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Baltimore County, MD

Severe Weather Statement issued for Baltimore, Baltimore City by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 15:03:00 EDT Expires: 2022-07-16 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for San Bernardino by NWS

Effective: 2022-07-18 15:13:00 PDT Expires: 2022-07-18 16:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: San Bernardino The National Weather Service in Las Vegas has issued a * Severe Thunderstorm Warning for West central San Bernardino County in southern California * Until 400 PM PDT. * At 310 PM PDT, a severe thunderstorm was located 8 miles northwest of Newberry Springs, or 8 miles northeast of Daggett, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and dime size hail. SOURCE...Radar indicated. A gust to 60 mph was measured at the Daggett- Barstow Airport. IMPACT...Expect damage to roofs and trees. * Locations impacted include Daggett and Yermo. This includes the following highways Interstate 15 in California between mile markers 81 and 105. Interstate 40 in California between mile markers 6 and 19. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SAN BERNARDINO COUNTY, CA
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Special Weather Statement issued for Anchorage, Matanuska Valley, Susitna Valley by NWS

Effective: 2022-07-17 14:29:00 AKDT Expires: 2022-07-18 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Anchorage; Matanuska Valley; Susitna Valley; Western Kenai Peninsula; Western Prince William Sound Widespread rain is expected to continue through tonight and then another round of rain beginning Monday afternoon and continuing through Tuesday. Additional rainfall is expected through most of next week. Expected additional rainfall amounts through Wednesday morning: Anchorage Bowl: 0.75" to 1.00" Matanuska Valley: 1.00" to 1.50" Susitna Valley: 0.50" to 1.50" Western Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Eastern Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Whittier and Portage Valley: 1.0" to 2.0" The prolonged rain event could push small streams and creeks to or slightly above bankfull. Smaller rivers could see water levels rise to bankfull, especially in the Mat-Su Valleys. Water levels along larger rivers are expected to remain below bankfull. The Kenai River is expected to remain at bankfull through next week as heavy rain works its way down into the river. In urban areas, ponding of water and localized flooding on poorly drained roadways is also possible. Please use caution when driving or when recreating along or on area waterways. For additional information and updates to forecasts, please visit www.weather.gov/afc
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
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Baltimore County, MD
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Red Flag Warning issued for Middle Snake River Valley, Twin Falls BLM north of the Snake River by NWS

Effective: 2022-07-18 13:00:00 MDT Expires: 2022-07-18 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will occur shortly based on any one or more of the following criteria for southeast Idaho: - Relative humidity at or below 15 percent combined with wind gusts of at least 25 MPH in the mountains or 30 MPH in the Snake Plain. - Thunderstorm coverage of 25 percent or greater, without specific rainfall criteria. - Other high impact conditions deemed critical by the National Weather Service and area fire management agencies. Target Area: Middle Snake River Valley, Twin Falls BLM north of the Snake River; Upper Snake River Valley, Idaho Falls BLM RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 9 PM MDT MONDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 410 AND 425 The National Weather Service in Pocatello has issued a Red Flag Warning for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from 1 PM to 9 PM MDT Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zone 410 Upper Snake River Valley/Idaho Falls BLM and Fire Weather Zone 425 Middle Snake River Valley/Twin Falls BLM north of the Snake River. * WINDS...Southwest 20 to 30 MPH with gusts of 35 to 45 MPH. Locally higher winds will be possible across northern portions of Zone 410 from the Arco Desert northeast to the Dubois area. * RELATIVE HUMIDITY...9 to 20 percent, driest north trending more moist into southern portions of Zones 410 and 425. * IMPACTS...Gusty winds and low humidity may create hazardous fire weather conditions.
BINGHAM COUNTY, ID
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Special Weather Statement issued for Benton, Buchanan, Cedar, Clinton, Delaware, Des Moines by NWS

Effective: 2022-07-19 12:24:00 CDT Expires: 2022-07-19 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Benton; Buchanan; Cedar; Clinton; Delaware; Des Moines; Dubuque; Henry; Iowa; Jackson; Jefferson; Johnson; Jones; Keokuk; Lee; Linn; Louisa; Muscatine; Scott; Van Buren; Washington Heat Indices 95 to 99 this Afternoon Ambient temperatures this afternoon will warm into the lower 90s in eastern Iowa, northwest Illinois, and far northeast Missouri. These temperatures combined with dewpoints in the lower to mid 70s will produce heat indices of 95 to 99 with a couple of locations briefly hitting 100. Make sure to drink plenty of water and take frequent breaks if spending time outdoors. Remember to check the backseat before you lock car doors.
BENTON COUNTY, IA
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Special Weather Statement issued for Bureau, Carroll, Hancock, Henderson, Henry, Jo Daviess by NWS

Effective: 2022-07-19 09:36:00 CDT Expires: 2022-07-19 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bureau; Carroll; Hancock; Henderson; Henry; Jo Daviess; McDonough; Mercer; Putnam; Rock Island; Stephenson; Warren; Whiteside Heat Indices 95 to 99 this Afternoon Ambient temperatures this afternoon will warm into the lower 90s in eastern Iowa, northwest Illinois, and far northeast Missouri. These temperatures combined with dewpoints in the lower to mid 70s will produce heat indices of 95 to 99 with a couple of locations briefly hitting 100. Make sure to drink plenty of water and take frequent breaks if spending time outdoors. Remember to check the backseat before you lock car doors.
BUREAU COUNTY, IL
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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#Severe Weather#Severe Thunderstorms#Mph
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Inland Nassau, Trout River, Western Duval by NWS

Effective: 2022-07-17 19:46:00 EDT Expires: 2022-07-17 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Inland Nassau; Trout River; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Nassau, northwestern Duval and south central Charlton Counties through 845 PM EDT At 810 PM EDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms centered near Bryceville, or 15 miles southwest of Callahan, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Winds of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bryceville, Baldwin and Whitehouse Air Field. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DUVAL COUNTY, FL
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Beach Hazards Statement issued for Orange County Coastal, San Diego County Coastal Areas by NWS

Effective: 2022-07-18 13:31:00 PDT Expires: 2022-07-18 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Inexperienced swimmers should remain out of the water due to dangerous surf conditions. Remain out of the water to avoid hazardous swimming conditions. Target Area: Orange County Coastal; San Diego County Coastal Areas BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING HIGH SURF ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 8 AM PDT THURSDAY * WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 5 to 7 feet with sets to 8 feet. For the Beach Hazards Statement, breaking waves of 3 to 5 feet with local sets to 7 feet. * WHERE...San Diego County Coastal Areas and Orange County Coastal Areas. Highest surf on exposed southwest facing beaches. * WHEN...For the High Surf Advisory, from 11 PM this evening to 8 AM PDT Thursday. For the Beach Hazards Statement, until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Surf and strong rip currents will create dangerous swimming conditions. Localized beach erosion will also be possible. * ADDITIONAL INFORMATION...A long period south southwest swell will generate high surf along southwest facing beaches Tuesday and Wednesday. An additional south swell will maintain high surf along south facing beaches into Thursday, mainly for far northern San Diego County into Orange County.
ORANGE COUNTY, CA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Greenville, Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-18 20:12:00 EDT Expires: 2022-07-18 20:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Greenville; Spartanburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 830 PM EDT FOR NORTHEASTERN GREENVILLE AND NORTHWESTERN SPARTANBURG COUNTIES At 811 PM EDT, a severe thunderstorm was located 13 miles south of Columbus, or 4 miles northeast of Lake Robinson, moving east at 25 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. Locations impacted include Greer, Landrum, Inman, Campobello, Paris Mountain State Park, Tigerville, Lake Robinson, Glassy Mountain, Gowensville and Taylors. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GREENVILLE COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bronx, Rockland, Westchester by NWS

Effective: 2022-07-18 14:16:00 EDT Expires: 2022-07-18 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bronx; Rockland; Westchester The National Weather Service in Upton NY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Passaic County in northeastern New Jersey Bergen County in northeastern New Jersey Southern Westchester County in southeastern New York Bronx County in southeastern New York Rockland County in southeastern New York * Until 300 PM EDT. * At 216 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Hawthorne, or over Paterson, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and power lines. * This severe thunderstorm will be near Ridgewood around 220 PM EDT. Hackensack and Paramus around 225 PM EDT. Oradell around 230 PM EDT. Bergenfield and Englewood around 235 PM EDT. Tappan and Riverdale around 240 PM EDT. Nyack and Orangeburg around 245 PM EDT. Yonkers and Dobbs Ferry around 250 PM EDT. New Rochelle and Tarrytown around 255 PM EDT. White Plains and Scarsdale around 300 PM EDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BRONX, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:59:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Frederick County in northwestern Virginia Northern Clarke County in northwestern Virginia The City of Winchester in northwestern Virginia Southwestern Jefferson County in the Panhandle of West Virginia South central Berkeley County in the Panhandle of West Virginia Southeastern Hampshire County in eastern West Virginia * Until 245 PM EDT. * At 159 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Star Tannery, or 10 miles west of Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, High View, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Cedar Hill, Albin, Gore, Stringtown, Brucetown, Greenwood, High View Manor and Gainesboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 13:00:00 CDT Expires: 2022-07-18 04:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Phillips Strong thunderstorms will impact portions of central Phillips, Coahoma, south central Tunica, west central Tallahatchie and western Quitman Counties through 430 AM CDT At 405 AM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Elaine to 7 miles west of Sherard to 6 miles east of Crumrod. Movement was east at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Clarksdale, Elaine, Tutwiler, Jonestown, Friars Point, Belen, Dublin, Kings, Sherard, Lake View, Coahoma, Lyon, Lula, Mattson, Rena Lara, Gerlach Mill, Counts, Wabash, Rudyard and Moon. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...50 MPH
PHILLIPS COUNTY, AR
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Excessive Heat Warning issued for Clay, Craighead, Cross, Greene, Lee, Phillips, Poinsett by NWS

Effective: 2022-07-19 12:00:00 CDT Expires: 2022-07-19 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay; Craighead; Cross; Greene; Lee; Phillips; Poinsett; St. Francis EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 109 expected. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 113 expected. * WHERE...Clay, Greene, Craighead, Poinsett, Cross, St. Francis, Lee AR and Phillips Counties. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, from noon today to 8 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 11 AM to 7 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Watch issued for Fairfield, Litchfield by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Fairfield; Litchfield SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CT . CONNECTICUT COUNTIES INCLUDED ARE FAIRFIELD LITCHFIELD
FAIRFIELD COUNTY, CT
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Heat Advisory issued for Amite, Hancock, Pearl River, Pike, Walthall, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-07-19 12:26:00 CDT Expires: 2022-07-19 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Amite; Hancock; Pearl River; Pike; Walthall; Wilkinson HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Heat index values up to 110. * WHERE...Portions of southern Mississippi and southeast Louisiana. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
AMITE COUNTY, MS
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High Wind Warning issued for Southwest Phillips by NWS

Effective: 2022-07-18 15:00:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. A Heat Advisory means that a period of hot temperatures is expected. The hot temperatures will combine to create a situation in which heat illnesses are possible. Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear light weight and loose fitting clothing when possible and drink plenty of water. To reduce risk during outdoor work...the occupational safety and health administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency...call 9 1 1. Target Area: Southwest Phillips HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING NOW IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 3 PM MDT TUESDAY * WHAT...High temperatures today 90 to 100. West winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph late this afternoon, tonight, and Tuesday morning. * WHERE...Southwest Phillips County. * WHEN...Through this afternoon for the heat. For the strong winds, starting at 3 pm today and continuing through 3 pm Tuesday afternoon. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
PHILLIPS COUNTY, MT

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