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Charlotte County, VA

Flood Advisory issued for Charlotte by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 18:52:00 EDT Expires: 2022-07-16 19:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. When it is safe to do so, please send your reports...

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weather.gov

Special Weather Statement issued for Bedford, Campbell, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Bedford; Campbell; Pittsylvania A strong thunderstorm will impact portions of central Campbell, northeastern Pittsylvania and southeastern Bedford Counties through 530 PM EDT At 503 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Leesville, or near Hurt, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Altavista Hurt Evington Huddleston Rustburg Forest and Hodges. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEDFORD COUNTY, VA
weather.gov

Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA

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