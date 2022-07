Effective: 2022-07-12 14:10:00 EDT Expires: 2022-07-12 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Barbour; Berkeley; Boone; Braxton; Calhoun; Clay; Fayette; Gilmer; Grant; Hampshire; Hardy; Harrison; Jefferson; Kanawha; Lewis; Lincoln; Logan; McDowell; Mineral; Mingo; Morgan; Nicholas; Pendleton; Pocahontas; Putnam; Raleigh; Randolph; Roane; Taylor; Upshur; Webster; Wyoming SEVERE THUNDERSTORM WATCH 462 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS WV . WEST VIRGINIA COUNTIES INCLUDED ARE BARBOUR BERKELEY BOONE BRAXTON CALHOUN CLAY FAYETTE GILMER GRANT HAMPSHIRE HARDY HARRISON JEFFERSON KANAWHA LEWIS LINCOLN LOGAN MCDOWELL MINERAL MINGO MORGAN NICHOLAS PENDLETON POCAHONTAS PUTNAM RALEIGH RANDOLPH ROANE TAYLOR UPSHUR WEBSTER WYOMING

