: 2022-07-17 13:39:00 PDT Expires: 2022-07-17 21:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Navajo THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR APACHE AND NAVAJO COUNTIES HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been allowed to expire. However, several strong thunderstorms remain in the area capable of producing small hail and heavy rain which could lead to localized flash flooding.
NAVAJO COUNTY, AZ
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Flood Warning issued for Sanborn by NWS

Effective: 2022-07-18 08:36:00 MDT Expires: 2022-07-19 10:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Tuesday morning at 1145 AM CDT. Target Area: Sanborn The Flood Warning continues for the following rivers in South Dakota James River near Mitchell affecting Davison and Hanson Counties. James River near Forestburg affecting Sanborn County. James River at Huron affecting Beadle County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...James River near Forestburg. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.0 feet, many of the county and township roads along the river are under water. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Monday the stage was 13.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 AM CDT Monday was 13.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.4 feet Saturday evening. - Flood stage is 12.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 AM CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu James River Forestburg 12.0 13.1 Mon 9 AM 13.1 13.2 13.3
SANBORN COUNTY, SD
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High Wind Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 15:00:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. A Heat Advisory means that a period of hot temperatures is expected. The hot temperatures will combine to create a situation in which heat illnesses are possible. Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work...the occupational safety and health administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency...call 9 1 1. Target Area: Southwest Phillips HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...High temperatures today 90 to 100. West winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph late this afternoon, tonight, and Tuesday morning. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...Through this afternoon for the heat. For the strong winds, starting at 3 pm today and continuing through 3 pm Tuesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
PHILLIPS COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Androscoggin, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-19 01:21:00 EDT Expires: 2022-07-19 01:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Androscoggin; Cumberland A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 130 AM EDT FOR SOUTHWESTERN ANDROSCOGGIN AND NORTH CENTRAL CUMBERLAND COUNTIES At 121 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northeast of Raymond, or 7 miles south of Mechanic Falls, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Lewiston, Mechanic Falls, Raymond, Lisbon, Durham, Casco, Poland, Minot and New Gloucester. This includes Interstate 95 between mile markers 70 and 80. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDROSCOGGIN COUNTY, ME
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Heat Advisory issued for Merrimack by NWS

Effective: 2022-07-20 11:00:00 EDT Expires: 2022-07-21 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Merrimack HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THURSDAY * WHAT...Heat index values into the middle to upper 90s. * WHERE...Merrimack County. * WHEN...Until 8 PM EDT Thursday. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses. * ADDITIONAL DETAILS...Overnight low temperatures will only fall into the lower to middle 70s tonight, which will lead to cumulative heat impacts to non-air conditioned buildings.
MERRIMACK COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Blaine, Chouteau, Daniels, Dawson, Fergus, Garfield, Hill by NWS

Effective: 2022-07-18 12:45:00 MDT Expires: 2022-07-18 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blaine; Chouteau; Daniels; Dawson; Fergus; Garfield; Hill; Liberty; McCone; Petroleum; Phillips; Prairie; Richland; Roosevelt; Sheridan; Valley; Wibaux SEVERE THUNDERSTORM WATCH 474 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE BLAINE CHOUTEAU DANIELS DAWSON FERGUS GARFIELD HILL LIBERTY MCCONE PETROLEUM PHILLIPS PRAIRIE RICHLAND ROOSEVELT SHERIDAN VALLEY WIBAUX
BLAINE COUNTY, MT

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