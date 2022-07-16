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Baltimore County, MD

Severe Weather Statement issued for Baltimore, Baltimore City by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 15:15:00 EDT Expires: 2022-07-16 16:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty:...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for San Bernardino by NWS

Effective: 2022-07-18 15:13:00 PDT Expires: 2022-07-18 16:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: San Bernardino The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central San Bernardino County in southern California * Until 400 PM PDT. * At 310 PM PDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Newberry Springs, or 8 miles northeast of Daggett, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and dime size hail. SOURCE...Radar indicated. A gust to 60 mph was measured at the Daggett- Barstow Airport. IMPACT...Expect damage to roofs and trees. * Locations impacted include Daggett and Yermo. This includes the following highways Interstate 15 in California between mile markers 81 and 105. Interstate 40 in California between mile markers 6 and 19. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Anchorage, Matanuska Valley, Susitna Valley by NWS

Effective: 2022-07-17 14:29:00 AKDT Expires: 2022-07-18 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Anchorage; Matanuska Valley; Susitna Valley; Western Kenai Peninsula; Western Prince William Sound Widespread rain is expected to continue through tonight and then another round of rain beginning Monday afternoon and continuing through Tuesday. Additional rainfall is expected through most of next week. Expected additional rainfall amounts through Wednesday morning: Anchorage Bowl: 0.75" to 1.00" Matanuska Valley: 1.00" to 1.50" Susitna Valley: 0.50" to 1.50" Western Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Eastern Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Whittier and Portage Valley: 1.0" to 2.0" The prolonged rain event could push small streams and creeks to or slightly above bankfull. Smaller rivers could see water levels rise to bankfull, especially in the Mat-Su Valleys. Water levels along larger rivers are expected to remain below bankfull. The Kenai River is expected to remain at bankfull through next week as heavy rain works its way down into the river. In urban areas, ponding of water and localized flooding on poorly drained roadways is also possible. Please use caution when driving or when recreating along or on area waterways. For additional information and updates to forecasts, please visit www.weather.gov/afc
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
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Baltimore County, MD
City
Baltimore, MD
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Benton, Buchanan, Cedar, Clinton, Delaware, Des Moines by NWS

Effective: 2022-07-19 12:24:00 CDT Expires: 2022-07-19 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Benton; Buchanan; Cedar; Clinton; Delaware; Des Moines; Dubuque; Henry; Iowa; Jackson; Jefferson; Johnson; Jones; Keokuk; Lee; Linn; Louisa; Muscatine; Scott; Van Buren; Washington Heat Indices 95 to 99 this Afternoon Ambient temperatures this afternoon will warm into the lower 90s in eastern Iowa, northwest Illinois, and far northeast Missouri. These temperatures combined with dewpoints in the lower to mid 70s will produce heat indices of 95 to 99 with a couple of locations briefly hitting 100. Make sure to drink plenty of water and take frequent breaks if spending time outdoors. Remember to check the backseat before you lock car doors.
BENTON COUNTY, IA
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Special Weather Statement issued for Cache Valley, Utah Portion, Eastern Box Elder County by NWS

Effective: 2022-07-17 14:31:00 MDT Expires: 2022-07-17 18:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Cache Valley, Utah Portion; Eastern Box Elder County; Great Salt Lake Desert and Mountains; Northern Wasatch Front; Wasatch Back; Wasatch Mountains I-80 North Strong thunderstorms will impact portions of central Weber western Cache...east central Box Elder...Davis and west central Morgan Counties through 630 PM MDT At 557 PM MDT, trained weather spotters reported strong thunderstorms along a line extending from 8 miles west of Tremonton to near Great Salt Lake South of the Causeway. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Trained weather spotters. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Ogden, Layton, Logan, Farmington, Brigham City, Tremonton, Hill Air Force Base, Cache, Roy, Clearfield, Kaysville, Syracuse, Clinton, North Ogden, South Ogden, Centerville, Smithfield, Washington Terrace, Riverdale and Hyrum. This includes the following highways Interstate 15 between mile markers 320 and 384. Interstate 84 between mile markers 38 and 92. US Route 89 near mile marker 459. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
BOX ELDER COUNTY, UT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Inland Nassau, Trout River, Western Duval by NWS

Effective: 2022-07-17 19:46:00 EDT Expires: 2022-07-17 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Inland Nassau; Trout River; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Nassau, northwestern Duval and south central Charlton Counties through 845 PM EDT At 810 PM EDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms centered near Bryceville, or 15 miles southwest of Callahan, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Winds of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bryceville, Baldwin and Whitehouse Air Field. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DUVAL COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Greenville, Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-18 20:12:00 EDT Expires: 2022-07-18 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Greenville; Spartanburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR NORTHEASTERN GREENVILLE AND NORTHWESTERN SPARTANBURG COUNTIES At 811 PM EDT, a severe thunderstorm was located 13 miles south of Columbus, or 4 miles northeast of Lake Robinson, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. Locations impacted include Greer, Landrum, Inman, Campobello, Paris Mountain State Park, Tigerville, Lake Robinson, Glassy Mountain, Gowensville and Taylors. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENVILLE COUNTY, SC
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Beach Hazards Statement issued for Orange County Coastal, San Diego County Coastal Areas by NWS

Effective: 2022-07-18 13:31:00 PDT Expires: 2022-07-18 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Remain out of the water to avoid hazardous swimming conditions. Target Area: Orange County Coastal; San Diego County Coastal Areas BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING HIGH SURF ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 8 AM PDT THURSDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 7 feet with sets to 8 feet. For the Beach Hazards Statement, breaking waves of 3 to 5 feet with local sets to 7 feet. * WHERE...San Diego County Coastal Areas and Orange County Coastal Areas. Highest surf on exposed southwest facing beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, from 11 PM this evening to 8 AM PDT Thursday. For the Beach Hazards Statement, until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Surf and strong rip currents will create dangerous swimming conditions. Localized beach erosion will also be possible. * ADDITIONAL INFORMATION...A long period south southwest swell will generate high surf along southwest facing beaches Tuesday and Wednesday. An additional south swell will maintain high surf along south facing beaches into Thursday, mainly for far northern San Diego County into Orange County.
ORANGE COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Bedford, Campbell, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Bedford; Campbell; Pittsylvania A strong thunderstorm will impact portions of central Campbell, northeastern Pittsylvania and southeastern Bedford Counties through 530 PM EDT At 503 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Leesville, or near Hurt, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Altavista Hurt Evington Huddleston Rustburg Forest and Hodges. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEDFORD COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Ruby Mountains and East Humboldt Range by NWS

Effective: 2022-07-17 01:54:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Ruby Mountains and East Humboldt Range; South Central Elko County; Southwest Elko County A cluster of strong thunderstorms will impact portions of southeastern Elko County through 245 PM PDT At 205 PM PDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms 17 miles northwest of Currie, moving north at 25 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Brief heavy rainfall along with gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Wells, Ruby Valley, Clover Valley, Angel Lake and Secret Pass. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...55 MPH
ELKO COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Ben Hill, Irwin, Turner, Worth by NWS

Effective: 2022-07-19 13:15:00 EDT Expires: 2022-07-19 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Ben Hill; Irwin; Turner; Worth A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Irwin, Turner, western Ben Hill and north central Worth Counties through 200 PM EDT At 115 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Arabi, or 9 miles west of Ashburn, moving east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Ashburn, Fitzgerald, Mystic, Worth, Sycamore, Rebecca, Amboy, Sibley, Irwinville, Hobby, Turner Co Airport, Irwinville Airport, Dakota, Doles, Arp and Abba. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BEN HILL COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Brooks, Inland Cameron, Inland Kenedy, Inland Willacy by NWS

Effective: 2022-07-19 13:00:00 CDT Expires: 2022-07-19 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Brooks; Inland Cameron; Inland Kenedy; Inland Willacy; Northern Hidalgo; Southern Hidalgo GUSTY SOUTHEASTERLY WINDS THROUGH THIS AFTERNOON AND INTO THE EARLY EVENING HOURS FOR THE COASTAL COUNTIES, ALONG WITH HIDALGO AND BROOKS COUNTY Observations indicate strong southeasterly winds across Kenedy, Willacy, Cameron, Hidalgo, and Brooks Counties. Locations in these counties can expect sustained winds between 15 to 25 mph with gusts between 30 to 40 mph this afternoon into early this afternoon into early this evening. Please use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle in cross winds, and secure outdoor objects.
BROOKS COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Crisp, Dooly, Sumter by NWS

Effective: 2022-07-19 12:49:00 EDT Expires: 2022-07-19 13:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Motorists should slow down and be prepared for possible loss of control due to hydroplaning. Target Area: Crisp; Dooly; Sumter A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Dooly, southeastern Sumter and Crisp Counties through 115 PM EDT At 1249 PM EDT, a strong thunderstorm was over Georgia Veterans Memorial St Pk, or 8 miles west of Cordele, moving east at 25 mph. HAZARD...Up to 40 mph wind, frequent cloud to ground lightning and heavy rain. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Heavy rain may cause temporary street flooding especially in poor drainage areas. Locations impacted include Cordele, Vienna, Cobb, East Crisp, Fort Early, Georgia Veterans Memorial St Pk, Richwood, Raines, Tremont, Wenona and Hatley. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CRISP COUNTY, GA
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Dust Storm Warning issued for Elko by NWS

Effective: 2022-07-17 14:00:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Elko The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Storm Warning for Central Elko County in northeastern Nevada * Until 245 PM PDT. * At 159 PM PDT, a dust channel was near Elko, moving north at 15 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...Doppler radar. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. The dust will be over I-80 from west of Elko to Deeth, including Lamoille Highway from Lamoille to Elko. Locations impacted include Elko, Spring Creek and Lamoille Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
ELKO COUNTY, NV
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High Wind Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 15:00:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. A Heat Advisory means that a period of hot temperatures is expected. The hot temperatures will combine to create a situation in which heat illnesses are possible. Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work...the occupational safety and health administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency...call 9 1 1. Target Area: Southwest Phillips HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...High temperatures today 90 to 100. West winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph late this afternoon, tonight, and Tuesday morning. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...Through this afternoon for the heat. For the strong winds, starting at 3 pm today and continuing through 3 pm Tuesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
PHILLIPS COUNTY, MT
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Red Flag Warning issued for Deerlodge, Western Beaverhead National Forest by NWS

Effective: 2022-07-18 11:29:00 MDT Expires: 2022-07-18 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Deerlodge, Western Beaverhead National Forest; Eastern Beaverhead National Forest RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * Affected area: Fire Zone 110 (Deerlodge/West Beaverhead). Fire Zone 111 (East Beaverhead). * Winds: West winds 30 to 40 mph with gusts 50 to 60 mph. * Minimum humidities: 8 to 13 percent.
BEAVERHEAD COUNTY, MT

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