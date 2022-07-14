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Florence, AL

Florence standoff suspect ordered to undergo mental evaluation

By Charles Montgomery
WAFF
 2 days ago

Cover picture for the articleFLORENCE, Ala. (WAFF) - The man that was involved in a standoff with police in Florence in May 2021 has been ordered to undergo a mental health evaluation by a Lauderdale County Circuit Judge. Kyle Seeley was arrested on six counts of attempted murder by the Lauderdale...

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