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Campbell County, VA

Flood Advisory issued for Campbell, Pittsylvania by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 16:16:00 EDT Expires: 2022-07-16 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. When it is safe to do so, please send...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gila by NWS

Effective: 2022-07-17 13:39:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:30:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Gila The National Weather Service in Flagstaff has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Gila County south of Carrizo in east central Arizona * Until 230 PM MST. * At 138 PM MST, a severe thunderstorm was located near Cedar Creek south of Carrizo, or 27 miles southwest of Show Low, and is nearly stationary. HAZARD...60 mph wind gusts, quarter size hail, and heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Carrizo, Cedar Creek and Fort Apache Reservation. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GILA COUNTY, AZ
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Beltrami, Carlton, Cook, Itasca, Kittson, Koochiching, Lake by NWS

Effective: 2022-07-19 14:50:00 CDT Expires: 2022-07-19 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Beltrami; Carlton; Cook; Itasca; Kittson; Koochiching; Lake; Lake of the Woods; Roseau; St. Louis SEVERE THUNDERSTORM WATCH 476 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MN . MINNESOTA COUNTIES INCLUDED ARE BELTRAMI CARLTON COOK ITASCA KITTSON KOOCHICHING LAKE LAKE OF THE WOODS ROSEAU ST. LOUIS
BELTRAMI COUNTY, MN
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Virginia State
County
Campbell County, VA
County
Pittsylvania County, VA
City
Altavista, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Red Flag Warning issued for East Wind River Mountains, South Shoshone NF by NWS

Effective: 2022-07-18 12:00:00 MDT Expires: 2022-07-18 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: East Wind River Mountains, South Shoshone NF RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM MDT THIS EVENING * IMPACTS: Low Humidities...Hot Temperatures...and Strong Gusty Winds will create erratic fire behavior and new fire starts. * AFFECTED AREA: In Central WY...Fire Weather Zone 288. * COUNTIES AFFECTED: In Central WY...Fremont. In West Central WY...Sublette. * WIND: West 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * HUMIDITY: As low as 15 percent. * TEMPERATURES: Highs in the upper 80s across lower mountain elevations.
FREMONT COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Inland Nassau, Trout River, Western Duval by NWS

Effective: 2022-07-17 19:46:00 EDT Expires: 2022-07-17 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Inland Nassau; Trout River; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Nassau, northwestern Duval and south central Charlton Counties through 845 PM EDT At 810 PM EDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms centered near Bryceville, or 15 miles southwest of Callahan, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Winds of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bryceville, Baldwin and Whitehouse Air Field. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DUVAL COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for Navajo by NWS

Effective: 2022-07-17 13:39:00 PDT Expires: 2022-07-17 21:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Navajo THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR APACHE AND NAVAJO COUNTIES HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been allowed to expire. However, several strong thunderstorms remain in the area capable of producing small hail and heavy rain which could lead to localized flash flooding.
NAVAJO COUNTY, AZ
IN THIS ARTICLE
#Heavy Rain#South Central#Flood Advisory#Campbell
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Flash Flood Warning issued for Pike by NWS

Effective: 2022-07-17 21:51:00 EDT Expires: 2022-07-17 22:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Pike FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1030 PM EDT THIS EVENING FOR SOUTHEASTERN PIKE COUNTY At 951 PM EDT, The heaviest rain has ended across the warned area; however, excessive runoff will continue to cause high water concerns in low lying areas through 10:30 pm. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Radar. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Elkhorn City, Mouthcard, Toonerville, Fedscreek and Cedarville. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED
PIKE COUNTY, KY
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Red Flag Warning issued for Bordeaux, Chugwater, Wheatland by NWS

Effective: 2022-07-18 11:00:00 MDT Expires: 2022-07-18 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions may develop. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Bordeaux, Chugwater, Wheatland RED FLAG WARNING FOR STRONG WEST WINDS AND LOW HUMIDITY MONDAY FOR PORTIONS OF SOUTHEAST WYOMING AND THE NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE A FIRE WEATHER WATCH FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY MONDAY RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING FOR STRONG WEST WINDS...LOW HUMIDITY AND ISOLATED DRY THUNDERSTORMS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS The National Weather Service in Cheyenne has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM this morning to 9 PM MDT this evening. a Fire Weather Watch has also been issued. This Fire Weather Watch is in effect from Tuesday morning through Tuesday evening. For Monday * HUMIDITY...Afternoon humidity 9 to 15 percent. * WIND...West winds 15 to 25 mph sustained with possible gusts to 35. * THUNDERSTORMS...Isolated dry thunderstorms are possible on Monday afternoon and early evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
GOSHEN COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Watch issued for Blaine, Chouteau, Daniels, Dawson, Fergus, Garfield, Hill by NWS

Effective: 2022-07-18 12:45:00 MDT Expires: 2022-07-18 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blaine; Chouteau; Daniels; Dawson; Fergus; Garfield; Hill; Liberty; McCone; Petroleum; Phillips; Prairie; Richland; Roosevelt; Sheridan; Valley; Wibaux SEVERE THUNDERSTORM WATCH 474 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM MDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS MT . MONTANA COUNTIES INCLUDED ARE BLAINE CHOUTEAU DANIELS DAWSON FERGUS GARFIELD HILL LIBERTY MCCONE PETROLEUM PHILLIPS PRAIRIE RICHLAND ROOSEVELT SHERIDAN VALLEY WIBAUX
BLAINE COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Morgan, Perry by NWS

Effective: 2022-07-18 08:00:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Morgan; Perry A strong thunderstorm will impact portions of central Perry and northwestern Morgan Counties through 545 PM EDT At 519 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Bremen, or 8 miles west of New Lexington, moving east at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include New Lexington, Somerset, Shawnee, Perry State Forest, Crooksville and Junction City. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
MORGAN COUNTY, OH
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Dust Storm Warning issued for Elko by NWS

Effective: 2022-07-17 14:00:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Elko The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Storm Warning for Central Elko County in northeastern Nevada * Until 245 PM PDT. * At 159 PM PDT, a dust channel was near Elko, moving north at 15 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...Doppler radar. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. The dust will be over I-80 from west of Elko to Deeth, including Lamoille Highway from Lamoille to Elko. Locations impacted include Elko, Spring Creek and Lamoille Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
ELKO COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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High Wind Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 15:00:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. A Heat Advisory means that a period of hot temperatures is expected. The hot temperatures will combine to create a situation in which heat illnesses are possible. Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work...the occupational safety and health administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency...call 9 1 1. Target Area: Southwest Phillips HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...High temperatures today 90 to 100. West winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph late this afternoon, tonight, and Tuesday morning. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...Through this afternoon for the heat. For the strong winds, starting at 3 pm today and continuing through 3 pm Tuesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
PHILLIPS COUNTY, MT
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Flood Advisory issued for Hidalgo by NWS

Effective: 2022-07-19 20:55:00 MDT Expires: 2022-07-19 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Hidalgo FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 PM MDT THIS EVENING The Flood Advisory will expire at 9 PM MDT this evening for a portion of southwest New Mexico, including the following county, Hidalgo. The heavy rain has ended. Arroyo and small stream flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
HIDALGO COUNTY, NM
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Heat Advisory issued for Foard, Hardeman, Knox by NWS

Effective: 2022-07-20 13:00:00 CDT Expires: 2022-07-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Foard; Hardeman; Knox HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...Heat index values up to 106 expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest and southwest Oklahoma and northern Texas. * WHEN...1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
FOARD COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Cache Valley, Utah Portion, Eastern Box Elder County by NWS

Effective: 2022-07-17 14:31:00 MDT Expires: 2022-07-17 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Cache Valley, Utah Portion; Eastern Box Elder County; Great Salt Lake Desert and Mountains; Northern Wasatch Front; Wasatch Back; Wasatch Mountains I-80 North Strong thunderstorms will impact portions of central Weber western Cache...east central Box Elder...Davis and west central Morgan Counties through 630 PM MDT At 557 PM MDT, trained weather spotters reported strong thunderstorms along a line extending from 8 miles west of Tremonton to near Great Salt Lake South of the Causeway. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Ogden, Layton, Logan, Farmington, Brigham City, Tremonton, Hill Air Force Base, Cache, Roy, Clearfield, Kaysville, Syracuse, Clinton, North Ogden, South Ogden, Centerville, Smithfield, Washington Terrace, Riverdale and Hyrum. This includes the following highways Interstate 15 between mile markers 320 and 384. Interstate 84 between mile markers 38 and 92. US Route 89 near mile marker 459. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BOX ELDER COUNTY, UT
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Excessive Heat Warning issued for Clay, Craighead, Cross, Greene, Lee, Phillips, Poinsett by NWS

Effective: 2022-07-19 12:00:00 CDT Expires: 2022-07-19 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay; Craighead; Cross; Greene; Lee; Phillips; Poinsett; St. Francis EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 109 expected. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 113 expected. * WHERE...Clay, Greene, Craighead, Poinsett, Cross, St. Francis, Lee AR and Phillips Counties. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, from noon today to 8 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 11 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, AR

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