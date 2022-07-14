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Marshall County, TN

THC infused food found in Marshall County, police urge awareness

By FOX 17 Digital Staff
fox17.com
 5 days ago

Cover picture for the articleThe Lewisburg Police Department shared on Facebook that a food product containing 600mg of THC sickened a child in Marshall County. The child's guardian was unaware that the product, which was packaged like a typical food product but had a THC label on the...

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LAWRENCE COUNTY, TN
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