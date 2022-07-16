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Baltimore County, MD

Flood Warning issued for Baltimore, Baltimore City by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 15:33:00 EDT Expires: 2022-07-16 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area:...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Clark by NWS

Effective: 2022-07-16 16:31:00 PDT Expires: 2022-07-16 17:15:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Clark The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Clark County in southern Nevada * Until 515 PM PDT. * At 430 PM PDT, a severe thunderstorm was located over Mountains Edge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect wind damage to roofs and trees. * Locations impacted include Las Vegas, Henderson, Boulder City, Southern Highlands, Anthem, Mountains Edge, The Strip, Spring Valley, Green Valley, Enterprise, East Las Vegas, Sam Boyd Stadium, Paradise, Blue Diamond, Lake Las Vegas, Summerlin, Sloan, Railroad Pass, Seven Hills and Silverado Ranch. This includes Interstate 15 in Nevada near mile marker 25. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARK COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Baltimore, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Weather Statement issued for Navajo by NWS

Effective: 2022-07-17 13:39:00 PDT Expires: 2022-07-17 21:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Navajo THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR APACHE AND NAVAJO COUNTIES HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been allowed to expire. However, several strong thunderstorms remain in the area capable of producing small hail and heavy rain which could lead to localized flash flooding.
NAVAJO COUNTY, AZ
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Flood#Heavy Rain#Target Area
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Flood Warning issued for Sanborn by NWS

Effective: 2022-07-18 08:36:00 MDT Expires: 2022-07-19 10:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Stay tuned to further developments by listening to your local radio, television, or NOAA Weather Radio for further information. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued Tuesday morning at 1145 AM CDT. Target Area: Sanborn The Flood Warning continues for the following rivers in South Dakota James River near Mitchell affecting Davison and Hanson Counties. James River near Forestburg affecting Sanborn County. James River at Huron affecting Beadle County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...James River near Forestburg. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 14.0 feet, many of the county and township roads along the river are under water. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM CDT Monday the stage was 13.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 AM CDT Monday was 13.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.4 feet Saturday evening. - Flood stage is 12.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 AM CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu James River Forestburg 12.0 13.1 Mon 9 AM 13.1 13.2 13.3
SANBORN COUNTY, SD
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Flash Flood Warning issued for Yavapai by NWS

Effective: 2022-07-19 14:15:00 PDT Expires: 2022-07-19 16:15:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Flash flooding is occurring or imminent! Flood waters carrying ash and debris from the Crooks Fire scar will flood Ash Creek and Milk creeks and enter the Hassayampa River just downstream from the Gold Bar Ranch. Low water crossings, especially along Forest Road 82 will be flooded. Target Area: Yavapai The National Weather Service in Flagstaff has issued a * Flash Flood Warning for The Crooks Fire scar in Yavapai County in west central Arizona * Until 415 PM MST. * At 213 PM MST, Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain over the Crooks Fire scar. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly. HAZARD...Life-threatening flash flooding. Thunderstorms producing flash flooding in and around the Crooks Fire scar. SOURCE...Radar. IMPACT...Life threatening flash flooding of areas in and around the Crooks Fire scar. * Some locations that will experience flash flooding include mainly rural areas of Yavapai County This includes the following creeks, washes and rivers Ash Creek, Middlewater Creek, Milk Creek, Turkey Creek and Lynx Creek. FLASH FLOOD...RADAR INDICATED FLASH FLOOD DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Dust Storm Warning issued for Elko by NWS

Effective: 2022-07-17 14:00:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Elko The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Storm Warning for Central Elko County in northeastern Nevada * Until 245 PM PDT. * At 159 PM PDT, a dust channel was near Elko, moving north at 15 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...Doppler radar. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. The dust will be over I-80 from west of Elko to Deeth, including Lamoille Highway from Lamoille to Elko. Locations impacted include Elko, Spring Creek and Lamoille Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
ELKO COUNTY, NV
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High Wind Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 15:00:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. A Heat Advisory means that a period of hot temperatures is expected. The hot temperatures will combine to create a situation in which heat illnesses are possible. Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work...the occupational safety and health administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency...call 9 1 1. Target Area: Southwest Phillips HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...High temperatures today 90 to 100. West winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph late this afternoon, tonight, and Tuesday morning. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...Through this afternoon for the heat. For the strong winds, starting at 3 pm today and continuing through 3 pm Tuesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
PHILLIPS COUNTY, MT
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NWS
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Flood Warning issued for Baker, Nassau by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 19:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Baker; Nassau FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northeast Florida and southeast Georgia, including the following counties, in northeast Florida, Baker and Nassau. In southeast Georgia, Charlton. * WHEN...Until 715 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 516 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 1.5 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include mainly rural areas of Northwestern Baker, West Central Nassau and Southeastern Charlton Counties - http://www.weather.gov/safety/flood
BAKER COUNTY, FL
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Excessive Heat Warning issued for Clay, Craighead, Cross, Greene, Lee, Phillips, Poinsett by NWS

Effective: 2022-07-19 12:00:00 CDT Expires: 2022-07-19 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay; Craighead; Cross; Greene; Lee; Phillips; Poinsett; St. Francis EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 109 expected. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 113 expected. * WHERE...Clay, Greene, Craighead, Poinsett, Cross, St. Francis, Lee AR and Phillips Counties. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, from noon today to 8 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 11 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, AR
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Flood Advisory issued for Scott by NWS

Effective: 2022-07-17 17:40:00 CDT Expires: 2022-07-17 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Scott FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east Tennessee, including the following county, Scott. * WHEN...Until 715 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 511 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oneida, Winfield and Big South Fork National Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
SCOTT COUNTY, TN
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Excessive Heat Warning issued for Archer, Wichita by NWS

Effective: 2022-07-20 13:00:00 CDT Expires: 2022-07-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Archer; Wichita EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 111. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 109 expected. * WHERE...In Oklahoma, Grady, McClain, Cleveland, Pottawatomie, Comanche and Cotton Counties. In Texas, Wichita and Archer Counties. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, until 9 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
ARCHER COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Inland Nassau, Trout River, Western Duval by NWS

Effective: 2022-07-17 19:46:00 EDT Expires: 2022-07-17 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Inland Nassau; Trout River; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Nassau, northwestern Duval and south central Charlton Counties through 845 PM EDT At 810 PM EDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms centered near Bryceville, or 15 miles southwest of Callahan, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Winds of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bryceville, Baldwin and Whitehouse Air Field. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DUVAL COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Bedford, Campbell, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Bedford; Campbell; Pittsylvania A strong thunderstorm will impact portions of central Campbell, northeastern Pittsylvania and southeastern Bedford Counties through 530 PM EDT At 503 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Leesville, or near Hurt, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Altavista Hurt Evington Huddleston Rustburg Forest and Hodges. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEDFORD COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Meriwether, Pike, Spalding by NWS

Effective: 2022-07-19 17:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Motorists should slow down and be prepared for possible loss of control due to hydroplaning. Target Area: Meriwether; Pike; Spalding A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Spalding, northeastern Meriwether and northwestern Pike Counties through 545 PM EDT At 519 PM EDT, a strong thunderstorm was over Hollonville, or 8 miles northwest of Zebulon, moving northeast at 5 mph. HAZARD...Up to 40 mph wind, frequent cloud to ground lightning and heavy rain. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Heavy rain may cause temporary street flooding especially in poor drainage areas. Locations impacted include Molena, Williamson, Gay, Alvaton, Digbey, Hilltop, Zetella, Hollonville and Wooster. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
MERIWETHER COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Coastal Jefferson, Coastal Taylor, Inland Jefferson by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Coastal Jefferson; Coastal Taylor; Inland Jefferson; Inland Taylor; Madison A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Jefferson, northwestern Taylor and southwestern Madison Counties through 600 PM EDT At 518 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 12 miles east of St. Marks, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Scanlon, Econfina, Goose Pasture, Hells Half Acre, Lake Bird, Iddo, Boyd, Eridu, Cabbage Grove and Sirmans. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
JEFFERSON COUNTY, FL

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