Flood Statement issued for Manua, Swains Island, Tutuila and Aunuu by NWS

Effective: 2022-07-16 22:04:00 CDT Expires: 2022-07-16 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Clay; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Harlan; Kearney; Nuckolls; Phelps; Thayer; Webster SEVERE THUNDERSTORM WATCH 471 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN FURNAS GOSPER HARLAN KEARNEY NUCKOLLS PHELPS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARAPAHOE, BEAVER CITY, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, CAMBRIDGE, CAMPBELL, CLAY CENTER, DESHLER, EDGAR, ELWOOD, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, GENEVA, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, HOLDREGE, HOLLINGER, INAVALE, JOHNSON LAKE, MINDEN, NELSON, ORLEANS, OXFORD, RED CLOUD, ROSEMONT, SUPERIOR, AND SUTTON.
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