Active Shooter Safety Seminar Hosted by Franklin Police Department

THE CITY OF SPRING HILL IS ALERTING RESIDENTS OF A TELEPHONE SCAM DEMANDING PAYMENT FOR CITY WATER BILLS BY PHONE. THIS IS A HIGH-PRESSURE SCAM AND THE PERSON OR PEOPLE INVOLVED ARE NOT CITY EMPLOYEES. IF YOU RECEIVE A CALL THREATENING TURN-OFFS IF PAYMENT IS NOT MADE IMMEDIATELY, PLEASE CONTACT THE SPRING HILL POLICE DEPARTMENT (AND TAKE NOTE OF THE CALLER’S PHONE NUMBER). PLEASE DO NOT SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION.
A TRAFFIC STOP OVER THE WEEKEND IN LAWRENCE COUNTY RESULTED IN A DRUG ARREST. ACCORDING TO REPORTS, A DEPUTY CONDUCTED THE STOP ON PROSSER ROAD AROUND 2:52 AM. SUNDAY MORNING. THE ODOR OF MARIJUANA WAS DETECTED AND A SEARCH OF THE VEHICLE YIELDED A GLASS CASE THAT CONTAINED APPROX 4.8 GRAMS OF A WHITE CRYSTAL SUBSTANCE, 4 GLASS PIPES CONTAINING A WHITE CRYSTAL SUBSTANCE ALONG SEVERAL STRAWS WITH WHITE POWDER INSIDE. IN ADDITION, TWO PIPES CONTAINING A GREEN LEAFY SUBSTANCE WERE ALSO LOCATED ALONG WITH A BRAND-NEW GLASS PIPE THAT WAS FOUND IN THE DRIVER’S PURSE. THE DRIVER IDENTIFIED AS ROXANNE REELS ODOM WAS PLACED UNDER ARREST AND FACES CHARGES OF SIMPLE POSSESSION SCHEDULE 11 METHAMPHETMINE AND UNLAWFUL DRUG PARAPHERNALIA. ODOM WAS TRANSPORTED TO THE LAWRENCE COUNTY JAIL WITHOUT INCIDENT.
THE RECYCLE DROP SITES AT LAWRENCE COUNTY SCHOOLS ARE TEMPORARILY CLOSED DUE TO COVID. LAWRENCE COUNTY RESIDENTS ARE REMINDED THEY CAN TAKE THEIR RECYCLING TO THE RECYCLING CENTER AT THE LAWRENCE COUNTY SOLID WASTE DEPARTMENT LOCATED AT 2126 BALER DRIVE IN LAWRENCEBURG. HOURS OF OPERATION ARE MONDAY - FRIDAY 7:00 A.M. TO 4:00P.M. AND SATURDAY FROM 7:00A.M. UNTIL NOON.
LAWRENCEBURG POLICE WERE DISPATCHED TO A REPORT OF THEFT ON FRIDAY. ACCORDING TO REPORTS, OFFICERS SPOKE WITH A COMPLAINANT ON CLEARVIEW AVENUE IN REFERENCE TO A MASTERGRILL THAT WAS TAKEN FROM A PATIO. THE GRILL IS BALCK IN COLOR WITH GOLD ON THE NAME PLATE. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CONTACT THE LAWRENCEBURG POLICE DEPARTMENT.
AFTER THREE DAYS OF TESTIMONIES, A LAWRENCE COUNTY JURY FOUND TODD DANIELS NOT GUILTY ON FRIDAY OF POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, OF TAMPERING WITH EVIDENCE AND POSSESSION OF AN ITEM WITH AN ALTERED SERIAL NUMBER. DANIELS WAS INDICTED IN MAY OF 2021 ON THE CHARGES THAT STEMMED FROM A THEFT THAT OCCURRED ON OR ABOUT MAY 10TH, 2017 AT THE LAWRENCE COUNTY LANDFILL WHERE A KUBOTA LAWN MOWER WAS TAKEN ALONG WITH SEVERAL THOUSANDS OF DOLLARS WORTH OF EQUIPMENT INCLUDING A CHEVY TRUCK WITH CAMPER, A TRAILER, AND TOOLS. THE DEFENSE PRESENTED EXTENSIVE EVIDENCE THAT PROVED DANIELS WAS NOT INVOLVED IN THE THEFT NOR HAD KNOWLEDGE OF THE LAWNMOWER BEING STOLEN. THE JURY WAS ABLE TO RETURN WITH A NOT GUILTY VERDICT SHORTLY AFTER BREAKING FOR DELIBERATION AQUITTING DANIELS OF ALL CHARGES.
A FATAL CRASH IN LINCOLN COUNTY CLAIMED THE LIFE OF A TEEN FRIDAY NIGHT. MEDIA SOURCES REPORT, DESTINEE RHEA, 19 OF PULASKI WAS DRIVING A 2009 TOYOTA CAMRY ON HUNTSVILLE HIGHWAY WHEN A 2008 JEEP CHEROKEE DRIVEN BY A 46-YEAR-OLD MAN DRIFTED AND HIT THE CAMRY HEAD ON. THREE GIRLS WERE IN THE VEHICLE WITH RHEA AND WERE INJURED. THE DRIVER OF THE JEEP WAS ALSO INJURED. RHEA WAS A MEMBER OF THE UNIVERSITY OF TENNESSEE BASKETBALL PROGRAM AND ACCORDING TO UT SOUTHERN OFFICALS A PHENOMENAL REPRESENTATIVE OF THE ATHLETICS PROGRAM.
THE SOUTH-CENTRAL HUMAN RESOURCE AGENCY, HEAD START AND EARLY HEAD START, HAS ANNOUNCED IT'S PARTICIPATION IN THE CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM. MEALS WILL BE PROVIDED AT NO SEPARATE CHARGE TO ELIGIBLE CHILDREN SERVED AT LAWRENCEBURG HEAD START AND EARLY HEAD START ON EAST TAYLOR STREET IN LAWRENCEBURG AND SOUTH LAWRENCE HEAD START ON WEST 2ND ST IN IRON CITY.
THE IDENTITY OF THE WOMAN FOUND INSIDE A BURNING HOME IN COLUMBIA LAST WEEK HAS BEEN RELEASED. MEDIA SOURCES REPORT, THE TBI HAS IDENTIFIED MICHELLE RENEE SPARKS, AS THE DECEASED INDIVIDUAL. A DOG WAS ALSO KILLED IN THE BLAZE. THE FATAL FIRE OCCURRED WEDNESDAY NIGHT JUST AFTER 10 ON PAUL CRAFT STREET. SPARKS WAS FOUND IN A BEDROOM WHERE THE FIRE WAS CONTAINED. INFORMATION IS NOW BEING SAUGHT IN REGARD TO A 2009 HONDA ACCORD THAT WAS STOLEN FROM THE PROPERTY AND LOCATED ON FRIDAY. THE VEHICLE HAD AN AUTISM AWARENESS LICENSE PLATE AND IS MISSING A FRONT BUMPER. ANYONE WITH INFORMATION IS ENCOURAGED TO CALL 1-800-TBI FIND.
THE PULASKI WATER AND SEWER DEPARTMENT WILL BE CONDUCTING SMOKE TEST ON THE CITY’S SEWER LINES STARTING TODAY. THE PURPOSE OF THESE TESTS IS TO CHECK FOR LEAKS WITHIN THE SEWER SYSTEM. FOR MORE INFORMATION OR FOR QUESTIONS OR CONCERNS PLEASE CALL THE PULASKI WATER AND SEWERE DEPARTMENT AT 931-363-1209.
LAWRENCE COUNTY SCHOOL SYTEMS HAS ANNOUNCED THAT ALL LAWRENCE COUNTY SCHOOL CAFETERIAS WILL OPERATE UNDER THE COMMUNITY ELIGIBILITY PROVISION (CEP) FOR THE UPCOMING SCHOOL YEAR. THIS PROGRAM ISA FEDERALLY FUNDED NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM AND SCHOOL BREAKFAST PROGRAM UNDER WHICH, ALL STUDENTS ATTENDING SCHOOL IN THE LAWRENCE COUNTY SCHOOL SYSTEM ARE OFFERED A NUTRITIOUS BREAKFAST AND LUNCH EACH SCHOOL DAY AT NO COST, REGARDLESS OF A STUDENT'S ELIGIBILITY STATUS. WHILE A COMPLETE MEAL IS FREE, PARENTS ARE ENCOURAGED TO SEND MONEY WITH STUDENTS FOR EXTRAS, SUCH AS BOTTLED WATER, A SLICE OF PIZZA, JUICE, OR ICE CREAM. YOU WILL NOT NEED TO COMPLETE A FREE AND REDUCED APPLICATION THIS YEAR.
DAVID CROCKETT STATE PARK HAS ANNOUNCED THE RETURN OF THE ANNUAL GLOW IN THE PARK 5-K AND BACK TO SCHOOL DASH FUN RUN TO BE HELD AUGUST 6TH. REGISTRATION AND CHECKIN WILL BEGIN AT 6:30 AT CROCKETT'S MILL RESTAURANT. THIS EVENT OFFERS A ONE MILE FUN RUN AND 5K COURSE OPTION FOR ALL AGES AND SKILL LEVELS. TO REGISTER GO TO EVENTBRITE.COM/E/GLOWINTHEPARK5-KANDBACKTOSCHOOLDASHREGISTRATION. FOR MORE INFORMATION CALL 931-903-2323.
MEMBERS OF THE LAWRENCE COUNTY CHAMBER OF COMMERCE GATHERED THURSDAY NIGHT FOR THEIR 73RD ANNUAL MEETING HELD AT THE LAKES VENUE IN LAWRENCEBURG. DURING THE EVENING AN UPDATE WAS PRESENTED ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE CHAMBER NAMED LAWSON’S CLOTHING, SHOES AND OUTDOORS THE CHAMBER'S SMALL BUSINESS HALL OF FAME FOR THEIR MANY YEARS OF SERVING LAWRENCE COUNTY. JOE BURACK WAS NAMED CITIZEN OF THE YEAR FOR HIS YEARS OF VOLUNTEER WORK WITH THE CITY OF LAWRENCEBURG ANIMAL SHELTER AND WITH THE FRIENDS OF LAWRENCE COUNTY ANIMALS AND LEE BOYD WAS NAMED AS THE CHAMBER'S AMBASSADOR OF THE YEAR.
LAWRENCE COUNTY EMS IS ACCEPTING APPLICATIONS FOR A FULL TIME CRITICAL CARE PARAMEDIC, PARAMEDIC, OR A-E-M-T. LAWRENCE COUNTY EMS IS THE SOLE 911 EMS PROVIDER FOR LAWRENCE COUNTY AND OFFERS COMPETITVE WAGES, BENEFITS, AND PAID TIME OFF. FOR MORE INFORMATION CALL 931-762-3566.
PLANNING IS UNDERWAY FOR THE ANNUAL "HERE'S THE BEEF" FESTIVAL TO BE HELD IN GILES COUNTY SEPTEMBER 6TH THRU THE 10TH. THE FESTIVAL WHICH BEGAN AS A COUNTY INITIATIVE TO CELEBRATE A HIGH STATE RANK IN BEEF PRODUCTION HAS QUICKLY GROWN INTO A REGIONAL AND STATE CELEBRATION OF AGRICULTURE AS NOT ONLY A BUSINESS BUT ALSO A LIFESTYLE TO LIVE, SUPPORT AND RESPECT.
Matthew Wayne Burdette was born on July 14th, 1973, and passed from this life on July 17th, 2022. He was 49 years and three days old. Matthew was preceded in death by his paternal grandparents, David Eugene Burdette and Alline Burdette, maternal grandparents, William Moore and Bernice Moore, and one uncle, Larry Wayne Burdette.
Mark O'neal Hunt, age 63, of Lawrenceburg, TN passed away Sunday, July 17, 2022, at Southern TN Regional Health System in Lawrenceburg, TN. He was a native of Lawrence County, TN, owner of Mark Hunt Agency, and of the Methodist Faith. Mark was a member of the Lawrenceburg Elks Lodge BPOE #2206.
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