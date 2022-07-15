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Kent County, DE

Special Weather Statement issued for Inland Sussex, Kent by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-15 16:39:00 EDT Expires: 2022-07-15 17:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm...

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Severe Thunderstorm Watch issued for New Castle by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: New Castle SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS DE . DELAWARE COUNTIES INCLUDED ARE NEW CASTLE
NEW CASTLE COUNTY, DE
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Berks, Bucks, Carbon, Chester, Columbia, Cumberland by NWS

Effective: 2022-07-18 13:45:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Berks; Bucks; Carbon; Chester; Columbia; Cumberland; Dauphin; Delaware; Franklin; Fulton; Lackawanna; Lancaster; Lebanon; Lehigh; Luzerne; Monroe; Montgomery; Montour; Northampton; Northumberland; Perry; Philadelphia; Pike; Schuylkill; Wayne; York SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS PA . PENNSYLVANIA COUNTIES INCLUDED ARE ADAMS BERKS BUCKS CARBON CHESTER COLUMBIA CUMBERLAND DAUPHIN DELAWARE FRANKLIN FULTON LACKAWANNA LANCASTER LEBANON LEHIGH LUZERNE MONROE MONTGOMERY MONTOUR NORTHAMPTON NORTHUMBERLAND PERRY PHILADELPHIA PIKE SCHUYLKILL WAYNE YORK
PHILADELPHIA, PA
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Severe Thunderstorm Watch issued for Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil by NWS

Effective: 2022-07-18 17:04:00 EDT Expires: 2022-07-18 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Anne Arundel; Baltimore; Baltimore City; Carroll; Cecil; Harford; Howard; Montgomery; Prince Georges SEVERE THUNDERSTORM WATCH 473 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS THE DISTRICT OF COLUMBIA IN MARYLAND THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN CENTRAL MARYLAND ANNE ARUNDEL HOWARD MONTGOMERY PRINCE GEORGES IN NORTH CENTRAL MARYLAND CARROLL IN NORTHEAST MARYLAND CECIL IN NORTHERN MARYLAND BALTIMORE BALTIMORE CITY HARFORD IN VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL VIRGINIA ALBEMARLE CITY OF CHARLOTTESVILLE GREENE NELSON IN NORTHERN VIRGINIA ARLINGTON CITY OF ALEXANDRIA CITY OF FAIRFAX CITY OF FALLS CHURCH CITY OF MANASSAS CITY OF MANASSAS PARK CULPEPER FAIRFAX FAUQUIER LOUDOUN PRINCE WILLIAM IN NORTHWEST VIRGINIA MADISON RAPPAHANNOCK THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, ALEXANDRIA, ANNAPOLIS, ARLINGTON, ARNOLD, ASPEN HILL, BALTIMORE, BEL AIR, BETHESDA, BOWIE, CAMP SPRINGS, CATONSVILLE, CHANTILLY, CHARLOTTESVILLE, CLINTON, COLLEGE PARK, COLUMBIA, CROZET, CULPEPER, DUNDALK, EDGEWOOD, ELDERSBURG, ELKTON, ELLICOTT CITY, ESSEX, FAIRFAX, FALLS CHURCH, FALLSTON, GAITHERSBURG, GERMANTOWN, GLEN BURNIE, GREENBELT, GREENFIELD, HAVRE DE GRACE, HERNDON, JOPPATOWNE, LAUREL, LEESBURG, MADISON, MANASSAS, MANASSAS PARK, MCLEAN, ODENTON, PARKVILLE, PIKESVILLE, POTOMAC, RANDALLSTOWN, RESTON, ROCKVILLE, SEVERN, SEVERNA PARK, SILVER SPRING, SOUTH GATE, STANARDSVILLE, STERLING, SUITLAND-SILVER HILL, TOWSON, WARRENTON, WASHINGTON, WASHINGTON, WESTMINSTER, AND WOODBRIDGE.
ANNE ARUNDEL COUNTY, MD

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