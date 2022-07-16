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Anne Arundel County, MD

Severe Weather Statement issued for Anne Arundel by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 15:26:00 EDT Expires: 2022-07-16 16:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building....

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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for San Bernardino by NWS

Effective: 2022-07-18 15:13:00 PDT Expires: 2022-07-18 16:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: San Bernardino The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central San Bernardino County in southern California * Until 400 PM PDT. * At 310 PM PDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Newberry Springs, or 8 miles northeast of Daggett, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and dime size hail. SOURCE...Radar indicated. A gust to 60 mph was measured at the Daggett- Barstow Airport. IMPACT...Expect damage to roofs and trees. * Locations impacted include Daggett and Yermo. This includes the following highways Interstate 15 in California between mile markers 81 and 105. Interstate 40 in California between mile markers 6 and 19. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fairfield, Litchfield by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fairfield; Litchfield SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CT . CONNECTICUT COUNTIES INCLUDED ARE FAIRFIELD LITCHFIELD
FAIRFIELD COUNTY, CT
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City
Crofton, MD
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Anne Arundel County, MD
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Glen Burnie, MD
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Fort Meade, MD
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Millersville, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet by NWS

Effective: 2022-07-19 15:04:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet Outflow winds from developing showers will impact portions of Pueblo County through 345 PM MDT At 316 PM MDT, Doppler radar was tracking developing showers which could produce strong outflow winds over portions of Pueblo County. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Pueblo, Pueblo West, Pueblo Reservoir, Salt Creek and Blende. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
PUEBLO COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Anchorage, Matanuska Valley, Susitna Valley by NWS

Effective: 2022-07-17 14:29:00 AKDT Expires: 2022-07-18 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Anchorage; Matanuska Valley; Susitna Valley; Western Kenai Peninsula; Western Prince William Sound Widespread rain is expected to continue through tonight and then another round of rain beginning Monday afternoon and continuing through Tuesday. Additional rainfall is expected through most of next week. Expected additional rainfall amounts through Wednesday morning: Anchorage Bowl: 0.75" to 1.00" Matanuska Valley: 1.00" to 1.50" Susitna Valley: 0.50" to 1.50" Western Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Eastern Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Whittier and Portage Valley: 1.0" to 2.0" The prolonged rain event could push small streams and creeks to or slightly above bankfull. Smaller rivers could see water levels rise to bankfull, especially in the Mat-Su Valleys. Water levels along larger rivers are expected to remain below bankfull. The Kenai River is expected to remain at bankfull through next week as heavy rain works its way down into the river. In urban areas, ponding of water and localized flooding on poorly drained roadways is also possible. Please use caution when driving or when recreating along or on area waterways. For additional information and updates to forecasts, please visit www.weather.gov/afc
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Wind Gust#Severn#Mph
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Severe Thunderstorm Warning issued for Greenville, Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-18 20:12:00 EDT Expires: 2022-07-18 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Greenville; Spartanburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR NORTHEASTERN GREENVILLE AND NORTHWESTERN SPARTANBURG COUNTIES At 811 PM EDT, a severe thunderstorm was located 13 miles south of Columbus, or 4 miles northeast of Lake Robinson, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. Locations impacted include Greer, Landrum, Inman, Campobello, Paris Mountain State Park, Tigerville, Lake Robinson, Glassy Mountain, Gowensville and Taylors. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENVILLE COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bronx, Rockland, Westchester by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bronx; Rockland; Westchester The National Weather Service in Upton NY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Passaic County in northeastern New Jersey Bergen County in northeastern New Jersey Southern Westchester County in southeastern New York Bronx County in southeastern New York Rockland County in southeastern New York * Until 300 PM EDT. * At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Hawthorne, or over Paterson, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * This severe thunderstorm will be near Ridgewood around 220 PM EDT. Hackensack and Paramus around 225 PM EDT. Oradell around 230 PM EDT. Bergenfield and Englewood around 235 PM EDT. Tappan and Riverdale around 240 PM EDT. Nyack and Orangeburg around 245 PM EDT. Yonkers and Dobbs Ferry around 250 PM EDT. New Rochelle and Tarrytown around 255 PM EDT. White Plains and Scarsdale around 300 PM EDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRONX, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Daniels, Roosevelt, Sheridan, Valley by NWS

Effective: 2022-07-18 18:03:00 MDT Expires: 2022-07-18 18:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Daniels; Roosevelt; Sheridan; Valley A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM MDT FOR DANIELS...ROOSEVELT...NORTHEASTERN VALLEY AND NORTHWESTERN SHERIDAN COUNTIES At 603 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Peerless to 15 miles northeast of Lustre to 8 miles northwest of Wolf Point, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wolf Point, Scobey, Poplar, Opheim, Richland, Flaxville, Port Of Whitetail, Lustre, Madoc, Bredette, Port Of Scobey, Redstone, Whitetail, Peerless, Frazer, Oswego, Daleview, Four Buttes, West Fork and Volt. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
DANIELS COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Bedford, Campbell, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Bedford; Campbell; Pittsylvania A strong thunderstorm will impact portions of central Campbell, northeastern Pittsylvania and southeastern Bedford Counties through 530 PM EDT At 503 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Leesville, or near Hurt, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Altavista Hurt Evington Huddleston Rustburg Forest and Hodges. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEDFORD COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Carroll, Coweta, Douglas, South Fulton by NWS

Effective: 2022-07-19 17:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Carroll; Coweta; Douglas; South Fulton A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Carroll, southwestern Douglas, northwestern Coweta and southwestern Fulton Counties through 545 PM EDT At 516 PM EDT, a strong thunderstorm was over Seaton Lake, or 10 miles east of Carrollton, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Up to 40 mph wind, pea sized hail and frequent cloud to ground lightning. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Locations impacted include Newnan, Carrollton, Whitesburg, Plant Yates, Byers Crossroads, Hannah, Arnco-Sargent, Seaton Lake, Fairplay, Dunaway Gardens, Clem, Roscoe and Madras. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CARROLL COUNTY, GA
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Beach Hazards Statement issued for Orange County Coastal, San Diego County Coastal Areas by NWS

Effective: 2022-07-18 13:31:00 PDT Expires: 2022-07-18 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Remain out of the water to avoid hazardous swimming conditions. Target Area: Orange County Coastal; San Diego County Coastal Areas BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING HIGH SURF ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 8 AM PDT THURSDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 7 feet with sets to 8 feet. For the Beach Hazards Statement, breaking waves of 3 to 5 feet with local sets to 7 feet. * WHERE...San Diego County Coastal Areas and Orange County Coastal Areas. Highest surf on exposed southwest facing beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, from 11 PM this evening to 8 AM PDT Thursday. For the Beach Hazards Statement, until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Surf and strong rip currents will create dangerous swimming conditions. Localized beach erosion will also be possible. * ADDITIONAL INFORMATION...A long period south southwest swell will generate high surf along southwest facing beaches Tuesday and Wednesday. An additional south swell will maintain high surf along south facing beaches into Thursday, mainly for far northern San Diego County into Orange County.
ORANGE COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Coastal Jefferson, Coastal Taylor, Inland Jefferson by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Coastal Jefferson; Coastal Taylor; Inland Jefferson; Inland Taylor; Madison A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Jefferson, northwestern Taylor and southwestern Madison Counties through 600 PM EDT At 518 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 12 miles east of St. Marks, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Scanlon, Econfina, Goose Pasture, Hells Half Acre, Lake Bird, Iddo, Boyd, Eridu, Cabbage Grove and Sirmans. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
JEFFERSON COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Ruby Mountains and East Humboldt Range by NWS

Effective: 2022-07-17 01:54:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Ruby Mountains and East Humboldt Range; South Central Elko County; Southwest Elko County A cluster of strong thunderstorms will impact portions of southeastern Elko County through 245 PM PDT At 205 PM PDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms 17 miles northwest of Currie, moving north at 25 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Brief heavy rainfall along with gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Wells, Ruby Valley, Clover Valley, Angel Lake and Secret Pass. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...55 MPH
ELKO COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Northern Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-19 06:00:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Northern Spartanburg A strong thunderstorm will impact portions of south central Rutherford, Polk and northwestern Spartanburg Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Columbus, moving southeast at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbus, Landrum, Inman, Tryon, Campobello, Lake Bowen, Mill Spring, Green Creek, Lake Adger and Fingerville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
SPARTANBURG COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Red Flag Warning issued for Bordeaux, Chugwater, Wheatland by NWS

Effective: 2022-07-18 11:00:00 MDT Expires: 2022-07-18 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions may develop. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Bordeaux, Chugwater, Wheatland RED FLAG WARNING FOR STRONG WEST WINDS AND LOW HUMIDITY MONDAY FOR PORTIONS OF SOUTHEAST WYOMING AND THE NORTHERN NEBRASKA PANHANDLE A FIRE WEATHER WATCH FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY MONDAY RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING FOR STRONG WEST WINDS...LOW HUMIDITY AND ISOLATED DRY THUNDERSTORMS FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING FOR LOW HUMIDITY AND GUSTY WINDS The National Weather Service in Cheyenne has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM this morning to 9 PM MDT this evening. a Fire Weather Watch has also been issued. This Fire Weather Watch is in effect from Tuesday morning through Tuesday evening. For Monday * HUMIDITY...Afternoon humidity 9 to 15 percent. * WIND...West winds 15 to 25 mph sustained with possible gusts to 35. * THUNDERSTORMS...Isolated dry thunderstorms are possible on Monday afternoon and early evening. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
GOSHEN COUNTY, WY

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