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Caroline County, VA

Severe Thunderstorm Warning issued for Caroline, Essex, King and Queen, Richmond, Westmoreland by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 16:05:00 EDT Expires: 2022-07-16 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with...

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Severe Thunderstorm Warning issued for El Paso, Pueblo by NWS

Effective: 2022-07-18 16:06:00 MDT Expires: 2022-07-18 17:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Wind damage with these storms will occur before any rain or lightning. Do not wait for the sound of thunder before taking cover. SEEK SHELTER IMMEDIATELY inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: El Paso; Pueblo The National Weather Service in Pueblo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central El Paso County in east central Colorado Northwestern Pueblo County in southeastern Colorado * Until 515 PM MDT. * At 406 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles south of Fountain to 7 miles northwest of Pueblo West, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pueblo, Fountain, Pueblo West, Pueblo Reservoir, Pinon and Hanover. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EL PASO COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Special Weather Statement issued for Northern Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-19 06:00:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Northern Spartanburg A strong thunderstorm will impact portions of south central Rutherford, Polk and northwestern Spartanburg Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Columbus, moving southeast at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbus, Landrum, Inman, Tryon, Campobello, Lake Bowen, Mill Spring, Green Creek, Lake Adger and Fingerville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
SPARTANBURG COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Eastern Polk, Greater Rutherford, Polk Mountains by NWS

Effective: 2022-07-19 09:22:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Eastern Polk; Greater Rutherford; Polk Mountains A strong thunderstorm will impact portions of south central Rutherford, Polk and northwestern Spartanburg Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Columbus, moving southeast at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbus, Landrum, Inman, Tryon, Campobello, Lake Bowen, Mill Spring, Green Creek, Lake Adger and Fingerville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
POLK COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Charlton by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 19:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Charlton FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northeast Florida and southeast Georgia, including the following counties, in northeast Florida, Baker and Nassau. In southeast Georgia, Charlton. * WHEN...Until 715 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 516 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 1.5 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include mainly rural areas of Northwestern Baker, West Central Nassau and Southeastern Charlton Counties - http://www.weather.gov/safety/flood
CHARLTON COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Carroll, Coweta, Douglas, South Fulton by NWS

Effective: 2022-07-19 17:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Carroll; Coweta; Douglas; South Fulton A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Carroll, southwestern Douglas, northwestern Coweta and southwestern Fulton Counties through 545 PM EDT At 516 PM EDT, a strong thunderstorm was over Seaton Lake, or 10 miles east of Carrollton, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Up to 40 mph wind, pea sized hail and frequent cloud to ground lightning. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Locations impacted include Newnan, Carrollton, Whitesburg, Plant Yates, Byers Crossroads, Hannah, Arnco-Sargent, Seaton Lake, Fairplay, Dunaway Gardens, Clem, Roscoe and Madras. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CARROLL COUNTY, GA
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Flash Flood Warning issued for Yavapai by NWS

Effective: 2022-07-19 14:15:00 PDT Expires: 2022-07-19 16:15:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Flash flooding is occurring or imminent! Flood waters carrying ash and debris from the Crooks Fire scar will flood Ash Creek and Milk creeks and enter the Hassayampa River just downstream from the Gold Bar Ranch. Low water crossings, especially along Forest Road 82 will be flooded. Target Area: Yavapai The National Weather Service in Flagstaff has issued a * Flash Flood Warning for The Crooks Fire scar in Yavapai County in west central Arizona * Until 415 PM MST. * At 213 PM MST, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain over the Crooks Fire scar. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Life-threatening flash flooding. Thunderstorms producing flash flooding in and around the Crooks Fire scar. SOURCE...Radar. IMPACT...Life threatening flash flooding of areas in and around the Crooks Fire scar. * Some locations that will experience flash flooding include mainly rural areas of Yavapai County This includes the following creeks, washes and rivers Ash Creek, Middlewater Creek, Milk Creek, Turkey Creek and Lynx Creek. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
YAVAPAI COUNTY, AZ
IN THIS ARTICLE
#Wind Gust#Essex#Leedstown#Hill#Central Point#Mph
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Special Weather Statement issued for Coastal Jefferson, Coastal Taylor, Inland Jefferson by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Coastal Jefferson; Coastal Taylor; Inland Jefferson; Inland Taylor; Madison A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Jefferson, northwestern Taylor and southwestern Madison Counties through 600 PM EDT At 518 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 12 miles east of St. Marks, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Scanlon, Econfina, Goose Pasture, Hells Half Acre, Lake Bird, Iddo, Boyd, Eridu, Cabbage Grove and Sirmans. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
JEFFERSON COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for Polk by NWS

Effective: 2022-07-19 17:07:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Polk THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHERN RUTHERFORD...POLK AND NORTH CENTRAL SPARTANBURG COUNTIES WILL EXPIRE AT 515 PM EDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and no longer pose an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However, gusty winds and heavy rain are still possible with these thunderstorms.
POLK COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Excessive Heat Warning issued for Clay by NWS

Effective: 2022-07-19 16:11:00 CDT Expires: 2022-07-19 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112 expected. * WHERE...Portions of east central, southeast and southern Oklahoma and northern Texas. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, until 9 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Daniels, Roosevelt, Sheridan, Valley by NWS

Effective: 2022-07-18 18:03:00 MDT Expires: 2022-07-18 18:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Daniels; Roosevelt; Sheridan; Valley A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM MDT FOR DANIELS...ROOSEVELT...NORTHEASTERN VALLEY AND NORTHWESTERN SHERIDAN COUNTIES At 603 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Peerless to 15 miles northeast of Lustre to 8 miles northwest of Wolf Point, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wolf Point, Scobey, Poplar, Opheim, Richland, Flaxville, Port Of Whitetail, Lustre, Madoc, Bredette, Port Of Scobey, Redstone, Whitetail, Peerless, Frazer, Oswego, Daleview, Four Buttes, West Fork and Volt. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
DANIELS COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Greater Reno-Carson City-Minden Area by NWS

Effective: 2022-07-19 13:18:00 PDT Expires: 2022-07-19 15:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is possible with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Greater Reno-Carson City-Minden Area; Mineral and Southern Lyon Counties; Northern Washoe County; Western Nevada Basin and Range including Pyramid Lake Strong thunderstorms will impact portions of Mono, Churchill, Mineral, Storey, southern Washoe, Pershing, Douglas and Lyon Counties through 345 PM PDT At 208 PM PDT, Doppler radar was tracking thunderstorms moving northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 20 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Also expect periods of brief heavy rainfall with some of these storms. Locations impacted include Fallon, Lovelock, Bodie, Chalfant, Crowley Lake, Benton, Pyramid Lake, Bridgeport, Lahontan Reservoir, Toms Place, Mono Lake, Fernley, Hawthorne, Yerington, Virginia Peak, Middlegate, Wellington, Silver Springs, Derby Dam and Smith. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CARSON CITY, NV
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Excessive Heat Warning issued for Beckham, Custer, Dewey, Ellis, Harper, Roger Mills, Washita by NWS

Effective: 2022-07-19 16:11:00 CDT Expires: 2022-07-19 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Beckham; Custer; Dewey; Ellis; Harper; Roger Mills; Washita; Woods; Woodward EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Dangerously hot conditions with heat index values up to 109. * WHERE...Dewey, Roger Mills, Custer, Woodward, Harper, Woods, Ellis, Beckham and Washita Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
BECKHAM COUNTY, OK
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Excessive Heat Warning issued for Atoka, Bryan, Carter, Coal, Garvin, Hughes, Jefferson by NWS

Effective: 2022-07-20 13:00:00 CDT Expires: 2022-07-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Atoka; Bryan; Carter; Coal; Garvin; Hughes; Jefferson; Johnston; Love; Marshall; Murray; Pontotoc; Seminole; Stephens EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112 expected. * WHERE...Portions of east central, southeast and southern Oklahoma and northern Texas. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, until 9 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
ATOKA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:59:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Frederick County in northwestern Virginia Northern Clarke County in northwestern Virginia The City of Winchester in northwestern Virginia Southwestern Jefferson County in the Panhandle of West Virginia South central Berkeley County in the Panhandle of West Virginia Southeastern Hampshire County in eastern West Virginia * Until 245 PM EDT. * At 159 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Star Tannery, or 10 miles west of Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, High View, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Cedar Hill, Albin, Gore, Stringtown, Brucetown, Greenwood, High View Manor and Gainesboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Excessive Heat Warning issued for Clay, Craighead, Cross, Greene, Lee, Phillips, Poinsett by NWS

Effective: 2022-07-19 12:00:00 CDT Expires: 2022-07-19 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay; Craighead; Cross; Greene; Lee; Phillips; Poinsett; St. Francis EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 109 expected. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 113 expected. * WHERE...Clay, Greene, Craighead, Poinsett, Cross, St. Francis, Lee AR and Phillips Counties. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, from noon today to 8 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 11 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, AR

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