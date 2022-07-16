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Baltimore County, MD

Severe Thunderstorm Warning issued for Baltimore, Baltimore City by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 15:03:00 EDT Expires: 2022-07-16 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Dust Storm Warning issued for Elko by NWS

Effective: 2022-07-17 14:00:00 PDT Expires: 2022-07-17 14:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Elko The National Weather Service in Elko Nevada has issued a * Dust Storm Warning for Central Elko County in northeastern Nevada * Until 245 PM PDT. * At 159 PM PDT, a dust channel was near Elko, moving north at 15 mph. HAZARD...Less than a quarter mile visibility with strong wind in excess of 50 mph. SOURCE...Doppler radar. IMPACT...Dangerous life-threatening travel. The dust will be over I-80 from west of Elko to Deeth, including Lamoille Highway from Lamoille to Elko. Locations impacted include Elko, Spring Creek and Lamoille Summit. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Dust storms lead to dangerous driving conditions with visibility reduced to near zero. If driving, avoid dust storms if possible. If caught in one, pull off the road, turn off your lights and keep your foot off the brake.
ELKO COUNTY, NV
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Baltimore County, MD
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Severe Thunderstorm Warning issued for Greenville, Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-18 20:12:00 EDT Expires: 2022-07-18 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Greenville; Spartanburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR NORTHEASTERN GREENVILLE AND NORTHWESTERN SPARTANBURG COUNTIES At 811 PM EDT, a severe thunderstorm was located 13 miles south of Columbus, or 4 miles northeast of Lake Robinson, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. Locations impacted include Greer, Landrum, Inman, Campobello, Paris Mountain State Park, Tigerville, Lake Robinson, Glassy Mountain, Gowensville and Taylors. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENVILLE COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Watch issued for New Castle by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: New Castle SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS DE . DELAWARE COUNTIES INCLUDED ARE NEW CASTLE
NEW CASTLE COUNTY, DE
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Severe Thunderstorm Warning issued for Daniels, Roosevelt, Sheridan, Valley by NWS

Effective: 2022-07-18 18:03:00 MDT Expires: 2022-07-18 18:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Daniels; Roosevelt; Sheridan; Valley A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM MDT FOR DANIELS...ROOSEVELT...NORTHEASTERN VALLEY AND NORTHWESTERN SHERIDAN COUNTIES At 603 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Peerless to 15 miles northeast of Lustre to 8 miles northwest of Wolf Point, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wolf Point, Scobey, Poplar, Opheim, Richland, Flaxville, Port Of Whitetail, Lustre, Madoc, Bredette, Port Of Scobey, Redstone, Whitetail, Peerless, Frazer, Oswego, Daleview, Four Buttes, West Fork and Volt. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
DANIELS COUNTY, MT
IN THIS ARTICLE
#Thunderstorm#Severe Thunderstorms#Mph
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Special Weather Statement issued for Inland Nassau, Trout River, Western Duval by NWS

Effective: 2022-07-17 19:46:00 EDT Expires: 2022-07-17 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Inland Nassau; Trout River; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Nassau, northwestern Duval and south central Charlton Counties through 845 PM EDT At 810 PM EDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms centered near Bryceville, or 15 miles southwest of Callahan, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Winds of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bryceville, Baldwin and Whitehouse Air Field. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DUVAL COUNTY, FL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Androscoggin, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-19 01:21:00 EDT Expires: 2022-07-19 01:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Androscoggin; Cumberland A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 130 AM EDT FOR SOUTHWESTERN ANDROSCOGGIN AND NORTH CENTRAL CUMBERLAND COUNTIES At 121 AM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles northeast of Raymond, or 7 miles south of Mechanic Falls, moving northeast at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Lewiston, Mechanic Falls, Raymond, Lisbon, Durham, Casco, Poland, Minot and New Gloucester. This includes Interstate 95 between mile markers 70 and 80. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDROSCOGGIN COUNTY, ME
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Excessive Heat Warning issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-07-19 13:06:00 CDT Expires: 2022-07-20 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: McCurtain EXCESSIVE HEAT WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...Dangerously hot conditions with high temperatures between 100 and 105 degrees and heat index values up to 114. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, south-central and southwest Arkansas, southeast Oklahoma, and northeast Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Anderson, Knox, Loudon, Roane by NWS

Effective: 2022-07-18 13:29:00 CDT Expires: 2022-07-18 14:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Anderson; Knox; Loudon; Roane The National Weather Service in Morristown has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Loudon County in east Tennessee Southeastern Anderson County in east Tennessee Central Knox County in east Tennessee East central Roane County in east Tennessee * Until 315 PM EDT. * At 228 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Oak Ridge, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Knoxville, Oak Ridge, Clinton, Lenoir City, Farragut, Halls, Bearden, Powell and Karns. This includes the following highways Interstate 40 in Tennessee between mile markers 362 and 396. Interstate 75 in Tennessee between mile markers 79 and 120. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ANDERSON COUNTY, TN
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High Wind Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 15:00:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. A Heat Advisory means that a period of hot temperatures is expected. The hot temperatures will combine to create a situation in which heat illnesses are possible. Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work...the occupational safety and health administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency...call 9 1 1. Target Area: Southwest Phillips HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...High temperatures today 90 to 100. West winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph late this afternoon, tonight, and Tuesday morning. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...Through this afternoon for the heat. For the strong winds, starting at 3 pm today and continuing through 3 pm Tuesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
PHILLIPS COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Essex, Richmond, Westmoreland by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Essex; Richmond; Westmoreland The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Richmond County in east central Virginia Northwestern Westmoreland County in east central Virginia Northwestern Essex County in east central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 452 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Loretto, or near Champlain, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near Leedstown and Newland around 500 PM EDT. Montross around 510 PM EDT. Colonial Beach around 525 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Lerty, Currioman Landing, Hustle, Potomac Beach, Oak Grove, Singerly, Peeds, Foneswood, Chance and Stratford Hall. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESSEX COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Covington, Escambia by NWS

Effective: 2022-07-20 11:00:00 CDT Expires: 2022-07-19 12:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Covington; Escambia A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Escambia, southwestern Covington and northern Okaloosa Counties through 1230 PM CDT At 1159 AM CDT, National Weather Service doppler radar indicated a strong thunderstorm 14 miles north of Baker, or 18 miles northwest of Crestview, moving east at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Laurel Hill. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
COVINGTON COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Bedford, Campbell, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Bedford; Campbell; Pittsylvania A strong thunderstorm will impact portions of central Campbell, northeastern Pittsylvania and southeastern Bedford Counties through 530 PM EDT At 503 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Leesville, or near Hurt, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Altavista Hurt Evington Huddleston Rustburg Forest and Hodges. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEDFORD COUNTY, VA
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High Wind Warning issued for Dawson, Prairie, Wibaux by NWS

Effective: 2022-07-19 11:40:00 MDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. Target Area: Dawson; Prairie; Wibaux HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West to northwest of 25 to 35 mph with gusts to 60 mph. * WHERE...McCone, Prairie, Dawson, and Wibaux Counties. * WHEN...Until 6 pm this evening. * IMPACTS...Strong winds may blow down limbs, trees, and power lines. Scattered power outages are expected.
DAWSON COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Ben Hill, Irwin, Turner, Worth by NWS

Effective: 2022-07-19 13:15:00 EDT Expires: 2022-07-19 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Ben Hill; Irwin; Turner; Worth A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Irwin, Turner, western Ben Hill and north central Worth Counties through 200 PM EDT At 115 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Arabi, or 9 miles west of Ashburn, moving east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Ashburn, Fitzgerald, Mystic, Worth, Sycamore, Rebecca, Amboy, Sibley, Irwinville, Hobby, Turner Co Airport, Irwinville Airport, Dakota, Doles, Arp and Abba. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BEN HILL COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Severe Weather Statement issued for Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Frederick A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 245 PM EDT FOR EAST CENTRAL FREDERICK AND NORTHWESTERN CLARKE COUNTIES IN NORTHWESTERN VIRGINIA...SOUTHWESTERN JEFFERSON AND SOUTH CENTRAL BERKELEY COUNTIES IN THE PANHANDLE OF WEST VIRGINIA AND THE CITY OF WINCHESTER At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, Brucetown, Greenwood, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Wadesville, Summit Point, Cedar Hill, Albin and Stringtown. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FREDERICK COUNTY, VA

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