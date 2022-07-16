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Goochland County, VA

Severe Thunderstorm Warning issued for Goochland, Hanover, Henrico, Louisa by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 14:44:00 EDT Expires: 2022-07-16 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report...

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Severe Thunderstorm Warning issued for El Paso, Pueblo by NWS

Effective: 2022-07-18 16:06:00 MDT Expires: 2022-07-18 17:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Wind damage with these storms will occur before any rain or lightning. Do not wait for the sound of thunder before taking cover. SEEK SHELTER IMMEDIATELY inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: El Paso; Pueblo The National Weather Service in Pueblo has issued a * Severe Thunderstorm Warning for South central El Paso County in east central Colorado Northwestern Pueblo County in southeastern Colorado * Until 515 PM MDT. * At 406 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 8 miles south of Fountain to 7 miles northwest of Pueblo West, moving southeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Pueblo, Fountain, Pueblo West, Pueblo Reservoir, Pinon and Hanover. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EL PASO COUNTY, CO
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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Severe Weather Statement issued for Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-19 18:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Spartanburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT FOR SOUTHEASTERN RUTHERFORD...NORTHERN SPARTANBURG AND NORTHWESTERN CHEROKEE COUNTIES At 609 PM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles north of Spartanburg, or near Boiling Springs SC, moving east at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. Locations impacted include Boiling Springs SC, Cowpens, Wellford, Inman, Mayo, Chesnee, Cowpens National Battlefield, Lake Bowen, USC Upstate and Thicketty. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SPARTANBURG COUNTY, SC
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Goochland, VA
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Hanover, VA
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Flood Warning issued for Baker, Nassau by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 19:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Baker; Nassau FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northeast Florida and southeast Georgia, including the following counties, in northeast Florida, Baker and Nassau. In southeast Georgia, Charlton. * WHEN...Until 715 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 516 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 1.5 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include mainly rural areas of Northwestern Baker, West Central Nassau and Southeastern Charlton Counties - http://www.weather.gov/safety/flood
BAKER COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Charlton by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 19:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Charlton FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of northeast Florida and southeast Georgia, including the following counties, in northeast Florida, Baker and Nassau. In southeast Georgia, Charlton. * WHEN...Until 715 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 516 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 1.5 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include mainly rural areas of Northwestern Baker, West Central Nassau and Southeastern Charlton Counties - http://www.weather.gov/safety/flood
CHARLTON COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
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Special Weather Statement issued for Eastern Polk, Greater Rutherford, Polk Mountains by NWS

Effective: 2022-07-19 09:22:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Eastern Polk; Greater Rutherford; Polk Mountains A strong thunderstorm will impact portions of south central Rutherford, Polk and northwestern Spartanburg Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Columbus, moving southeast at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbus, Landrum, Inman, Tryon, Campobello, Lake Bowen, Mill Spring, Green Creek, Lake Adger and Fingerville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
POLK COUNTY, NC
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Severe Thunderstorm#Randolph Macon College#Vontay#Mph
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Special Weather Statement issued for Grady, Thomas by NWS

Effective: 2022-07-19 17:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Grady; Thomas A strong thunderstorm will impact portions of southern Grady and southwestern Thomas Counties through 600 PM EDT At 514 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 10 miles southwest of Cairo, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Thomasville, Cairo, Calvary, Reno, Grady Co A/p, Princes Still, Moncrief, Pine Park, Rocky Hill and Beachton. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
GRADY COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Carroll, Coweta, Douglas, South Fulton by NWS

Effective: 2022-07-19 17:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Carroll; Coweta; Douglas; South Fulton A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Carroll, southwestern Douglas, northwestern Coweta and southwestern Fulton Counties through 545 PM EDT At 516 PM EDT, a strong thunderstorm was over Seaton Lake, or 10 miles east of Carrollton, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Up to 40 mph wind, pea sized hail and frequent cloud to ground lightning. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Locations impacted include Newnan, Carrollton, Whitesburg, Plant Yates, Byers Crossroads, Hannah, Arnco-Sargent, Seaton Lake, Fairplay, Dunaway Gardens, Clem, Roscoe and Madras. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CARROLL COUNTY, GA
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Excessive Heat Warning issued for Foard, Hardeman, Knox by NWS

Effective: 2022-07-19 16:11:00 CDT Expires: 2022-07-19 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Foard; Hardeman; Knox EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 111. For the Heat Advisory, heat index values up to 106 expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest and southwest Oklahoma and northern Texas. * WHEN...For the Excessive Heat Warning, until 9 PM CDT this evening. For the Heat Advisory, from 1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
FOARD COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Amelia, Chesterfield, Dinwiddie, Nottoway by NWS

Effective: 2022-07-16 14:42:00 EDT Expires: 2022-07-16 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Amelia; Chesterfield; Dinwiddie; Nottoway The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Chesterfield County in central Virginia Eastern Nottoway County in south central Virginia Northern Dinwiddie County in south central Virginia Southeastern Amelia County in central Virginia * Until 330 PM EDT. * At 242 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Mannboro, moving east at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near Sutherland around 325 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Center Star, Petersburg Airport, Church Road, Five Forks, Burgess, Walkers, Hebron, Ammon and Ford. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AMELIA COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Daniels, Roosevelt, Sheridan, Valley by NWS

Effective: 2022-07-18 18:03:00 MDT Expires: 2022-07-18 18:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Daniels; Roosevelt; Sheridan; Valley A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM MDT FOR DANIELS...ROOSEVELT...NORTHEASTERN VALLEY AND NORTHWESTERN SHERIDAN COUNTIES At 603 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Peerless to 15 miles northeast of Lustre to 8 miles northwest of Wolf Point, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wolf Point, Scobey, Poplar, Opheim, Richland, Flaxville, Port Of Whitetail, Lustre, Madoc, Bredette, Port Of Scobey, Redstone, Whitetail, Peerless, Frazer, Oswego, Daleview, Four Buttes, West Fork and Volt. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
DANIELS COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for City of Winchester, Clarke, Frederick by NWS

Effective: 2022-07-18 13:59:00 EDT Expires: 2022-07-18 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: City of Winchester; Clarke; Frederick The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Frederick County in northwestern Virginia Northern Clarke County in northwestern Virginia The City of Winchester in northwestern Virginia Southwestern Jefferson County in the Panhandle of West Virginia South central Berkeley County in the Panhandle of West Virginia Southeastern Hampshire County in eastern West Virginia * Until 245 PM EDT. * At 159 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Star Tannery, or 10 miles west of Winchester, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include Winchester, Millwood Pike, Berryville, Inwood, Middleway, High View, Cedar Grove, Gaylord, Clear Brook, Ridgeway, Bunker Hill, Stephenson, Cedar Hill, Albin, Gore, Stringtown, Brucetown, Greenwood, High View Manor and Gainesboro. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CLARKE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Albemarle, Arlington, City of Alexandria by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Albemarle; Arlington; City of Alexandria; City of Charlottesville; City of Fairfax; City of Falls Church; City of Manassas; City of Manassas Park; Culpeper; Fairfax; Fauquier; Greene; Loudoun; Madison; Nelson; Prince William; Rappahannock SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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Flash Flood Warning issued for Lexington, Richland by NWS

Effective: 2022-07-18 17:49:00 EDT Expires: 2022-07-18 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Flash flooding will occur in the Five Points area extending downstream along Rocky Branch Creek. This includes Maxcy Gregg Park, areas of the USC campus along the creek, the intersection at Pickens and Blossom, the intersection at Whaley and Main and areas of the Olympia neighborhood along the creek. Target Area: Lexington; Richland FLASH FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR EAST CENTRAL LEXINGTON AND CENTRAL RICHLAND COUNTIES At 549 PM EDT, Stream gauge reports and webcam footage show roadway flooding at the intersection of Main Street and Whaley Street in Columbia. Although significant rainfall has ended, floodwaters will remain high in this area over the next hour. HAZARD...Flash flooding caused by thunderstorms. SOURCE...Gauges reported. IMPACT...Flash flooding of small creeks and streams, urban areas, highways, streets and underpasses as well as other poor drainage and low-lying areas. Some locations that will experience flash flooding include Columbia, West Columbia, Cayce, Forest Acres, Springdale, St. Andrews, Oak Grove, South Congaree, Pine Ridge, Cayce Riverwalk, Olympia, Guignard Park, Rosewood and Dixiana. This includes the following highways Interstate 126 between mile markers 2 and 3. Interstate 77 between mile markers 0 and 13. Interstate 26 between mile markers 111 and 118. FLASH FLOOD...GAUGE INDICATED
LEXINGTON COUNTY, SC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Special Weather Statement issued for Bedford, Campbell, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Bedford; Campbell; Pittsylvania A strong thunderstorm will impact portions of central Campbell, northeastern Pittsylvania and southeastern Bedford Counties through 530 PM EDT At 503 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Leesville, or near Hurt, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Altavista Hurt Evington Huddleston Rustburg Forest and Hodges. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BEDFORD COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Assumption, Lafourche, St. Charles, St. James by NWS

Effective: 2022-07-16 17:35:00 CDT Expires: 2022-07-16 18:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Assumption; Lafourche; St. Charles; St. James; St. John The Baptist; Terrebonne The National Weather Service in New Orleans has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern St. John The Baptist Parish in southeastern Louisiana Southeastern St. James Parish in southeastern Louisiana Southwestern St. Charles Parish in southeastern Louisiana Northeastern Terrebonne Parish in southeastern Louisiana Northwestern Lafourche Parish in southeastern Louisiana East central Assumption Parish in southeastern Louisiana * Until 615 PM CDT. * At 534 PM CDT, a severe thunderstorm was located near Thibodaux, moving west at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and nickel size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Thibodaux, Lockport, Mathews, Schriever, Paradis, Gray, Des Allemands, South Vacherie, North Vacherie, Raceland, Chackbay, Bayou Gauche, Labadieville, Supreme, Boutte and Bayou Cane. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.88 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ASSUMPTION PARISH, LA
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Flood Advisory issued for Scott by NWS

Effective: 2022-07-17 17:40:00 CDT Expires: 2022-07-17 18:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Scott FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 715 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of east Tennessee, including the following county, Scott. * WHEN...Until 715 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Water over roadways. * ADDITIONAL DETAILS - At 511 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Up to 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1.5 inches are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Oneida, Winfield and Big South Fork National Park. - http://www.weather.gov/safety/flood
SCOTT COUNTY, TN

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