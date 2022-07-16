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Caroline County, VA

Severe Thunderstorm Warning issued for Caroline, Essex, King and Queen, Richmond, Westmoreland by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 15:46:00 EDT Expires: 2022-07-16 16:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is...

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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for San Bernardino by NWS

Effective: 2022-07-18 15:13:00 PDT Expires: 2022-07-18 16:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: San Bernardino The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central San Bernardino County in southern California * Until 400 PM PDT. * At 310 PM PDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Newberry Springs, or 8 miles northeast of Daggett, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and dime size hail. SOURCE...Radar indicated. A gust to 60 mph was measured at the Daggett- Barstow Airport. IMPACT...Expect damage to roofs and trees. * Locations impacted include Daggett and Yermo. This includes the following highways Interstate 15 in California between mile markers 81 and 105. Interstate 40 in California between mile markers 6 and 19. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Virginia State
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bronx, Rockland, Westchester by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bronx; Rockland; Westchester The National Weather Service in Upton NY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Passaic County in northeastern New Jersey Bergen County in northeastern New Jersey Southern Westchester County in southeastern New York Bronx County in southeastern New York Rockland County in southeastern New York * Until 300 PM EDT. * At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Hawthorne, or over Paterson, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * This severe thunderstorm will be near Ridgewood around 220 PM EDT. Hackensack and Paramus around 225 PM EDT. Oradell around 230 PM EDT. Bergenfield and Englewood around 235 PM EDT. Tappan and Riverdale around 240 PM EDT. Nyack and Orangeburg around 245 PM EDT. Yonkers and Dobbs Ferry around 250 PM EDT. New Rochelle and Tarrytown around 255 PM EDT. White Plains and Scarsdale around 300 PM EDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRONX, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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#Severe Weather#Rollins#Thunderstorm
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Special Weather Statement issued for Inland Nassau, Trout River, Western Duval by NWS

Effective: 2022-07-17 19:46:00 EDT Expires: 2022-07-17 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Inland Nassau; Trout River; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Nassau, northwestern Duval and south central Charlton Counties through 845 PM EDT At 810 PM EDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms centered near Bryceville, or 15 miles southwest of Callahan, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Winds of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bryceville, Baldwin and Whitehouse Air Field. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DUVAL COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fairfield, Litchfield by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fairfield; Litchfield SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CT . CONNECTICUT COUNTIES INCLUDED ARE FAIRFIELD LITCHFIELD
FAIRFIELD COUNTY, CT
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Special Weather Statement issued for Grady, Thomas by NWS

Effective: 2022-07-19 17:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Grady; Thomas A strong thunderstorm will impact portions of southern Grady and southwestern Thomas Counties through 600 PM EDT At 514 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 10 miles southwest of Cairo, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Thomasville, Cairo, Calvary, Reno, Grady Co A/p, Princes Still, Moncrief, Pine Park, Rocky Hill and Beachton. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
GRADY COUNTY, GA
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NWS
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Dust Storm Warning issued for Elko by NWS

Effective: 2022-07-17 14:00:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Elko The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Storm Warning for Central Elko County in northeastern Nevada * Until 245 PM PDT. * At 159 PM PDT, a dust channel was near Elko, moving north at 15 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...Doppler radar. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. The dust will be over I-80 from west of Elko to Deeth, including Lamoille Highway from Lamoille to Elko. Locations impacted include Elko, Spring Creek and Lamoille Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
ELKO COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Eastern Polk, Greater Rutherford, Polk Mountains by NWS

Effective: 2022-07-19 09:22:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Eastern Polk; Greater Rutherford; Polk Mountains A strong thunderstorm will impact portions of south central Rutherford, Polk and northwestern Spartanburg Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Columbus, moving southeast at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbus, Landrum, Inman, Tryon, Campobello, Lake Bowen, Mill Spring, Green Creek, Lake Adger and Fingerville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
POLK COUNTY, NC
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Severe Weather Statement issued for Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREDERICK COUNTY, VA
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High Wind Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 15:00:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. A Heat Advisory means that a period of hot temperatures is expected. The hot temperatures will combine to create a situation in which heat illnesses are possible. Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work...the occupational safety and health administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency...call 9 1 1. Target Area: Southwest Phillips HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...High temperatures today 90 to 100. West winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph late this afternoon, tonight, and Tuesday morning. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...Through this afternoon for the heat. For the strong winds, starting at 3 pm today and continuing through 3 pm Tuesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
PHILLIPS COUNTY, MT
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Excessive Heat Warning issued for Clay, Craighead, Cross, Greene, Lee, Phillips, Poinsett by NWS

Effective: 2022-07-19 12:00:00 CDT Expires: 2022-07-19 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay; Craighead; Cross; Greene; Lee; Phillips; Poinsett; St. Francis EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 109 expected. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 113 expected. * WHERE...Clay, Greene, Craighead, Poinsett, Cross, St. Francis, Lee AR and Phillips Counties. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, from noon today to 8 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 11 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Assumption, Lafourche, St. Charles, St. James by NWS

Effective: 2022-07-16 17:35:00 CDT Expires: 2022-07-16 18:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Assumption; Lafourche; St. Charles; St. James; St. John The Baptist; Terrebonne The National Weather Service in New Orleans has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern St. John The Baptist Parish in southeastern Louisiana Southeastern St. James Parish in southeastern Louisiana Southwestern St. Charles Parish in southeastern Louisiana Northeastern Terrebonne Parish in southeastern Louisiana Northwestern Lafourche Parish in southeastern Louisiana East central Assumption Parish in southeastern Louisiana * Until 615 PM CDT. * At 534 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Thibodaux, moving west at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Thibodaux, Lockport, Mathews, Schriever, Paradis, Gray, Des Allemands, South Vacherie, North Vacherie, Raceland, Chackbay, Bayou Gauche, Labadieville, Supreme, Boutte and Bayou Cane. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ASSUMPTION PARISH, LA
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Flash Flood Warning issued for Lexington, Richland by NWS

Effective: 2022-07-18 17:49:00 EDT Expires: 2022-07-18 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Flash flooding will occur in the Five Points area extending downstream along Rocky Branch Creek. This includes Maxcy Gregg Park, areas of the USC campus along the creek, the intersection at Pickens and Blossom, the intersection at Whaley and Main and areas of the Olympia neighborhood along the creek. Target Area: Lexington; Richland FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR EAST CENTRAL LEXINGTON AND CENTRAL RICHLAND COUNTIES At 549 PM EDT, Stream gauge reports and webcam footage show roadway flooding at the intersection of Main Street and Whaley Street in Columbia. Although significant rainfall has ended, floodwaters will remain high in this area over the next hour. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Gauges reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Columbia, West Columbia, Cayce, Forest Acres, Springdale, St. Andrews, Oak Grove, South Congaree, Pine Ridge, Cayce Riverwalk, Olympia, Guignard Park, Rosewood and Dixiana. This includes the following highways Interstate 126 between mile markers 2 and 3. Interstate 77 between mile markers 0 and 13. Interstate 26 between mile markers 111 and 118. FLASH FLOOD...GAUGE INDICATED
LEXINGTON COUNTY, SC
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Excessive Heat Warning issued for Clay by NWS

Effective: 2022-07-19 16:11:00 CDT Expires: 2022-07-19 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112 expected. * WHERE...Portions of east central, southeast and southern Oklahoma and northern Texas. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, until 9 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, TX

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