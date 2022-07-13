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Eagleville, TN

2 Gives Back: Eagleville Fire Rescue Dept

WKRN
 4 days ago

This week, News 2 honored the Eagleville Fire Rescue...

www.wkrn.com

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2 arrested after headstones vandalized at Lebanon cemeteries.

Two men have been arrested after more than 100 graves were vandalized at cemeteries in Lebanon. 2 arrested after headstones vandalized at Lebanon …. 6 sent to hospital after deck collapsed in Antioch. Davis Nolan’s Fishing Funtacular for July 17, 2022. More than 150 headstones vandalized at Lebanon cemeteries.
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Father of 7 dies by electrocution in roofing job site accident

LEBANON, Tenn. (WSMV/Gray News) – A Tennessee father of seven died by electrocution while working on a roof Monday. His grieving family is trying to come to terms with what happened. Enoc Hernandez leaves behind his wife, Ingrid Delcid, and seven children. Their daughter Jennifer Amaya said her mom’s...
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Body Discovered During Late Night Fire in Columbia

COLUMBIA FIREFIGHTERS DISCOVERED A BODY DURING A LATE WEDNESDAY BLAZE. AT 10:01PM WEDNESDAY NIGHT, COLUMBIA FIRE & RESCUE RESPONDED TO A REPORTED STRUCTURE FIRE ON PAUL CRAFT ST. DURING PRIMARY SEARCH FIREFIGHTERS FOUND A FEMALE DECEASED INSIDE THE HOME. COLUMBIA FIRE & RESCUE, COLUMBIA POLICE AND TBI FIRE INVESTIGATORS ARE CONDUCTING THE INVESTIGATION. DUE TO NATURE OF THE INVESTIGATION NO FURTHER DETAILS ARE BEING RELEASED AT THIS TIME.
COLUMBIA, TN
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1 dead in Edgehill shooting; no suspect in custody

One person is dead following a shooting in the Edgehill neighborhood of Nashville. 1 dead in Edgehill shooting; no suspect in custody. 6 sent to hospital after deck collapsed in Antioch. Davis Nolan’s Fishing Funtacular for July 17, 2022. More than 150 headstones vandalized at Lebanon cemeteries. Clarksville man...
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200-year-old log house to be disassembled

BRENTWOOD, Tenn. (WTVF) — It's been part of Brentwood for nearly 200 years, but the city says a piece of local history has to be disassembled. It's a move that's brought on some pushback from those hoping such a familiar sight can be saved. The city says the deterioration is past that point.
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One Generation Away bringing mobile food pantry to Columbia

As grocery prices continue to rise, One Generation Away is bringing groceries to Columbia for anyone in need of extra support. The Middle Tennessee nonprofit will bring a tractor-trailer full of groceries to the Columbia State Community College parking lot on Saturday, July 16 for a drive-thru mobile food pantry. Anyone may receive a load of groceries, with no paperwork required.
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Elderly Motorist Killed in Crash

A morning crash today (Friday) involving an SUV and dump truck claimed the life of 79-year-old Gordon Walter of Smithville. According to the Tennessee Highway Patrol, Walter was north on Allens Ferry Road in a Toyota 4Runner SUV when he pulled into the path of a southbound 388 Peterbilt dump truck while trying to make a left turn onto Holmes Creek Road near the Little League ballpark. The dump truck was driven by 40-year-old Terrance Martin of Smithville. He was driving for T Bird Trucking.
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Medical Rescue Tuesday at Dixie Oaks

ON TUESDAY JUST BEFORE 3 PM, EMERGENCY PERSONNEL IN LAWRENCE COUNTY WERE DISPATCHED TO A REPORT OF A MAN DOWN AT DIXIE OAKS GOLF CLUB. THE CALLER REPORTED THAT BYSTANDERS ON THE SCENE INCLUDING AN OFF DUTY RESPIRATORY THERAPIST WERE BEGINNING CPR ON THE PATIENT WHO WAS NOT BREATHING. THE BYSTANDERS CONTINUED AS 911 OPERATORS DISPATCHED CREWS, PROVIDED PRE-ARRIVAL INSTRUCTIONS AND DISPATCHED A MEDICAL HELICOPTER TO THE SCENE. EMERGENCY MEDICAL RESPONDERS FROM SUMMERTOWN FIRE DEPARTMENT ARRIVED ON SCENE WITHIN 7 MINUTES AND BEGAN PROVIDING BASIC LIFE SUPPORT AND PROVIDED OXYGEN, ATTACHED THEIR AED UNIT AND DELIVERED TWO SHOCKS TO THE PATIENT. LAWRENCE COUNTY EMS ARRIVED ON SCENE ALONG WITH DEPUTIES FROM THE LAWRENCE COUNTY SHERIFF’S OFFICE. THE LAWRENCE COUNTY EMS WAS ABLE TO PROVIDE ADVANCED LIFE SUPPORT AND ADMINISTER MEDICATIONS TO HELP STABILIZE THE PATIENT WHILE SHERIFF’S DEPUTIES HELPED TO IDENTIFY THE PATIENT AND NOTIFY EMERGENCY CONTACTS. BEFORE BEING LIFEFLIGHTED THE PATIENT HAD REGAINED CONSCIOUSNESS AND WAS REPORTED TO BE VERBALLY RESPONSIVE.
LAWRENCE COUNTY, TN

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