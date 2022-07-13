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Flood Statement issued for Manua, Swains Island, Tutuila and Aunuu by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-07-13 09:07:00 SST Expires: 2022-07-13 12:15:00 SST Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty:...

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Special Weather Statement issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-07-15 14:00:00 PDT Expires: 2022-07-15 18:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Eureka County through 600 PM PDT At 509 PM PDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Beowawe, moving northeast at 10 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Emigrant Pass, and areas along I-80. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
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Severe Weather Statement issued for Buckingham by NWS

Effective: 2022-07-16 14:09:00 EDT Expires: 2022-07-16 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Buckingham THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN BUCKINGHAM COUNTY HAS EXPIRED The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been allowed to expire. However gusty winds and heavy rain are still possible with this thunderstorm. Flooding is becoming the main concern with this thunderstorm at this time.
BUCKINGHAM COUNTY, VA
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Special Weather Statement issued for Atlantic, Atlantic Coastal Cape May, Camden, Cape May by NWS

Effective: 2022-07-16 07:10:00 EDT Expires: 2022-07-16 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Atlantic; Atlantic Coastal Cape May; Camden; Cape May; Coastal Atlantic; Coastal Ocean; Cumberland; Gloucester; Northwestern Burlington; Ocean; Salem; Southeastern Burlington AREAS OF FOG EARLY THIS MORNING Areas of fog developed in eastern Maryland, Delaware and southern New Jersey during the night. The fog is locally dense, reducing the visibility to less than a half mile at some locations. If you will be driving early this morning, be sure to leave plenty of room between your vehicle and the one ahead of you. The fog is expected to lift before 9:00 AM.
ATLANTIC COUNTY, NJ
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Severe Thunderstorm Warning issued for Campbell, Halifax, Pittsylvania by NWS

Effective: 2022-07-16 13:32:00 EDT Expires: 2022-07-16 14:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: Prepare immediately for large hail and damaging winds, as well as deadly cloud to ground lightning. For your safety, move to an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Stay away from windows. Locally heavy rain will quickly reduce visibility and result in ponding of water on roadways, standing water in low lying areas, and minor flooding of creeks, streams, and areas of poor drainage. Drivers are urged to slow down and use extra caution to avoid hydroplaning. When it is safe to do so, please send your reports of hail of any size, as well as reports of any wind damage, including downed trees or large limbs, to the National Weather Service by calling toll free at 1...8 6 6...2 1 5...4 3 2 4. Reports and pictures can also be shared on the National Weather Service Blacksburg Facebook page and on Twitter. Target Area: Campbell; Halifax; Pittsylvania The National Weather Service in BLACKSBURG has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Campbell County in central Virginia Northeastern Pittsylvania County in south central Virginia Northwestern Halifax County in south central Virginia * Until 215 PM EDT. * At 131 PM EDT, a cluster of severe thunderstorms was located between Altavista, Hodges, and Long Island, moving east at 10 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Altavista Hurt Hodges Gladys Long Island Straightstone and Cody. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CAMPBELL COUNTY, VA
IN THIS ARTICLE
#Swains Island#Tutuila#Flood Statement#Sst Expires#Fautuaga Mo Tafega Ma#Taeao Aso Lulu Iulai#Ua Faamutaina Le
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Severe Thunderstorm Warning issued for Suffolk by NWS

Effective: 2022-07-14 18:28:00 EDT Expires: 2022-07-14 19:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Suffolk The National Weather Service in Upton NY has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Western Suffolk County in southeastern New York * Until 715 PM EDT. * At 628 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Ronkonkoma, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. * This severe thunderstorm will be near Farmingville around 635 PM EDT. Medford around 640 PM EDT. Coram and Mount Sinai around 645 PM EDT. Middle Island around 650 PM EDT. Rocky Point around 655 PM EDT. Brookhaven National Laboratory around 700 PM EDT. Wading River around 710 PM EDT. Calverton around 715 PM EDT. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
SUFFOLK COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Cascade, Chouteau, Judith Basin, Meagher, Pondera, Teton by NWS

Effective: 2022-07-15 12:13:00 MDT Expires: 2022-07-15 13:15:00 MDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Cascade; Chouteau; Judith Basin; Meagher; Pondera; Teton The National Weather Service in Great Falls has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Pondera County in north central Montana North central Meagher County in central Montana Northwestern Judith Basin County in central Montana Eastern Teton County in north central Montana Chouteau County in north central Montana Cascade County in central Montana * Until 115 PM MDT. * At 1213 PM MDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Choteau to 14 miles north of White Sulphur Springs, moving northeast at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Great Falls, Conrad, Choteau, Fort Benton, Stanford, Fairfield, Belt, Dutton, Geraldine, Fort Shaw, Brady, The Knees, Highwood, Black Eagle, Geyser, Fort Shaw, Power, Carter, Neihart and Floweree. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...OBSERVED MAX WIND GUST...60 MPH
CASCADE COUNTY, MT
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Special Weather Statement issued for Cascade, Judith Basin, Meagher by NWS

Effective: 2022-07-18 12:00:00 MDT Expires: 2022-07-16 22:15:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Cloud to ground lightning is occurring with these storms. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Cascade; Judith Basin; Meagher Strong thunderstorms will impact portions of Meagher, Judith Basin, and central Cascade Counties through 1015 PM MDT At 907 PM MDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 11 miles southeast of Cascade to 29 miles northwest of Harlowton. Movement was northeast at 30 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Locations impacted include White Sulphur Springs, Stanford, Belt, Hobson, Geyser, Neihart, Fort Logan On The Smith River, Windham, Eden, Sapphire Village, Fort Logan, Stockett, Utica, Checkerboard, Raynesford, Moccasin, Monarch, Martinsdale, Sluice Boxes State Park and Ackley Lake State Park. This includes the following highways Interstate 15 between mile markers 241 and 246. Highway 200 between mile markers 0 and 64. Highway 12 between mile markers 33 and 76. Highway 89 between mile markers 1 and 88. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...40 MPH
CASCADE COUNTY, MT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Calhoun, Gadsden, Jackson, Leon, Liberty by NWS

Effective: 2022-07-14 13:54:00 EDT Expires: 2022-07-14 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Large hail and damaging winds and continuous cloud to ground lightning is occurring with this storm. Move indoors immediately. Lightning is one of nature`s leading killers. Remember, if you can hear thunder, you are close enough to be struck by lightning. Target Area: Calhoun; Gadsden; Jackson; Leon; Liberty The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southeastern Jackson County in the Panhandle of Florida Northeastern Calhoun County in the Panhandle of Florida Gadsden County in Big Bend of Florida North central Liberty County in Big Bend of Florida Western Leon County in Big Bend of Florida * Until 245 PM EDT/145 PM CDT/. * At 154 PM EDT/1254 PM CDT/, a severe thunderstorm was located 8 miles west of Greensboro, or 12 miles northeast of Blountstown, moving east at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Quincy, Midway, Greensboro, Gretna, Bristol, Rock Bluff, Lake Talquin, Littman, Juniper, Douglas City, Mount Pleasant, Rosedale, Santa Clara, Shady Rest, Hardaway, Sycamore, Quincy Airport, Wetumpka, Torreya State Park and Sawdust. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALHOUN COUNTY, FL
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Special Weather Statement issued for Clay, Fillmore, Nuckolls, Thayer by NWS

Effective: 2022-07-16 22:04:00 CDT Expires: 2022-07-16 22:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central Nebraska. Target Area: Clay; Fillmore; Nuckolls; Thayer Strong thunderstorms will impact portions of eastern Clay, eastern Nuckolls, southwestern Fillmore and Thayer Counties through 1045 PM CDT At 1017 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Sutton to near Davenport to near Ruskin to Superior. Movement was southeast at 45 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Ruskin around 1020 PM CDT. Hardy and Ong around 1025 PM CDT. Deshler, Shickley and Byron around 1030 PM CDT. Hebron and Chester around 1035 PM CDT. Other locations in the path of these storms include Carleton, Strang, Bruning, Hubbell and Belvidere. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...55 MPH
CLAY COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Boyd, Holt, Keya Paha by NWS

Effective: 2022-07-14 14:31:00 CDT Expires: 2022-07-14 19:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Boyd; Holt; Keya Paha A strong thunderstorm will impact portions of northwestern Holt, east central Keya Paha and west central Boyd Counties through 730 PM CDT At 702 PM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Naper, or 24 miles west of Spencer, moving east at 15 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Naper and Dustin. This includes Highway 12 between mile markers 86 and 109. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BOYD COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Fountain, Montgomery, Parke by NWS

Effective: 2022-07-16 22:38:00 EDT Expires: 2022-07-16 23:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Fountain; Montgomery; Parke A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Fountain, north central Parke and western Montgomery Counties through 1115 PM EDT At 1038 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 11 miles east of Newport, or 17 miles west of Crawfordsville, moving east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Crawfordsville. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
FOUNTAIN COUNTY, IN
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Special Weather Statement issued for Franklin, Furnas, Gosper, Harlan, Kearney, Phelps by NWS

Effective: 2022-07-16 18:40:00 CDT Expires: 2022-07-16 22:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 1100 PM CDT for south central Nebraska. Target Area: Franklin; Furnas; Gosper; Harlan; Kearney; Phelps Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Smith, Phillips, western Franklin, southern Phelps, western Kearney, southeastern Gosper, Furnas and Harlan Counties through 1030 PM CDT At 940 PM CDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Funk to near Atlanta to near Edison to near Wilsonville. Movement was southeast at 30 mph. HAZARD...Wind gusts of 50 to 55 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Strong thunderstorms will be near Funk, Atlanta and Ragan around 945 PM CDT. Wilcox around 950 PM CDT. Oxford and Hollinger around 955 PM CDT. Orleans and Hildreth around 1000 PM CDT. Other locations in the path of these storms include Huntley, Alma, Stamford, Republican City and Harlan County Dam. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...55 MPH
FRANKLIN COUNTY, NE
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Flood Advisory issued for Yavapai by NWS

Effective: 2022-07-15 17:42:00 PDT Expires: 2022-07-15 19:15:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Yavapai FLOOD ADVISORY WILL EXPIRE AT 645 PM MST THIS EVENING The Flood Advisory will expire at 645 PM MST this evening for a portion of west central Arizona, including the following county, Yavapai. Flood waters have receded. The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Special Weather Statement issued for Indian Wells Valley, Mojave Desert, Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-07-16 15:00:00 PDT Expires: 2022-07-14 17:30:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. Seek a safe shelter inside a building or vehicle. Target Area: Indian Wells Valley; Mojave Desert; Mojave Desert Slopes; Piute Walker Basin; Tehachapi A strong thunderstorm will impact portions of east central Kern County through 530 PM PDT At 457 PM PDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 8 miles west of California City, or 35 miles southwest of Ridgecrest, moving north at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. This storm will remain over mainly rural areas of east central Kern County. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
KERN COUNTY, CA
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Dust Storm Warning issued for Pima by NWS

Effective: 2022-07-16 20:07:00 PDT Expires: 2022-07-16 20:15:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Pima THE DUST STORM WARNING FOR NORTHWESTERN PIMA COUNTY WILL EXPIRE AT 815 PM MST The dust storm which prompted the warning has weakened and exited the area. Therefore, the dust storm warning will be allowed to expire. Areas of blowing dust will continue to make travel difficult.
PIMA COUNTY, AZ
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Special Weather Statement issued for Carroll, Jo Daviess, Stephenson, Whiteside by NWS

Effective: 2022-07-15 10:04:00 CDT Expires: 2022-07-15 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Carroll; Jo Daviess; Stephenson; Whiteside Thunderstorms producing heavy rainfall will impact portions of northwestern Whiteside, Jo Daviess, Carroll, southwestern Stephenson, central Jackson, southeastern Dubuque and northeastern Clinton Counties through 1100 AM CDT At 1002 AM CDT, Doppler radar was tracking a thunderstorm producing heavy rainfall near Hanover, or 11 miles south of Galena, moving southeast at 60 mph. HAZARD...Heavy Rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Torrential rainfall, reducing visibilities and leading to some ponding on the roads. Locations impacted include Dubuque, Clinton, Morrison, Galena, Mount Carroll, Asbury, Fulton, Savanna, Bellevue, East Dubuque, Lanark, Peosta, Milledgeville, Preston, Fairhaven, Hanover, Elizabeth, Woodbine, Sabula and Chadwick. MAX HAIL SIZE...0.00 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
CARROLL COUNTY, IL
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Heat Advisory issued for Ashley, Chicot by NWS

Effective: 2022-07-17 11:00:00 CDT Expires: 2022-07-17 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Target Area: Ashley; Chicot HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...Heat index values up to 110 expected. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, northwestern portions of central Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...From 11 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
ASHLEY COUNTY, AR
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Flash Flood Warning issued for Pima, Santa Cruz by NWS

Effective: 2022-07-16 19:52:00 PDT Expires: 2022-07-16 20:00:00 PDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Pima; Santa Cruz FLASH FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 8 PM MST THIS EVENING FOR EAST CENTRAL PIMA AND NORTHWESTERN SANTA CRUZ COUNTIES The heavy rain has ended. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
PIMA COUNTY, AZ
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Heat Advisory issued for Bolivar, Carroll, Grenada, Holmes, Humphreys, Issaquena by NWS

Effective: 2022-07-17 11:00:00 CDT Expires: 2022-07-17 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Drink plenty of fluids, stay in an air-conditioned room, stay out of the sun, and check up on relatives and neighbors. Young children and pets should never be left unattended in vehicles under any circumstances. Target Area: Bolivar; Carroll; Grenada; Holmes; Humphreys; Issaquena; Leflore; Sharkey; Sunflower; Warren; Washington; Yazoo HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...Heat index values up to 110 expected. * WHERE...Portions of northeast Louisiana, northwestern portions of central Mississippi and southeast Arkansas. * WHEN...From 11 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Hot temperatures and high humidity may cause heat illnesses to occur.
BOLIVAR COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Watch issued for Adams, Clay, Fillmore, Franklin, Furnas, Gosper, Harlan by NWS

Effective: 2022-07-16 22:04:00 CDT Expires: 2022-07-16 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Adams; Clay; Fillmore; Franklin; Furnas; Gosper; Harlan; Kearney; Nuckolls; Phelps; Thayer; Webster SEVERE THUNDERSTORM WATCH 471 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA ADAMS CLAY FILLMORE FRANKLIN FURNAS GOSPER HARLAN KEARNEY NUCKOLLS PHELPS THAYER WEBSTER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARAPAHOE, BEAVER CITY, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, CAMBRIDGE, CAMPBELL, CLAY CENTER, DESHLER, EDGAR, ELWOOD, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, GENEVA, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, HOLDREGE, HOLLINGER, INAVALE, JOHNSON LAKE, MINDEN, NELSON, ORLEANS, OXFORD, RED CLOUD, ROSEMONT, SUPERIOR, AND SUTTON.
ADAMS COUNTY, NE

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