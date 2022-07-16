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Alamance County, NC

Special Weather Statement issued for Alamance, Guilford, Randolph by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-16 15:06:00 EDT Expires: 2022-07-16 15:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may...

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Severe Thunderstorm Warning issued for King George, Spotsylvania, Stafford by NWS

Effective: 2022-07-17 17:06:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: King George; Spotsylvania; Stafford The National Weather Service in Sterling Virginia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Stafford County in northern Virginia West central King George County in central Virginia East central Spotsylvania County in central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 506 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Massaponax, or 8 miles northwest of Bowling Green, moving northeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damaging winds will cause some trees and large branches to fall. This could injure those outdoors, as well as damage homes and vehicles. Roadways may become blocked by downed trees. Localized power outages are possible. Unsecured light objects may become projectiles. * Locations impacted include King George, Passapatanzy, Stones Corner, Lambs Creek, White Oak, Sealston, Brookfield and Leeland. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
KING GEORGE COUNTY, VA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Hillsborough, Merrimack, Rockingham by NWS

Effective: 2022-07-17 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-17 15:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Hillsborough; Merrimack; Rockingham The National Weather Service in Gray Maine has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Rockingham County in southern New Hampshire East central Hillsborough County in southern New Hampshire Southern Merrimack County in central New Hampshire * Until 300 PM EDT. * At 209 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Auburn, moving southeast at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Manchester, Derry, Salem, Bedford, Hooksett, Hudson, Raymond, Londonderry, Hampstead, Atkinson, Kingston, Chester, Danville, Fremont, Candia, Sandown and Windham. This includes the following highways Interstate 293 between mile markers 1 and 8. Interstate 93 between mile markers 7 and 24. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
HILLSBOROUGH COUNTY, NH
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Severe Thunderstorm Warning issued for Gila, Pinal by NWS

Effective: 2022-07-16 15:47:00 PDT Expires: 2022-07-16 16:30:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gila; Pinal The National Weather Service in Phoenix has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Gila County in east central Arizona Pinal County in southeastern Arizona * Until 430 PM MST. * At 347 PM MST, a severe thunderstorm was located near Globe, moving southwest at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Globe, Miami, Central Heights-Midland City, Claypool, Top-Of-The-World and Inspiration. This includes the following highways US Highway 60 between mile markers 237 and 260. AZ Route 70 between mile markers 253 and 258. AZ Route 77 between mile markers 159 and 170. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
GILA COUNTY, AZ
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Red Flag Warning issued for Middle Snake River Valley, Twin Falls BLM north of the Snake River by NWS

Effective: 2022-07-18 13:00:00 MDT Expires: 2022-07-18 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will occur shortly based on any one or more of the following criteria for southeast Idaho: - Relative humidity at or below 15 percent combined with wind gusts of at least 25 MPH in the mountains or 30 MPH in the Snake Plain. - Thunderstorm coverage of 25 percent or greater, without specific rainfall criteria. - Other high impact conditions deemed critical by the National Weather Service and area fire management agencies. Target Area: Middle Snake River Valley, Twin Falls BLM north of the Snake River; Upper Snake River Valley, Idaho Falls BLM RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM TO 9 PM MDT MONDAY FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 410 AND 425 The National Weather Service in Pocatello has issued a Red Flag Warning for gusty winds and low relative humidity, which is in effect from 1 PM to 9 PM MDT Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zone 410 Upper Snake River Valley/Idaho Falls BLM and Fire Weather Zone 425 Middle Snake River Valley/Twin Falls BLM north of the Snake River. * WINDS...Southwest 20 to 30 MPH with gusts of 35 to 45 MPH. Locally higher winds will be possible across northern portions of Zone 410 from the Arco Desert northeast to the Dubois area. * RELATIVE HUMIDITY...9 to 20 percent, driest north trending more moist into southern portions of Zones 410 and 425. * IMPACTS...Gusty winds and low humidity may create hazardous fire weather conditions.
BINGHAM COUNTY, ID
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Special Weather Statement issued for Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet by NWS

Effective: 2022-07-19 15:04:00 MDT Expires: 2022-07-19 15:45:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Pueblo Vicinity, Pueblo County Below 6300 Feet Outflow winds from developing showers will impact portions of Pueblo County through 345 PM MDT At 316 PM MDT, Doppler radar was tracking developing showers which could produce strong outflow winds over portions of Pueblo County. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Pueblo, Pueblo West, Pueblo Reservoir, Salt Creek and Blende. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...55 MPH
PUEBLO COUNTY, CO
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Special Weather Statement issued for Greater Reno-Carson City-Minden Area by NWS

Effective: 2022-07-19 13:18:00 PDT Expires: 2022-07-19 15:45:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is possible with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Greater Reno-Carson City-Minden Area; Mineral and Southern Lyon Counties; Northern Washoe County; Western Nevada Basin and Range including Pyramid Lake Strong thunderstorms will impact portions of Mono, Churchill, Mineral, Storey, southern Washoe, Pershing, Douglas and Lyon Counties through 345 PM PDT At 208 PM PDT, Doppler radar was tracking thunderstorms moving northeast at 40 mph. HAZARD...Winds in excess of 20 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Also expect periods of brief heavy rainfall with some of these storms. Locations impacted include Fallon, Lovelock, Bodie, Chalfant, Crowley Lake, Benton, Pyramid Lake, Bridgeport, Lahontan Reservoir, Toms Place, Mono Lake, Fernley, Hawthorne, Yerington, Virginia Peak, Middlegate, Wellington, Silver Springs, Derby Dam and Smith. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CARSON CITY, NV
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Severe Thunderstorm Watch issued for Berkeley, Grant, Hampshire, Hardy, Jefferson, Mineral, Morgan by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Berkeley; Grant; Hampshire; Hardy; Jefferson; Mineral; Morgan; Pendleton SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BERKELEY GRANT HAMPSHIRE HARDY JEFFERSON MINERAL MORGAN PENDLETON
BERKELEY COUNTY, WV
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Guilford#High Point#Mph
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Severe Weather Statement issued for Spartanburg by NWS

Effective: 2022-07-19 18:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Please report damaging winds, hail, or flooding to the National Weather Service by calling toll free, 1, 800, 2 6 7, 8 1 0 1, or by posting on our Facebook page, or Tweet it using hashtag nwsgsp. Your message should describe the event and the specific location where it occurred. Target Area: Spartanburg A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM EDT FOR SOUTHEASTERN RUTHERFORD...NORTHERN SPARTANBURG AND NORTHWESTERN CHEROKEE COUNTIES At 609 PM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles north of Spartanburg, or near Boiling Springs SC, moving east at 15 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and power lines. Locations impacted include Boiling Springs SC, Cowpens, Wellford, Inman, Mayo, Chesnee, Cowpens National Battlefield, Lake Bowen, USC Upstate and Thicketty. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
SPARTANBURG COUNTY, SC
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Special Weather Statement issued for Anchorage, Matanuska Valley, Susitna Valley by NWS

Effective: 2022-07-17 14:29:00 AKDT Expires: 2022-07-18 06:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Anchorage; Matanuska Valley; Susitna Valley; Western Kenai Peninsula; Western Prince William Sound Widespread rain is expected to continue through tonight and then another round of rain beginning Monday afternoon and continuing through Tuesday. Additional rainfall is expected through most of next week. Expected additional rainfall amounts through Wednesday morning: Anchorage Bowl: 0.75" to 1.00" Matanuska Valley: 1.00" to 1.50" Susitna Valley: 0.50" to 1.50" Western Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Eastern Kenai Peninsula: 0.25" to 0.50" Whittier and Portage Valley: 1.0" to 2.0" The prolonged rain event could push small streams and creeks to or slightly above bankfull. Smaller rivers could see water levels rise to bankfull, especially in the Mat-Su Valleys. Water levels along larger rivers are expected to remain below bankfull. The Kenai River is expected to remain at bankfull through next week as heavy rain works its way down into the river. In urban areas, ponding of water and localized flooding on poorly drained roadways is also possible. Please use caution when driving or when recreating along or on area waterways. For additional information and updates to forecasts, please visit www.weather.gov/afc
KENAI PENINSULA BOROUGH, AK
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Heat Advisory issued for Foard, Hardeman, Knox by NWS

Effective: 2022-07-20 13:00:00 CDT Expires: 2022-07-20 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Foard; Hardeman; Knox EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 111. For the Heat Advisory, heat index values up to 106 expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest and southwest Oklahoma and northern Texas. * WHEN...For the Excessive Heat Warning, until 9 PM CDT this evening. For the Heat Advisory, from 1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
FOARD COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Carroll, Coweta, Douglas, South Fulton by NWS

Effective: 2022-07-19 17:09:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: People outdoors should seek shelter immediately. If you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Carroll; Coweta; Douglas; South Fulton A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Carroll, southwestern Douglas, northwestern Coweta and southwestern Fulton Counties through 545 PM EDT At 516 PM EDT, a strong thunderstorm was over Seaton Lake, or 10 miles east of Carrollton, moving southeast at 20 mph. HAZARD...Up to 40 mph wind, pea sized hail and frequent cloud to ground lightning. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect minor damage to tree limbs and blowing around of light, unsecured objects. Locations impacted include Newnan, Carrollton, Whitesburg, Plant Yates, Byers Crossroads, Hannah, Arnco-Sargent, Seaton Lake, Fairplay, Dunaway Gardens, Clem, Roscoe and Madras. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CARROLL COUNTY, GA
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NWS
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Special Weather Statement issued for Inland Nassau, Trout River, Western Duval by NWS

Effective: 2022-07-17 19:46:00 EDT Expires: 2022-07-17 20:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Inland Nassau; Trout River; Western Duval A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Nassau, northwestern Duval and south central Charlton Counties through 845 PM EDT At 810 PM EDT, Doppler radar was tracking a cluster of strong thunderstorms centered near Bryceville, or 15 miles southwest of Callahan, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Winds of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Bryceville, Baldwin and Whitehouse Air Field. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DUVAL COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Coastal Jefferson, Coastal Taylor, Inland Jefferson by NWS

Effective: 2022-07-19 17:17:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Coastal Jefferson; Coastal Taylor; Inland Jefferson; Inland Taylor; Madison A strong thunderstorm will impact portions of southwestern Jefferson, northwestern Taylor and southwestern Madison Counties through 600 PM EDT At 518 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 12 miles east of St. Marks, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include Scanlon, Econfina, Goose Pasture, Hells Half Acre, Lake Bird, Iddo, Boyd, Eridu, Cabbage Grove and Sirmans. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
JEFFERSON COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Northern Franklin, Northern St. Lawrence by NWS

Effective: 2022-07-20 12:00:00 EDT Expires: 2022-07-19 18:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. Target Area: Northern Franklin; Northern St. Lawrence; Southeastern St. Lawrence; Southern Franklin; Southwestern St. Lawrence A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Franklin and northeastern St. Lawrence Counties through 615 PM EDT At 510 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Waddington, moving southeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Potsdam, Norfolk, Louisville, Moira, Parishville, Norwood, Brasher Falls, Waddington, Madrid, Lawrenceville, Chipman, Dickinson, Hopkinton, North Stockholm, Dickinson Center, West Stockholm, Coles Creek State Park, Nicholville, Winthrop and St. Regis Falls. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
FRANKLIN COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Daniels, Roosevelt, Sheridan, Valley by NWS

Effective: 2022-07-18 18:03:00 MDT Expires: 2022-07-18 18:30:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Continuous cloud to ground lightning is occurring with these storms. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Torrential rainfall is occurring with these storms, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Daniels; Roosevelt; Sheridan; Valley A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 630 PM MDT FOR DANIELS...ROOSEVELT...NORTHEASTERN VALLEY AND NORTHWESTERN SHERIDAN COUNTIES At 603 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 9 miles north of Peerless to 15 miles northeast of Lustre to 8 miles northwest of Wolf Point, moving east at 65 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Wolf Point, Scobey, Poplar, Opheim, Richland, Flaxville, Port Of Whitetail, Lustre, Madoc, Bredette, Port Of Scobey, Redstone, Whitetail, Peerless, Frazer, Oswego, Daleview, Four Buttes, West Fork and Volt. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
DANIELS COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD
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Special Weather Statement issued for Eastern Polk, Greater Rutherford, Polk Mountains by NWS

Effective: 2022-07-19 09:22:00 EDT Expires: 2022-07-19 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Eastern Polk; Greater Rutherford; Polk Mountains A strong thunderstorm will impact portions of south central Rutherford, Polk and northwestern Spartanburg Counties through 545 PM EDT At 511 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Columbus, moving southeast at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Columbus, Landrum, Inman, Tryon, Campobello, Lake Bowen, Mill Spring, Green Creek, Lake Adger and Fingerville. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
POLK COUNTY, NC
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Excessive Heat Warning issued for Clay by NWS

Effective: 2022-07-19 16:11:00 CDT Expires: 2022-07-19 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Take extra precautions if you work or spend time outside. When possible reschedule strenuous activities to early morning or evening. Know the signs and symptoms of heat exhaustion and heat stroke. Wear lightweight and loose fitting clothing when possible. To reduce risk during outdoor work, the Occupational Safety and Health Administration recommends scheduling frequent rest breaks in shaded or air conditioned environments. Anyone overcome by heat should be moved to a cool and shaded location. Heat stroke is an emergency! Call 9 1 1. Target Area: Clay EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT WEDNESDAY * WHAT...For the first Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112. For the second Excessive Heat Warning, dangerously hot conditions with heat index values up to 112 expected. * WHERE...Portions of east central, southeast and southern Oklahoma and northern Texas. * WHEN...For the first Excessive Heat Warning, until 9 PM CDT this evening. For the second Excessive Heat Warning, from 1 PM to 8 PM CDT Wednesday. * IMPACTS...Extreme heat and humidity will significantly increase the potential for heat related illnesses, particularly for those working or participating in outdoor activities.
CLAY COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Essex, Richmond, Westmoreland by NWS

Effective: 2022-07-17 16:52:00 EDT Expires: 2022-07-17 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please report severe weather by calling 757-899-2415, posting to the NWS Wakefield Facebook page, or using Twitter @NWSWAKEFIELDVA. Target Area: Essex; Richmond; Westmoreland The National Weather Service in Wakefield has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Richmond County in east central Virginia Northwestern Westmoreland County in east central Virginia Northwestern Essex County in east central Virginia * Until 545 PM EDT. * At 452 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Loretto, or near Champlain, moving northeast at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to trees and powerlines. * This severe thunderstorm will be near Leedstown and Newland around 500 PM EDT. Montross around 510 PM EDT. Colonial Beach around 525 PM EDT. Other locations impacted by this severe thunderstorm include Lerty, Currioman Landing, Hustle, Potomac Beach, Oak Grove, Singerly, Peeds, Foneswood, Chance and Stratford Hall. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
ESSEX COUNTY, VA

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