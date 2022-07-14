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Roger Moore

July 14 Birthdays and Anniversaries

By Bobby Burns
The Standard
The Standard
 4 days ago

Birthdays

July 14: Jonathan Carraway, David Futrell, Sherryl O. Matthews, Jacob Reel, Carolina Santopolo, Vivian Turnage, Leslie Whitaker, Frankie Dale Edwards, Ronnie Ray Williams

July 15: Lewis Deans, Bobby Hodge Jr., Roger Moore, Mary Wilson, Nicholas A. Avery

July 16: John Barefoot, James Blalock, Patricia M. Cobb, Joseph Clay Owens, Earl Umphlett, Wilson Wade

July 17: Lou Evans, Daytrell Dixon

July 18: Ruth Cobb, Karen Dixon, Angela Ellis, David Mattox, Deborah Nanney Edwards

July 19: Jessica Avery, Taylor Elizabeth Beaman, Claire Chesson, Ashley Daw, Tip Dunn, Kinney Hart, Scott Lang

July 20: Millicent Godley, Jerry Bailey, Meagan Louise Evans, Robert Jones, Brian Walters, Grace G. Nuffer

Anniversaries

July 14: Lisa and Bill Davis

July 15: Dana and Susan Harrrell

July 18: Jean and Horace Allen, Carolyn and Randy Erwin

July 19: Scott and Amy Johnson

July 20: Anessa Lewis and Jim Hale, Laura and Neil Jefferson

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