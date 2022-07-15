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Eau Claire, WI

Dean's List 7/15/22

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 3 days ago

The following students from west-central Wisconsin have been named to the dean’s list:

Chippewa Valley Technical College

Eau Claire: Toun Thao, Yer Thao, Briana Theiste, William Thibodeau, Katharine Thomas, Nicholas Thoney, Lisa Tichey, Chelsea Tilson, Emily Timme, Melissa Tok, Rachel Tomasek, Nicholas Tornow, Pamela Torres Canto, Ethyn Travis, Vincent Traxler, Samantha Trinrud, Samantha Turnmire, Anna Vallez, Brett Van Vlack, Pa Na Vang Severson, Jaiplia Vang, Jer Vang, Mai Vang, Nkau Vang, Pangdra Vang, See Vang, Jessica Vanhouten, Angie Vannet, Taylor Viertel, Jake Violet, Amber Vold, Brock Vollmar, Kia Vue, Jacob Wagenknecht, Jean Walczak, Cathryn Walker, Marisa Walker, Sarah Walker, Kelsey Walla, Amelia, Wallace, Garrett Walters, Quinlynn Walworth, Shunfeng Wang, Bryce Wathke, Mark Wathke, Sarah Watkins, Mary Weaver, Melia Weaver, Angela Weber, Travis Weber, Caleb Welbes.

Riley Weld, Delaney Welke, Zaria Whitacre, Arianna White, Jade Whitwam, Heather Williams, Virginia Winter, Allison Winters, Elaina Winters, Jared Wittmerhaus, Levi Wittorp, Alexis Wold, Grace Woodford, Boone Woolsey, Nautica Xiong, Zoua Xiong, Candace Yang, Chousie Yang, Gao Yang, Lee Yang, Lemeng Yang, Leng Yang, See Yang, Xee Yang, MacKensie Zahara, Daniel Zamarripa, Kelly Zimmerman, Shannon Zimmerman, Cassandra Zwoniarkiewicz.

Eau Galle: Brian Bauer, Cheyann DeVet.

Eleva: Madelyn Anderson, Bethany Christianson, Caleb Fenske, Julia Green, Kirsten Jaskowski, Julianna Marino, Sophie Munson, Beth Peterson, Heather Werner.

Elk Mound: Brady Bauer, Kimberly Carrillo, Olivia Clickner, Bridget Constantine, Abby Cooley, Kristen Cooley, Lynn Crawford, Kala Gorell, Isaac Her, Darcy Kothlow, Morgan Kruger, Avery Lauer, Hunter Lemler, Keagen Lemler, Jessica Lysdahl, Mackenzie Maguire, Peyton Meyers, Lelaina Moyer, Nicole Mullet, Sarah Nanstad, Samantha Nyren, Phillip Pha, Bryce Ploeckelman, Sommer Robbins, Brett Rosenthal, Lydia Rubenzer, Grace Shafer, Hailey Teasdale, Gregory Wahl, Spencer Wolf, Amber Workman, Katherine York.

Ellsworth: Tova Brookshaw, Christine Burleson, Jordan Erickson, Elisabeth Funk, Olivia Girdeen, Blake Hill, Ryan Hvinden, Logan Kilness, Autumn Kirchoff, Garrett Mason, Tara Olson, Casey Paider, Alexia Sabby, Blake Smith, Charlize Smith.

Elmwood: Margaret Glaus, Travis Marty, Kali Meixner, Regan Prissel, Josephine Weinzirl.

Emerald: Dakota Phalin.

Ettrick: Emma Hertzfeldt.

Fairchild: Robin Canterbury, Olivia Shaurette.

Fall Creek: Jesse Dewitz, Alexandria Farmer, Isaac Freeman, Cheyenne Hoover, Emily Madden, Lindsey Marion, Jessica Mattson, Daniel Messerschmidt, Tanner Moschkau, Bailey Peterson, Rebecca Sands, Kael Sanfelippo, Melissa Schuster, Nathaniel Stearns, Braden Walbeck.

Fountain City: Emma Baures.

Glen Flora: Seth Snider.

Glenwood City: Kyle Jones, Jenesa Klinger.

Greenwood: Haley Bittner, Shawn Collinson, Jenna Waldhart.

Hager City: Jasmine Place.

Hammond: Alexandra Deno, Alicia Rutten, Jacob Sanders, Renee Sheflet, John Vansomeren.

Haugen: Alexander Pocernich.

Hawkins: Brett Lazar, Isaac Lundgren-Timmers, Jennifer Mabie.

Hillsdale: Cortney Cole, Sydney Harvey.

Hixton: Aaron Charles, Ethan Glosky, Devon Lillis-Wilkinson, Lily Nichols, Trent Shakal.

Holcombe: Korina Colliver, Kaden Crank, Lisa Golat, Allison Golat-Hattamer, Catherine Lema, Michelle Litke, Bailey O’Connor.

Hudson: Kari Arnett, Megan Bahneman, Jarod Bellefeuille, Jennifer Broschk, Anna Felton, Madeline Hanson, James Hoffman, Ryan Kunz, Daniel Maki, Gabriel Maki, Margaret Millett, Vanessa Pechacek, Abigail Plourde, Deshnee Plourde, Andrew Serpico, Jordan Thill, Anna Walker, Marnie Zea.

Humbird: McKenzie Johnson, Cameron Otto, Taylor Stanley.

Independence: Kyle Filla, Emma Henk, Dylan Marsolek, Jocelyn Perry, Julieta Valladares Gomez.

Jim Falls: Braya Duffy.

Knapp: Samantha Marshall.

Ladysmith: Matthew Diamond, Tezarah Hoeppner, Anna Ringstad, Ivy Sharpley, Brooke Sieg, Brandon Walters.

Lake Hallie: Kylee Poehls.

Lublin: Tychelle Duellman, Aubrey Syryczuk.

Maiden Rock: John Henn, Zackory Phillips, Dayne Whipple.

Menomonie: Ayokunle Agbalajobi, Halimah Alossaimi, Trevor Anderson, Ryan Bailey, Sophie Bechel, Christine Bignell, Joshua Boettcher, Thomas Bowman, Amber Brown, Brooke Christianson, Ellie Clarke, Rebekah Connell, Whitney Cummings, Nandita Das, Kylee Davis, Kaitlyn Dickrell, David Ding, Isabel Eckert, Robert Engels, Lou Enriquez, Megan Evans, Lori Fassbender, Renee Flatland, Justin Ford, Erika Forester, Zachary Foslid, Sydney Frigo, Cooper Gorecki, Travis Hatfield, Charles Henkemeyer, Jasmine Her, Sarah Hirsch, Sydney Jacobs, Jenna Jancoski, Carolyn Kelley, Ellison Kerg, Amanda Klopp, Jaylin Lansin, Trent Lauer, Aaron Lee, Vahmong Lee, Matthew Lesch, Kayla Link, Noah Longhurst, Madison Ludwig, Jennifer Makosky, Brittney Malean, Josephine McNamara-Connor.

Vincent Miara, Tia Mittlestadt, Constance Mukanda, Mary Olivarez, Devin Olson, Sara Oratch, Anna Otto, William Otto, Darcy Peabody, Amanda Porter, Connor Prince, Kennedy Pritchard, Harlee Quilling, Morgan Radle, Jean Rendall, Suzanne Riek, Kendall Rudiger, Dylan Rugel, Connor Rukamp, Andrew Schlough, Autumn Schubert, Katie Shay, Allison Simonson, Candysse Stavnaw, Shelly Stoeklen, Angela Sutliff, Shelby Thornton, Tammy Thurber, Lexi Tischman, Alexander Tully, Veronica Turner, Richard Valien, Anna Vang, Jessica Weber, Kayla Weihing, Tyler Werner, Cole Wittig, Kaci Wittig, Chayse Zay, Elizabeth Zoellner-Kunkle.

Merrillan: Sadie Schmidt.

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Of the dozens of newspapers being printed in Eau Claire in the mid-1800s, two stood the test of time. The newspaper business was fiercely competitive in those days. Many efforts failed; however, the Eau Claire Leader and the Eau Claire Daily Telegram survived. W. H. Lamb began the Eau Claire Leader in April 1881. At the time, the newspaper had a daily circulation of 300. The Leader was sold to William K. Atkinson in 1885. This morning paper grew to a circulation of 3,000 by 1889. In 1896, the Leader moved into a building at 407 South Barstow Street where it remained until 1912, when the Leader and the Telegram merged. The evening Eau Claire Daily Telegram was started in 1894 by William Irvine of Chippewa Falls. W. P. Welch and A. J. Rich purchased the Telegram in August 1895. Later, W. P. Welch, G. A. Bary and Charles Fiske incorporated the paper into the Telegram Publishing Co. The Leader and Daily Telegram merged into the Eau Claire Press Company in 1912 under the Company’s first president, C. W. Fiske. The two papers were published from the same building at 405 South Barstow Street until moving to a new and larger facility at 701 South Farwell Street. Ancestors of the Atkinson and Graaskamp families founded the Eau Claire Press Company and merged the two existing local papers: the Eau Claire Leader and the Daily Telegram. The Company's initial focus centered around the printing and publishing of these two local papers. On June 8, 1970, the two papers were merged into the afternoon Leader-Telegram. After 130 years of ownership by the Atkinson and Graaskamp families, APG purchased the Leader-Telegram in June 2018.

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